Biodiversità in caduta libera e coralli dimezzati

Un nuovo studio ha calcolato i danni globali alle barriere coralline di tutto il mondo. Oltre a essere diminuite del 50% dagli anni '50, si è verificata una imponente flessione della varietà di specie che ospitano.

Una ricerca condotta dall'University of British Columbia, attesta che la capacità delle barriere coralline per fornire servizi ecosistemici affidati da milioni di persone in tutto il mondo sono diminuite del 50% dagli anni '50.

Lo studio, pubblicato su One Earth (1), offre il primo aspetto globale a ciò che il cambiamento climatico e la distruzione dell'habitat delle barriere coralline significano per i loro servizi ecosistemici, o la capacità della barriera corallina di fornire benefici e servizi essenziali agli umani, compresi cibo, mezzi di sostentamento e protezione dalle tempeste. Nel complesso, i risultati hanno dimostrato che la perdita significativa della copertura della barriera corallina ha portato a una mancanza altrettanto significativa nella capacità della barriera corallina di fornire tali servizi.

Altri risultati sono ugualmente desolanti: gli autori hanno scoperto che la copertura globale dei coralli viventi era diminuita di circa la metà degli anni '50 e di conseguenza, anche la diversità delle specie aveva subito una flessione, di oltre il 60%.

L'autore principale di questo studio è il dottor Tyler Eddy (2), che ha condotto l'indagine scientifica come associazione di ricerca presso l'UBC Institute for the Oceans and Fisheries (IOF). Attualmente è uno scienziato di ricerca presso il Fisheries & Marine Institute della Memorial University di Newfoundland. Egli ha dichiarato che il continuo declino delle barriere coralline sane con il conseguente degrado della qualità dell'habitat contribuiscono a una diminuzione globale della fornitura di servizi ecosistemici per i milioni di persone che dipendono da questa dinamica naturale. «È una chiamata all'azione - abbiamo monitorato accuratamente i risultati della pesca e della biodiversità. Siamo consapevoli che le Barriere coralline (Coral Reefs) sono hotspot di biodiversità. Preservare la biodiversità non solo protegge la natura, ma supporta gli umani che fruiscono di queste specie per mezzi culturali, di sussistenza e di sostentamento».

I ricercatori hanno analizzato le tendenze per i sistemi di barriera corallina e gli ecosistemi associati in tutto il mondo, in particolare la combinazione dei set di dati inerenti: ai monitoraggi delle barriere coralline; alla stima della biodiversità associata; alla pesca; agli sforzi di pesca; agli impatti della pesca sulla struttura del settore alimentare e al consumo ittico indigeno associati alle barriere coralline.

Nonostante il declino e la diminuzione dei coralli e della biodiversità, le ricerche evidenziano che la pesca sulla barriera corallina che ha raggiunto il picco nel 2002 è diminuita costantemente da allora. Tuttavia, la percentuale di cattura per unità di sforzo (dato di solito impiegato per misurare indirettamente l’abbondanza di una specie bersaglio, che viene anche utilizzato per indicare mutamenti nella biomassa) è ora inferiore del 60% rispetto al 1950.

«Questo studio parla dell'importanza di come gestire le barriere coralline non solo negli ambiti regionali e su scala globale, ma pure della tematica dei mezzi di sostentamento delle comunità che fanno affidamento su di loro», ha affermato l'autore senior, il dottor William Cheung (3), Professore e Direttore dell'UBC Institute for the Oceans and Fisheries (IOF).

I risultati hanno portato i ricercatori a concludere che il degrado continuo della barriera corallina negli anni a venire minaccerà il benessere e lo sviluppo sostenibile delle comunità umane sulla costa.

Il dottor Eddy spiega che «La pesca fornisce micronutrienti essenziali nelle regioni costiere in via di sviluppo con poche fonti alternative di nutrizione. Grazie alla biodiversità della barriera corallina, la pesca che rappresenta un'importanza aggiuntiva per le comunità indigene e costiere ha prodotto un incremento del consumo di frutti di mare 15 volte più alto rispetto alle comunità non indigene».

Lo studio evidenzia che le comunità indigene e costiere - in questo caso nei tropici - sono danneggiate ingiustamente dalle azioni del mondo, ha detto il co-autore, dottor Andrés Cisneros-Montemayor, un Associativo di ricerca IOF al momento dello studio, e ora Professore assistente alla Simon Fraser University. «Per noi è un dolore vedere foto e video di incendi boschivi e inondazioni, e quel livello di distruzione sta accadendo in questo momento in tutto il mondo nelle barriere coralline. Questa distruzione minaccia la cultura delle persone, il loro cibo quotidiano e la loro storia. Questo non è solo un problema ambientale, è anche dei diritti umani».

Il dottor William Cheung dice: «La ricerca di obiettivi per il recupero e l'adattamento climatico richiederebbero uno sforzo globale, mentre si rivolge anche ai bisogni a livello locale. Azioni di mitigazione climatiche, come quelle evidenziate nell'accordo di Parigi, la piattaforma intergovernativa politica su biodiversità, servizi ecosistemici e il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, richiedono un'azione integrata per affrontare la biodiversità, il clima e le sfide sociali. Dobbiamo iniziare a intraprendere questa strada».

Questo lavoro è stato supportato dalla Nippon Foundation al Nereus Program e dall'Ocean Nexus Center. One Earth (@OneEarth_CP), pubblicata da cell press, è un diario mensile che presenta documenti dai campi delle scienze naturali, sociali e applicate. La terra è la casa per una ricerca di alta qualità che cerca di capire e affrontare le grandi sfide ambientali di oggi, pubblicando attraverso lo spettro dei cambiamenti ambientali e della scienza della sostenibilità. Una piattaforma che unisce le comunità, favorisce il dialogo e incoraggia la ricerca trasformativa.

Descrizione foto: Questa immagine mostra pesci e coralli. - Credit: Tyler Eddy.

