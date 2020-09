Le dighe limitano la vita dei pesci di fiume

Gli ecosistemi fluviali sono spesso frammentati da dighe e sbarramenti. Di conseguenza, i pesci autoctoni sono spesso limitati nel loro movimento lungo il corso del fiume e non sono in grado di colonizzare nuovi habitat.

Una potenziale risposta dei pesci di fiume ai cambiamenti ambientali è colonizzare nuovi habitat. Ma cosa succede quando dighe e sbarramenti ne limitano il movimento? E le specie autoctone e aliene sono colpite in modo simile? I ricercatori del Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) e dell'Università spagnola di Girona (UdG) hanno affrontato queste domande in un recente studio.

Gli ecosistemi fluviali sono spesso frammentati da dighe e sbarramenti. Di conseguenza, i pesci autoctoni sono spesso limitati nel loro movimento lungo il corso del fiume e non sono in grado di colonizzare nuovi habitat. Pertanto, le barriere impediscono alle specie native di regolare la propria distribuzione in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici come i cambiamenti nella temperatura e nella qualità dell'acqua.

D'altra parte, la frammentazione del fiume potrebbe anche limitare l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive. Utilizzando il fiume Ebro in Spagna come esempio, il team di ricerca ha studiato come gli habitat di specie ittiche autoctone e aliene cambiano in diversi scenari climatici e come le dighe mediano l'accessibilità degli habitat.

«Il fiume Ebro è particolarmente vulnerabile e minacciato dai cambiamenti climatici e dalle invasioni di specie. Inoltre, il fiume Ebro è frammentato da oltre 300 dighe e molte barriere più piccole, il che rende le cose ancora peggiori per le specie ittiche autoctone», ha affermato il dottor Emili García-Berthou, (1) Professore all'Università di Girona e coautore dello studio.

Applicando un quadro di modellazione spaziale, gli autori hanno dimostrato che le perdite di specie native, i guadagni di specie aliene e di conseguenza i cambiamenti più pronunciati della biodiversità sono particolarmente previsti nei tratti inferiori e medi dei più grandi affluenti del fiume Ebro. Secondo i loro risultati, si prevede che la maggior parte delle specie sposterà il proprio areale verso monte con specie aliene come la zanzara orientale, il pesce gatto e la carpa comune che mostrano guadagni di habitat particolarmente ampi.

«Il sistema del fiume Ebro ospita diverse specie endemiche che si trovano esclusivamente nella penisola iberica. Queste specie sono particolarmente minacciate dalle barriere che limitano i movimenti in risposta ai cambiamenti climatici. È discutibile se le dighe possano prevenire efficacemente la diffusione di specie aliene. Infatti, l'insediamento di pesci alieni è spesso facilitato dal mutato flusso e dalle condizioni dell'habitat che derivano dallo sbarramento dei fiumi», ha affermato il ricercatore dell'IGB Johannes Radinger, (2) autore principale dello studio.

I risultati, pubblicati su Global Change Biology, (3) mostrano chiaramente che le comunità ittiche in fiumi altamente frammentati, colpiti dal cambiamento climatico, saranno particolarmente interessati dai cambiamenti della biodiversità e dalla perdita di specie in futuro. «Una conservazione efficace dei pesci dovrebbe concentrarsi sul ripristino degli habitat e sul regime di flusso naturale, sul miglioramento della connettività per le specie autoctone e sul controllo delle specie aliene, in particolare sulla prevenzione di ulteriori introduzioni», hanno concluso gli autori.

Descrizione foto: Diga di Santa Ana presso il fiume Noguera Ribagorzana nel bacino del fiume Ebro, Spagna. - Credit: Manuel Portero / CC BY-SA Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Dams exacerbate the consequences of climate change on river fish