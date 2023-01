Il riscaldamento degli oceani ha decimato i parassiti marini

Secondo gli studi, più di un secolo di esemplari di pesci conservati offre uno sguardo raro sulle tendenze a lungo termine nelle popolazioni di parassiti

I parassiti sono influenti negli ecosistemi, sia in meglio (ad esempio, facilitando il flusso di energia attraverso le reti trofiche) che in peggio (ad esempio, compromettendo lo stato di conservazione delle specie ospiti). Sfortunatamente, ci sono pochi dati che indichino come le popolazioni di parassiti stiano cambiando nel tempo.

Una nuova ricerca dell'University of Washington mostra che i parassiti dei pesci sono crollati dal 1880 al 2019, un periodo di 140 anni quando il Puget Sound, il loro habitat e il secondo estuario più grande degli Stati Uniti continentali, si è riscaldato in modo significativo.

Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences (1), è il set di dati più grande e più lungo al mondo sull'abbondanza di parassiti della fauna selvatica. Suggerisce che i parassiti possono essere particolarmente vulnerabili a un clima che cambia.

«La gente generalmente pensa che il cambiamento climatico farà prosperare i parassiti, che vedremo un aumento delle epidemie di parassiti man mano che il mondo si riscalda», ha detto l'autrice principale Chelsea Wood (2), professoressa associata di scienze acquatiche e della pesca. «Per alcune specie di parassiti ciò può essere vero, ma i parassiti dipendono dagli ospiti e ciò li rende particolarmente vulnerabili in un mondo in evoluzione in cui il destino degli ospiti viene rimescolato».

Mentre alcuni parassiti hanno una singola specie ospite, molti parassiti viaggiano tra specie ospiti. Le uova vengono trasportate in una specie ospite, le larve emergono e infettano un altro ospite e l'adulto può raggiungere la maturità in un terzo ospite prima di deporre le uova.

Per i parassiti che si affidano a tre o più specie ospiti durante il loro ciclo di vita - tra cui più della metà delle specie di parassiti identificate nel pesce Puget Sound dello studio - l'analisi di esemplari di pesci storici ha mostrato un calo medio dell'11% per decennio in abbondanza. Delle 10 specie di parassiti che erano completamente scomparse nel 1980, nove facevano affidamento su tre o più ospiti.

«I nostri risultati mostrano che i parassiti con una o due specie ospiti sono rimasti piuttosto stabili, ma i parassiti con tre o più ospiti si sono schiantati», ha detto la dottoressa Wood. «Il grado di declino è stato grave. Innescherebbe un'azione di conservazione se si verificasse nei tipi di specie a cui le persone tengono, come mammiferi o uccelli. E mentre i parassiti ispirano paura o disgusto, specialmente per le persone che li associano alla malattia in se stessi, nei loro figli o nei loro animali domestici, il risultato è una notizia preoccupante per gli ecosistemi».

«L'ecologia dei parassiti è davvero agli inizi, ma quello che sappiamo è che questi parassiti dal ciclo di vita complesso svolgono probabilmente un ruolo importante nel spingere l'energia attraverso le reti alimentari e nel supportare i predatori dell'apice», ha detto Wood. È una delle autrici di un rapporto del 2020 che definisce un piano di conservazione dei parassiti. (3)

Lo studio fatto dalla dottoressa Chelsea Wood è tra i primi a utilizzare un nuovo metodo per resuscitare informazioni sulle popolazioni di parassiti del passato. I mammiferi e gli uccelli si conservano con la tassidermia, che trattiene i parassiti solo su pelle, piume o pelo. Ma gli esemplari di pesci, rettili e anfibi si conservano nel fluido, che preserva anche eventuali parassiti che vivevano all'interno dell'animale al momento della sua morte.

Questa ricerca si è concentrata su otto specie di pesci che sono comuni nelle collezioni dietro le quinte dei musei di storia naturale. La maggior parte proveniva dalla UW Fish Collection presso il Burke Museum of Natural History and Culture. Gli autori hanno tagliato con cura gli esemplari di pesce conservati e poi hanno identificato e contato i parassiti che hanno scoperto all'interno prima di restituire gli esemplari ai musei.

