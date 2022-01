La pesca accidentale danneggia molte specie marine

Anche se ci sono stati dei recenti miglioramenti nella riduzione delle catture accidentali (bycatch) in molte battute di pesca, questo fenomeno rimane una minaccia per numerose specie in tutto il mondo.

La cattura accidentale delle specie durante l'attività di pesca (bycatch), ogni anno miete una moltitudine di vittime tra delfini, tartarughe marine, squali e razze, uccelli e molti altri animali. Tuttavia, ci sono stati dei recenti miglioramenti nella riduzione delle catture accidentali (bycatch) in molte battute di pesca, questo fenomeno rimane una minaccia per numerose specie in tutto il mondo.

Le aree marine protette (1) - zone dell'oceano concepite per salvaguardare la biodiversità - sono utilizzate, in parte, per ridurre la cattura involontaria di tali animali, ma non sono sufficienti per mitigare il fenomeno. Le chiusure statiche spaziali e temporali sono utilizzate in molti luoghi come strumento per ridurre le catture accidentali. Tuttavia, la loro efficacia nel raggiungimento di questo obiettivo è incerta, in particolare per specie altamente mobili.

Molte nazioni stanno promuovendo un progetto finalizzato (2) a ottenere una protezione del 30% degli oceani entro il 2030 da alcuni o tutti i tipi di sfruttamento, compresa la pesca.

In uno studio dell'University of Washington, pubblicato da Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), (3) i ricercatori hanno valutato le prove degli effetti delle chiusure temporali, statiche e dinamiche scaturiti dal bycatch e della cattura del bersaglio in 15 attività di pesca in tutto il mondo. Supponendo una perfetta conoscenza di dove si verifica la cattura del bersaglio e la cattura accidentale (bycatch) e supponendo una chiusura del 30% dell'area di pesca, si è scoperto che le chiusure dinamiche della zona potrebbero ridurre le catture accidentali di circa il 57% senza sacrificare la cattura di specie bersaglio, rispetto alla riduzione del 16% della cattura raggiungibile da chiusure statiche.

Il dottor Ray Hilborn, (4) autore senior e professore presso la UW School of Aquatic and Fishery Sciences, dice: «Speriamo che questo studio possa incoraggiare una gestione più dinamica dell'Oceano. Inoltre, mostrando la relativa inefficacia delle aree statiche, si presume che i sostenitori della conservazione si convincano che le aree chiuse permanenti sono molto meno efficaci nella riduzione delle catture accidentali (bycatch) rispetto ai cambiamenti nei metodi di pesca».

Si potrebbero includere dispositivi che tengono lontani le tartarughe marine dalla pesca dei gamberetti o dalle linee di streamer sulle barche per scoraggiare i pesci uccelli da essere catturati nella linee di pesca.

La dottoressa Maite Pons, (5) principale autrice dello studio e consulente indipendente della pesca con sede in Uruguay che ha completato questo lavoro come ricercatrice dell'University of Washington, dice: «Chiudendo periodicamente piccole aree di pesca, anche modificando annualmente la postazione della zona interessata alla chiusura momentanea, abbiamo scoperto che possiamo ridurre in modo significativo il bycatch senza diminuire la cattura di specie bersaglio. Questo approccio dinamico è sempre più prezioso in quanto i cambiamenti climatici guidano le specie e, di conseguenza, i pescatori in nuovi habitat, alterando queste interazioni».

Il grado di riduzione del bycatch raggiungibile per una certa quantità di pesca pianificata è stato attribuito alla correlazione nello spazio e nel tempo tra la cattura delle specie bersaglio e la cattura accidentale (bycatch). Quando la correlazione è alta, risulta più difficile trovare un'area per ridurre la pesca accidentale senza sacrificare la pesca di specie bersaglio. Se l'obiettivo delle chiusure spaziali è quello di ridurre le catture accidentali, i nostri risultati suggeriscono che la gestione dinamica fornisce risultati sostanzialmente migliori rispetto alle classiche chiusure della zona marina statica.

L'uso del Dynamic Ocean Management (6) potrebbe risultare difficile da implementare e far rispettare in molte regioni. Tuttavia, gli autori riconoscono che gli obiettivi differiscono per varie aree protette marine, e se lo scopo principale è quello di proteggere un habitat critico, un hotspot di biodiversità o una caratteristica unica, le chiusure statiche potrebbero essere più efficaci e più facili da applicare. In questo modo, tutti gli obiettivi di conservazione dovrebbero essere ampiamente considerati quando determinano quali tipi di protezioni dell'oceano mettere in atto.

«Spero che questo studio incoraggi tutti a considerare il modo migliore per ridurre la cattura e proteggere gli ecosistemi marini», ha aggiunto Ray Hilborn.

Descrizione foto: Distribuzione di linee streamer dietro le barche in Alaska Longline. La pesca ha salvato migliaia di uccelli marini da accidentalmente catturati ogni anno. - Credit: Ed Melvin/Washington Sea Grant.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Shifting ocean closures best way to protect animals from accidental catch