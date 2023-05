La metà dei laghi più grandi del mondo sta perdendo acqua

I cambiamenti climatici, il consumo umano e la sedimentazione contribuiscono alla flessione del volume dell'acqua nella metà dei laghi di tutto il mondo

Più del 50 percento dei più grandi laghi del mondo sta perdendo acqua, secondo una nuova valutazione rivoluzionaria pubblicata oggi su Science (1). I principali colpevoli non sono sorprendenti: riscaldamento climatico e consumo umano insostenibile.

Ma l'autore principale Fangfang Yao (2), un borsista del CIRES e studioso di climatologia presso l'University of Virginia, ha detto che la notizia non è del tutto desolante. Con questo nuovo metodo per monitorare le tendenze di stoccaggio dell'acqua nei laghi e le ragioni alla base, gli scienziati possono fornire ai gestori delle risorse idriche e alle comunità informazioni su come proteggere meglio le fonti critiche di acqua e gli importanti ecosistemi regionali.

«Questa è la prima valutazione completa delle tendenze e dei driver della variabilità globale dello stoccaggio dell'acqua lacustre basata su una serie di satelliti e modelli», ha affermato Yao.

È stato motivato a fare la ricerca dalle crisi ambientali in alcuni dei più grandi corpi idrici della Terra, come il prosciugamento del lago d'Aral tra il Kazakistan e l'Uzbekistan.

Così lui e colleghi dell'University of Colorado Boulder, della Kansas State University, della Francia e dell'Arabia Saudita hanno creato una tecnica per misurare i cambiamenti nei livelli dell'acqua in quasi 2.000 dei più grandi laghi e bacini idrici del mondo, che rappresentano il 95% dello stoccaggio totale dell'acqua del lago sulla terra.

Il team ha combinato tre decenni di osservazioni da una serie di satelliti con modelli per quantificare e attribuire le tendenze nello stoccaggio dei laghi a livello globale.

Tutti i laghi e i bacini idrici d'acqua dolce immagazzinano l'87% dell'acqua del pianeta, rendendoli una risorsa preziosa sia per gli ecosistemi umani che per quelli terrestri. A differenza dei fiumi, i laghi non sono ben monitorati, eppure forniscono acqua a gran parte dell'umanità, anche più dei fiumi.

Ma nonostante il loro valore, le tendenze a lungo termine e le variazioni dei livelli dell'acqua erano in gran parte sconosciute, fino ad ora.

«Abbiamo informazioni piuttosto buone su laghi iconici come il Mar Caspio, il Mare d'Aral e il Mare Salton, ma se vuoi dire qualcosa su scala globale, hai bisogno di stime affidabili dei livelli e del volume dei laghi», ha affermato Balaji Rajagopalan (3), un borsista del CIRES, professore di ingegneria presso CU Boulder e coautore. «Con questo nuovo metodo... siamo in grado di fornire approfondimenti sui cambiamenti globali del livello dei laghi con una prospettiva più ampia».

Per il nuovo documento, il team ha utilizzato 250.000 istantanee di aree lacustri catturate dai satelliti tra il 1992 e il 2020 per esaminare l'area di 1.972 dei più grandi laghi della Terra. Hanno raccolto i livelli dell'acqua da nove altimetri satellitari e hanno utilizzato i livelli dell'acqua a lungo termine per ridurre qualsiasi incertezza. Per i laghi senza una registrazione del livello a lungo termine, hanno utilizzato recenti misurazioni dell'acqua effettuate da strumenti più recenti sui satelliti. La combinazione di recenti misurazioni del livello con misurazioni dell'area a lungo termine ha permesso agli scienziati di ricostruire il volume dei laghi risalenti a decenni fa.

I risultati sono stati sbalorditivi: il 53% dei laghi a livello globale ha registrato un calo dello stoccaggio dell'acqua. Gli autori confrontano questa perdita con la grandezza di 17 Lake Meads, il più grande bacino idrico degli Stati Uniti.

Per spiegare le tendenze nei laghi naturali, il team ha sfruttato i recenti progressi nell'uso dell'acqua e nei modelli climatici. «Il cambiamento climatico e il consumo umano di acqua hanno dominato il declino netto globale del volume naturale dei laghi e le perdite d'acqua in circa 100 grandi laghi», ha affermato Yao. «E molte delle impronte umane e dei cambiamenti climatici sulle perdite idriche dei laghi erano precedentemente sconosciute, come i prosciugamenti del lago Good-e-Zareh in Afghanistan e del lago Mar Chiquita in Argentina».

I laghi nelle zone asciutte e umide del mondo stanno perdendo volume. Le perdite nei laghi tropicali umidi e nei laghi artici indicano tendenze di essiccazione più diffuse di quanto si pensasse in precedenza.

Il dottor Yao e i suoi colleghi hanno anche valutato le tendenze di stoccaggio nei serbatoi. Hanno scoperto che quasi i due terzi dei grandi bacini idrici della Terra hanno subito perdite d'acqua significative.

«La sedimentazione ha dominato il declino dello stoccaggio globale nei serbatoi esistenti», ha affermato il dottor Ben Livneh, anche coautore, borsista CIRES e professore associato di ingegneria presso CU Boulder. Nei bacini idrici di lunga data, quelli che si sono riempiti prima del 1992, la sedimentazione era più importante della siccità e degli anni di forti piogge.

Mentre la maggior parte dei laghi globali si sta riducendo, il 24% ha registrato un aumento significativo dello stoccaggio dell'acqua. I laghi in crescita tendono a trovarsi in aree sottopopolate nell'altopiano tibetano interno e nelle grandi pianure settentrionali del Nord America e in aree con nuovi bacini idrici come quelli del fiume Yangtze, Mekong e Nilo.

Gli autori stimano che circa un quarto della popolazione mondiale, 2 miliardi di persone, risieda nel bacino di un lago in prosciugamento, indicando l'urgente necessità di incorporare il consumo umano, i cambiamenti climatici e gli impatti della sedimentazione nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

E la loro ricerca offre informazioni sulle possibili soluzioni, ha affermato Livneh. «Se il consumo umano è un fattore importante nel declino dello stoccaggio dell'acqua del lago, allora possiamo adattarci ed esplorare nuove politiche per ridurre i declini su larga scala».

Ciò è accaduto in uno dei laghi studiati dal team, il lago Sevan in Armenia. Il lago Sevan ha visto un aumento dello stoccaggio dell'acqua, negli ultimi 20 anni, che gli autori hanno collegato all'applicazione delle leggi di conservazione sul ritiro dell'acqua dall'inizio degli anni 2000.

Per una mappa interattiva che illustra i risultati, fare clic qui.

Riferimenti:

(1) Satellites reveal widespread decline in global lake water storage

(2) Fangfang Yao

(3) Balaji Rajagopalan

Descrizione foto: Guardando a nord-est, l'Imperial Valley e il Salton Sea nel sud della California sono fotografati dalla navicella spaziale Gemini-5 in orbita attorno alla Terra. - Credit: NASA.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Satellites reveal widespread decline in global lake water storage