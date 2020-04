I cambiamenti climatici alterano gli ecosistemi marini

I cambiamenti climatici e il riscaldamento dei mari stanno trasformando le barriere coralline tropicali e annullando decenni di conoscenza su come proteggere questi delicati e vitali ecosistemi marini.

Molte delle barriere coralline del mondo stanno subendo il tracollo della biodiversità di fronte a ripetuti eventi di sbiancamento dei coralli. Le aree protette, chiamate riserve marine, sono uno strumento efficace e consolidato per la conservazione. Le riserve marine sono state utilizzate per decenni per migliorare la biodiversità e la biomassa ittica con lo scopo anche di prevenire danni e sfruttamento eccessivo da parte della pesca.

Tuttavia, un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, (1) evidenzia che le riserve marine della barriera corallina tropicale possono offrire poca difesa di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici. I mutamenti che verranno osservati costringeranno scienziati, ambientalisti e gestori delle riserve a ripensare il ruolo che possono avere queste aree protette.

«Il cambiamento climatico sta cambiando così radicalmente la struttura e la composizione degli ecosistemi della barriera corallina, che il modo in cui l'ecosistema funziona e risponde agli approcci di gestione e conservazione comuni deve essere attentamente rivalutato», spiega il professor Nick Graham (2) della Lancaster University e autore principale di lo studio. «Le regole su cui siamo arrivati a fare affidamento, non si applicano più.»

Lo sbiancamento si verifica quando i mari diventano troppo caldi, facendo espellere i coralli dalle loro alghe colorate. Ciò sconvolge l'ecosistema e riduce la disponibilità di cibo e riparo per molte specie di pesci. Alcune barriere coralline sono in grado di recuperare nel tempo, mentre altre vengono trasformate e dominate dalle alghe.

Il nuovo studio si è concentrato sulle scogliere e le riserve marine delle Seychelles. Le barriere coralline delle Seychelles sono state gravemente colpite da un evento di sbiancamento nel 1998, quando circa il 90% del corallo è morto. Gli scienziati hanno utilizzato i dati di 21 scogliere in un periodo di 20 anni, coprendo l'evento di sbiancamento del 1998, per esplorare come sono cambiate le scogliere e in che modo ciò ha influito sul ruolo delle riserve marine.

Il professor Graham spiega: «Le nostre registrazioni a lungo termine delle barriere coralline delle Seychelles suggeriscono che prima dell'evento di sbiancamento le riserve marine contenevano un'elevata copertura di coralli, una gamma molto diversificata di pesci e un'alta biomassa di pesci carnivori ed erbivori. A seguito dell'evento di sbiancamento, il ruolo delle riserve marine è cambiato sostanzialmente. Non hanno più sostenuto una copertura corallina più elevata rispetto alle aree di pesca adiacenti, e il loro ruolo nel migliorare la biodiversità è diminuito. Pesci amanti delle piante, come il pesce coniglio foxface e il pesce pappagallo, hanno dominato le comunità ittiche. Questo è stato il caso delle scogliere in cui i coralli si stavano riprendendo, così come le scogliere trasformate e dominate dalle alghe.»

Il numero ridotto di predatori carnivori, come le specie di cernia e di dentice, dimostra che le riserve sono molto meno efficaci nel proteggere le cime delle reti alimentari negli anni successivi agli eventi di sbiancamento. Queste diminuzioni della popolazione sono probabilmente dovute a un minor numero di pesci che possono predare dopo la perdita delle strutture della barriera corallina.

Il dottor Shaun Wilson, (3) del Dipartimento di biodiversità, conservazione e attrazioni dell'Australia occidentale, coautore dello studio, ha dichiarato: «Nonostante queste trasformazioni determinate dal clima, le aree marine protette hanno ancora un ruolo da svolgere nella conservazione degli oceani. incoraggiando le riserve marine nel continuare a proteggere alcune specie, soprattutto quando queste specie sono fondamentali per la pesca locale.»

La dottoressa Gilberte Isabelle Marie Gendron, (4) membro dell'Autorità per i parchi nazionali delle Seychelles, aggiunge: «Sebbene queste riserve marine riordinate abbiano meno biodiversità, sono ancora importanti da mantenere. Questo perché, rispetto alle aree pescate apertamente, proteggono ancora livelli più elevati di biomassa ittica di specie che sono importanti per la nostra pesca locale. Ad esempio, i pesci erbivori protetti possono riversarsi in zone di pesca aperta e contribuire a sostenere la pesca adiacente.»

Se l'obiettivo è quello di proteggere la biodiversità, si potrebbe valutare l'analisi scientifica di nuove riserve marine intorno a quelle barriere coralline in cui il tasso di riscaldamento è più lento o quelle in cui è più probabile il recupero dallo sbiancamento.

Gli scienziati affermano che le riserve marine hanno ancora un ruolo importante da svolgere nella protezione della biomassa ittica. Per proteggere le barriere coralline tropicali, essi chiedono nel loro documento urgenti riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra, nonché di intervenire per bloccare le cattive pratiche terrestri che immettono sostanze nutritive e inquinanti nelle acque costiere.

Lo studio è delineato nel documento 'Changing Role of Coral Reef Marine Reserves in a Warming Climate'. Gli autori dell'articolo sono: Nicholas Graham, James Robinson e Sarah Smith della Lancaster University; Rodney Govinden dell'Autorità di pesca delle Seychelles; Gilberte Gendron dell'Autorità per i parchi nazionali delle Seychelles; Shaun Wilson del Dipartimento di Biodiversità, Conservazione e Attrazioni in Australia e dell'Università dell'Australia Occidentale.

Descrizione foto: una barriera corallina in via di recupero alle Seychelles. Un pesce pappagallo che si nutre di corallo degradato. - Credit: Nick Graham, Lancaster University. Shaun Wilson, Department of Biodiversity, Conservation and Attractions in Australia, and the University of Western Australia.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Warming climate undoes decades of knowledge of marine protected areas