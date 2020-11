Negli USA migliaia di decessi per il caro farmaci

Negli Stati Uniti più di 1,1 milioni di pazienti Medicare potrebbero morire nel prossimo decennio perché non possono permettersi di pagare per i loro farmaci da prescrizione.

Questi drammatici dati sono descritti in un nuovo studio (1) pubblicato da West Health Policy Center, (2) un gruppo di ricerca politica senza scopo di lucro e apartitico e Xcenda, il braccio di ricerca del distributore di farmaci AmerisourceBergen.

Se le attuali tendenze dei prezzi dei farmaci continuano, i ricercatori stimano che la mancata adesione alla terapia farmacologica causerà la morte prematura di 112.000 beneficiari all'anno, rendendola una delle principali cause di morte negli Stati Uniti, prima di diabete, influenza, polmonite e nefropatia. Altri milioni subiranno un peggioramento delle condizioni di salute e aumenteranno le spese mediche che costeranno a Medicare ulteriori 177,4 miliardi di dollari entro il 2030 o 18 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 10 anni.

I ricercatori hanno anche modellato cosa accadrebbe se Medicare fosse autorizzato a ridurre i prezzi dei farmaci per i suoi beneficiari attraverso la negoziazione diretta con le aziende farmaceutiche, come descritto in HR 3, l'Elijah E. Cummings Lower Drug Costs Now Act, (3) approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti lo scorso anno. Hanno scoperto che la negoziazione Medicare potrebbe portare a 94.000 decessi in meno all'anno. Inoltre, il modello ha rilevato che la politica ridurrebbe la spesa Medicare di 475,9 miliardi di dollari entro il 2030.

«Uno dei maggiori contributi alla cattiva salute, ai ricoveri ospedalieri, ai costi sanitari più elevati e alla morte prevenibile è che i pazienti non assumono i farmaci come prescritto», ha affermato Timothy Lash, Presidente del West Health Policy Center. «La mancata adesione ai costi è un problema significativo e in crescita che è il risultato diretto dei prezzi dei farmaci in fuga e la mancata implementazione di politiche e regolamenti che rendono i farmaci più accessibili».

Il prezzo dei farmaci da prescrizione è salito alle stelle negli ultimi anni. Tra il 2007 e il 2018, i prezzi di listino dei prodotti farmaceutici di marca sono aumentati del 159% e ci sono pochi segnali di rallentamento. Secondo i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), la spesa per i farmaci da prescrizione crescerà più rapidamente di qualsiasi altro importante bene o servizio medico nei prossimi anni.

Sotto Medicare, i beneficiari devono pagare il 25% del costo dei farmaci generici e di marca. Per molte persone con più condizioni croniche, questo potrebbe aggiungere fino a migliaia di dollari all'anno in costi vivi.

«I costi per non fare nulla per i prezzi elevati dei farmaci sono troppo alti, specialmente quando i cambiamenti politici come consentire a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci porterebbero a salvare milioni di vite e miliardi di dollari», ha affermato Sean Dickson, Direttore della politica sanitaria presso West Health Policy Centro e presidente del Council for Informed Drug Spending Analysis (CIDSA), (4) un gruppo indipendente di esperti sulla spesa per farmaci delle principali istituzioni accademiche.

Per lo studio, i ricercatori hanno sviluppato un modello di 10 anni rappresentativo della maggior parte dei beneficiari di Medicare con condizioni croniche. Il modello consente agli utenti di stimare in che modo diversi livelli di riduzione dei prezzi potrebbero ridurre il numero di morti premature e diminuire la spesa Medicare su scala mobile. Lo strumento interattivo e il rapporto tecnico completo sono disponibili sul sito web CIDSA.

Informazioni sul West Health Policy Center e West Health Finanziato esclusivamente dai filantropi Gary e Mary West, West Health è una famiglia di organizzazioni senza scopo di lucro e apartitiche tra cui la Gary and Mary West Foundation e Gary and Mary West Health Institute di San Diego e il Gary and Mary West Health Policy Center di Washington, DC West Health si impegna a ridurre i costi sanitari per consentire agli anziani di invecchiare con successo sul posto con accesso a servizi sanitari e di supporto di alta qualità e convenienti che preservano e proteggono la loro dignità, qualità della vita e indipendenza. (5)

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New Study Predicts More Than 1.1 Million Deaths Among Medicare Recipients Due to High Cost of Prescription Drugs