I nutrienti aggravano lo sbiancamento dei coralli

Un nuovo studio mostra che i nutrienti possono aggravare gli effetti già negativi del cambiamento climatico sui coralli per innescare il loro sbiancamento di massa.

Gli ambienti delle barriere coralline sono tipicamente poveri di nutrienti naturali come composti di azoto e fosforo. Ma le correnti oceaniche che passano possono portare una concentrazione di nutrienti da altre parti. Allo stesso modo, i nutrienti provenienti dai fertilizzanti artificiali e dal deflusso delle acque piovane entrano nelle barriere coralline dalle coste adiacenti.

L'autore principale, il dottor Thomas DeCarlo (1) della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), afferma che i coralli sono sensibili agli alti livelli di nutrienti. «Con il riscaldamento del clima, lo sbiancamento di massa dei coralli potrebbe verificarsi ogni anno entro questo secolo. Nel nostro studio, abbiamo scoperto che i coralli già stressati dal calore e esposti a livelli di nutrienti in eccesso erano ancora più suscettibili allo sbiancamento».

Lo studio, pubblicato su Science Advances (2) suggerisce che i gestori degli ecosistemi possono ridurre gli impatti dello sbiancamento dei coralli implementando strategie per ridurre lo stress da nutrienti nelle aree soggette a stress termico.

Il coautore, il professor John Pandolfi (3) dell'ARC (Center of Excellence for Coral Reef Studies - Coral CoE) presso l'Università del Queensland, afferma che questo e gli studi precedenti, anche sulla Grande Barriera Corallina, hanno correlato lo sbiancamento dei coralli a combinazioni di stress da calore e nutrienti. «I nostri risultati forniscono una tabella di marcia per gli sforzi di conservazione della barriera corallina per essere più efficaci. Suggeriamo che i processi oceanografici dovrebbero essere inclusi nel momento in cui si decide quando e dove allocare risorse o protezione».

Usando i nuclei scheletrici di coralli longevi, gli autori hanno studiato gli ultimi decenni di eventi di sbiancamento nel Mar Rosso. Hanno scoperto che storicamente le barriere coralline subivano un grave sbiancamento solo quando le alte temperature della superficie del mare erano accoppiate con alti livelli di nutrienti.

Il Mar Rosso è stato scelto come sito di studio in quanto è uno dei pochi ambienti marini in cui gli effetti dei nutrienti estivi e dello stress termico sono indipendenti l'uno dall'altro: solo un'area ha un'unica fonte principale di nutrienti in estate, quando l'acqua porta i nutrienti in superficie attraverso un processo chiamato upwelling.

I precedenti test sul campo sul ruolo dei nutrienti nello sbiancamento dei coralli erano altrimenti difficili: i nutrienti e la temperatura spesso co-variano nell'oceano, rendendo difficile districare i loro effetti. Anche i carichi di nutrienti sono difficili da misurare allo stesso modo delle temperature della superficie del mare, via satellite.

«Il fatto che i nutrienti siano più difficili da misurare della temperatura potrebbe limitare il nostro riconoscimento della loro importanza», ha detto il dottor DeCarlo. «Abbiamo bisogno di maggiori sforzi di monitoraggio a lungo termine dei livelli di nutrienti sulle barriere coralline».

«Incorporare le correnti oceaniche che forniscono nutrienti nelle previsioni di sbiancamento dei coralli migliorerà quelle previsioni che si basano sulle sole temperature», ha detto il professor Pandolfi.

«La nostra ricerca suggerisce che le proiezioni del futuro della barriera corallina dovrebbero andare oltre il solo stress basato sulla temperatura per incorporare l'influenza dei sistemi delle correnti oceaniche sull'arricchimento dei nutrienti della barriera corallina, e quindi la suscettibilità allo sbiancamento», conclude il dottor DeCarlo.

Descrizione foto: Campioni di eventi passati di sbiancamento nel Mar Rosso suggeriscono che i nutrienti peggiorano gli effetti già devastanti del cambiamento climatico sui coralli. - Credit: Jess Bouwmeester.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Nutrients make coral bleaching worse