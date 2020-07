I capperi attivano proteine salutari

Un nuovo studio rivela come un composto presente nei capperi regola le proteine che controllano importanti processi corporei.

È stato dimostrato che un composto comunemente presente nei capperi in salamoia attiva le proteine necessarie per la normale attività cerebrale e cardiaca umana e può anche portare a terapie future per il trattamento dell'epilessia e dei ritmi cardiaci anormali.

I ricercatori dell'Università della California, Irvine School of Medicine, hanno scoperto che un composto chiamato quercetina, comunemente consumato quando si mangiano capperi, può regolare direttamente le proteine necessarie per i processi corporei come il battito cardiaco, il pensiero, la contrazione muscolare e il normale funzionamento della tiroide, pancreas e tratto gastrointestinale.

Pubblicata in Communications Biology, (1) la scoperta è stata fatta dal laboratorio del dottor Geoffrey Winston Abbott, PhD, (2) professore presso il Dipartimento di Fisiologia e Biofisica dell'Università della California, Irvine School of Medicine. Il dottor Kaitlyn Redford, uno studente laureato in Abbott Lab, è stato il primo autore dello studio intitolato “L'onnipresente quercetina flavonoide è un attivatore atipico del canale del potassio KCNQ” (The ubiquitous flavonoid quercetin is an atypical KCNQ potassium channel activator).

L'Abbott Lab ha scoperto che la quercetina, un bioflavonoide di origine vegetale, modula i canali ionici del potassio nella famiglia del gene KCNQ. Questi canali sono altamente influenti nella salute umana e la loro disfunzione è collegata a diverse malattie umane comuni, tra cui diabete, aritmia cardiaca ed epilessia.

Lo studio ha rivelato che la quercetina modula i canali KCNQ regolando direttamente il modo in cui percepiscono l'attività elettrica nella cellula, suggerendo un meccanismo precedentemente inaspettato per le proprietà terapeutiche dei capperi. Il meccanismo può estendersi ad altri alimenti ricchi di quercetina nella nostra dieta e agli integratori alimentari a base di quercetina.

«Ora che comprendiamo come la quercetina controlla i canali KCNQ», ha affermato Abbott, «i futuri studi di chimica medica possono essere perseguiti per creare e ottimizzare piccole molecole correlate alla quercetina per un potenziale utilizzo come farmaci terapeutici.»

L'Abbott Lab ha esaminato gli estratti vegetali per la capacità di alterare l'attività dei canali KCNQ e ha scoperto che l'estratto dell'1% di capperi sott'aceto ha attivato i canali importanti per la normale attività del cervello e del cuore umano. Ulteriori studi hanno rivelato il meccanismo molecolare: la quercetina dall'estratto di cappero si lega a una regione del canale KCNQ richiesta per rispondere all'attività elettrica e, in tal modo, induce il canale ad aprirsi quando normalmente sarebbe chiuso.

«Aumentare l'attività dei canali KCNQ in diverse parti del corpo è potenzialmente molto utile», ha detto Abbott. «I farmaci sintetici che fanno questo sono stati usati per trattare l'epilessia e mostrare risultati promettenti nel prevenire ritmi cardiaci anormali.»

Le prove archeologiche per il consumo di capperi umani risalgono a 10.000 anni fa, secondo i reperti archeologici provenienti dai depositi del suolo mesolitico in Siria e dalle abitazioni tardive dell'età della pietra in Grecia e Israele. I capperi sono stati tradizionalmente usati come medicina popolare per centinaia se non migliaia di anni e sono attualmente in uso o studiano per il loro potenziale come proprietà anticancro, antidiabetiche e antinfiammatorie e i loro possibili benefici circolatori e gastrointestinali.

Questo studio è stato supportato dal National Institutes of Health, dal National Institute of General Medical Sciences e dal National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Descrizione foto: Si è scoperto che i capperi sott'aceto utilizzati in questo studio attivano i canali KCNQ importanti per la normale attività cerebrale e cardiaca umana. - Credit: Bo Abbott.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Pickled capers activate proteins important for human brain and heart health