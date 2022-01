Come evitare le negatività di altre persone

Emozioni quali ira, paura, frustrazione o immobilismo sono energie. Quando meno te lo aspetti, ti trovi in sintonia con i sentimenti negativi di altre persone.

Tu puoi assorbire queste energie da altre persone senza rendertene conto.

Se tendi ad essere una “spugna” emozionale, è importante sapere come evitare di assorbire le energie negative degli altri.

Ansia, depressione e stress ti possono convertire in una spugna emozionale che assorbe tutte le tue difese.

Si chiama empatia: ci facciamo carico appieno degli affari degli altri senza risolvere i nostri.

Evitare di Assorbire Energie Negative di Altre Persone

1. Cerca di capire se sei suscettibile. Le persone con più possibilità di essere sopraffatte dalle energie negative altrui sono quelle “empatiche”.

Di seguito alcuni fattori di questo tipo di persone:

Le persone ti dicono che sei molto sensibile, senza l’intenzione di farti un complimento.

Ti senti infelice e soffri di una sensazione di soffocamento in presenza di molte persone.

Ansia, paura e stress di altre persone si trasferiscono sul tuo corpo sotto forma di dolore fisico.

Parlare troppo, rumori ed odori scatenano i tuoi nervi.

Hai bisogno di restare solo per caricare le tue energie.

Sei una persona generosa, spirituale e buon ascoltatore.

Tendi ad avere sempre un “piano di evacuazione”, per allontanarti dalle situazioni in modo rapido.

2. Cerca la fonte. Chiediti se questa energia negativa proviene da te, da altre persone, o da entrambe. Se l’emozione, paura o ira, è tua, allora affronta con attenzione le sue cause. Se non è così, cerca di individuarne il generatore.

3. Allontanati dalla possibile fonte. Allontanati da chiunque ti stia generando queste energie negative di almeno 30 metri. Non preoccuparti di offendere le persone. Se sei in un luogo pubblico, spostati se senti che qualcuno ti sta “contagiando” con la sua depressione.

4. Concentrati sulla tua respirazione. Questo esercizio ti permetterà connetterti con la tua essenza. Per vari minuti espira la negatività e inspira la calma.

5. Proteggiti. Un buon modo per farlo è visualizzare una copertura di luce bianca (o qualsiasi colore che secondo te possa impartire potere) attorno al tuo corpo. Pensa in questa luce come uno scudo che impedisce a tutte le energie negative di entrare in te.

7. Gestisci il sovraccarico emozionale. Non restare in debito con la tua capacità di assorbire le emozioni altrui: occupati di ciò con queste strategie:

Impara a riconoscere le persone che possono abbassare l’energia. E’ facile individuarle: sono quelle a cui piace criticare, fare le vittime, controllare o sono narcisiste.

Consuma alimenti ad alto contenuto di proteine prima di subire situazioni di stress, come uscire in gruppo.

Cerca di non dipendere mai da terzi per risolvere situazioni difficili: mantieni sempre il controllo.

Mantieni il tuo spazio privato in una casa condivisa con altri ed esigine il rispetto.

8. Cerca persone e situazioni positive. Chiama qualche amico capace di vedere sempre le cose in un’ottica positiva. Passa del tempo con un collega che sa ascoltare. La speranza è contagiosa e serve a sollevare l’umore.

9. Crea e mantieni un rifugio per disconnetterti. Usa un poster o una immagine di una cascata o di un bosco per guardarla nei momenti di stress ed ansia. Meglio ancora se hai un bosco vicino casa dove camminare per sentire la freschezza del pianeta.

Fonte: rimedio-naturale.it