La dottoressa Chelsea Wood dice che «Ci è voluto molto tempo. Non è certamente per i deboli di cuore. Mi piacerebbe mettere questi pesci in un frullatore e utilizzare una tecnica genomica per rilevare il DNA dei loro parassiti, ma i pesci sono stati prima conservati con un fluido che distrugge il DNA. Quindi quello che abbiamo fatto è stata solo una normale vecchia parassitologia della pelle delle scarpe».

Tra i parassiti multicellulari che hanno trovato c'erano artropodi (4), o animali con un esoscheletro, compresi i crostacei, così come quelli che Wood descrive come «tenie incredibilmente meravigliose»: i Trypanorhyncha (5), le cui teste sono armate di tentacoli ricoperti di uncini. In totale, il team ha contato 17.259 parassiti, di 85 tipi, da 699 esemplari di pesce.

Per spiegare il declino del parassita, gli autori hanno considerato tre possibili cause: quanto fosse abbondante la specie ospite nel Puget Sound; livelli di inquinamento; la temperatura sulla superficie dell'oceano. La variabile che meglio spiegava il declino dei parassiti era la temperatura della superficie del mare, che è aumentata di 1 grado Celsius (1,8 gradi Fahrenheit) nel Puget Sound dal 1950 al 2019.

Un parassita che richiede più host è come una delicata macchina di Rube Goldberg (6), ha detto la Wood. La complessa serie di passaggi che devono affrontare per completare il loro ciclo di vita li rende vulnerabili alle interruzioni in qualsiasi momento lungo il percorso.

«Questo studio dimostra che a Puget Sound si sono verificati importanti cali di parassiti. Se questo può accadere inosservato in un ecosistema così ben studiato come questo, dove altro potrebbe accadere? Spero che il nostro lavoro ispiri altri ecologisti a pensare ai propri ecosistemi focali, identificare i giusti esemplari museali e vedere se queste tendenze sono uniche per Puget Sound o qualcosa che si sta verificando anche in altri luoghi. Il nostro risultato attira l'attenzione sul fatto che le specie parassite potrebbero essere in pericolo reale. E questo potrebbe non essere positivo per noi - non solo un minor numero di worm, ma meno dei servizi ecosistemici guidati dai parassiti da cui siamo diventati dipendenti».

La ricerca è stata finanziata dalla National Science Foundation, dal Cooperative Institute for Climate, Ocean, and Ecosystem Studies, dalla Alfred P. Sloan Foundation, dall'Università di Washington e dalla Washington Research Foundation. I coautori sono Rachel Welicky della Neumann University della Pennsylvania, che ha svolto questo lavoro come ricercatrice postdottorato UW; Whitney Preisser della Kennesaw State University della Georgia, che ha svolto questo lavoro come ricercatrice postdottorato UW; Katie Leslie, tecnologa di ricerca UW; Natalie Mastick, una studentessa di dottorato UW; Katherine Maslenikov, direttrice della UW Fish Collection presso il Burke Museum of Natural History and Culture; Luke Tornabene e Timothy Essington, membri della facoltà di scienze acquatiche e della pesca presso l'UW; Correigh Greene del Northwest Fisheries Science Center del NOAA; e John M. Kinsella all'HelmWest Laboratory di Missoula, nel Montana.

Descrizione foto: Un ricercatore tiene aperto un esemplare di pesce conservato che è stato ispezionato per i parassiti. Lo studio ha incluso otto specie di pesci e 699 esemplari di pesci, che hanno prodotto più di 17.000 parassiti. La UW Fish Collection è una struttura statale che ospita più di 300.000 esemplari di pesci adulti. Il vaso a sinistra contiene aringhe (Clupea pallasii) raccolte nel 1952. - Credit: Katherine Maslenikov/UW Burke Museum.

