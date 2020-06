Effetti terapeutici del coriandolo

I ricercatori hanno scoperto l'azione molecolare che consente al coriandolo di ritardare efficacemente alcune convulsioni comuni nell'epilessia e in altre malattie.

Le erbe, compreso il coriandolo, hanno una lunga storia di uso come anticonvulsivanti della medicina popolare. Fino ad ora, molti dei meccanismi alla base del funzionamento delle erbe sono rimasti sconosciuti. In un nuovo studio, pubblicato sul FASEB Journal, (1) i ricercatori hanno scoperto l'azione molecolare che consente al coriandolo di ritardare efficacemente alcune convulsioni comuni nell'epilessia e in altre patologie. L'azione molecolare del coriandolo (Coriandrum sativum) come un potente attivatore del canale KCNQ. Questa nuova comprensione potrà portare a miglioramenti terapeutici e allo sviluppo di farmaci più efficaci.

Il dottor Geoffrey Winston Abbott, PhD, (2) professore di fisiologia e biofisica presso la Scuola di Medicina dell'University of California - Irvine (UCI) e principale investigatore sullo studio, dichiara: «Abbiamo scoperto che il coriandolo, che è stato usato come medicina tradizionale anticonvulsivante, attiva una classe di canali di potassio nel cervello per ridurre l'attività delle convulsioni. In particolare, abbiamo trovato un componente del coriandolo, chiamato dodecenale, che si lega a una parte specifica dei canali di potassio per aprirli, riducendo l'eccitabilità cellulare. Questa scoperta specifica è importante in quanto può portare a un uso più efficace del coriandolo come anticonvulsivante, o alle modifiche del dodecenale per sviluppare farmaci anticonvulsivanti più sicuri ed efficaci.»

I ricercatori hanno esaminato i metaboliti delle foglie di coriandolo, rivelando che uno - l'aldeide grassa a catena lunga (E)-2-dodecenale - attiva più canali di potassio tra cui l'isoforma neuronale predominante e l'isoforma cardiaca predominante, che sono responsabili della regolazione dell'attività elettrica nel cervello e nel cuore. È stato anche scoperto che questo metabolita ricapitola l'azione anticonvulsivante del coriandolo, ritardando alcune convulsioni indotte chimicamente. I risultati forniscono una base molecolare per le azioni terapeutiche del coriandolo e indicano che questa onnipresente erba culinaria è sorprendentemente influente su canali di potassio clinicamente importanti.

L'uso documentato di medicine popolari botaniche risale alla storia umana. Esistono prove del DNA, risalenti a 48.000 anni fa, che suggeriscono il consumo di piante per uso medicinale da parte dell'Homo neanderthalensis. Le prove archeologiche, risalenti a 800.000 anni fa, suggeriscono un uso non alimentare delle piante da parte dell'Homo erectus o di specie simili.

Oggi, l'evidenza dell'efficacia delle medicine botaniche popolari è basata su studi aneddotici e su studi clinici. In molti casi, questi “medicinali” sono attualmente consumati, spesso su larga scala, come alimenti o aromi alimentari. Il coriandolo, noto come coriandolo nel Regno Unito, ne è un esempio. Il coriandolo è stato consumato dagli esseri umani per almeno 8.000 anni. È stato trovato nella tomba di Tutankhamon e si pensa che sia stato coltivato dagli antichi egizi.

«Oltre alle proprietà anticonvulsivanti, il coriandolo ha anche riportato effetti anticancro, antinfiammatori, antimicotici, antibatterici, cardioprotettivi, gastrici ed analgesici», ha affermato il dottor Abbott. «Non è poi da sottovalutare il suo buon sapore!»

Descrizione foto: Una molecola (E-2-dodecenale) estratta dall'erba culinaria e medicinale comunemente usata, il coriandolo, è stata scoperta per attivare specifici canali neuronali e cardiaci di potassio legandosi a un sito tra il poro e il sensore di tensione. Viene mostrata una simulazione al computer dell'aggancio E-2-dodecenale (arancione) nel suo sito di legame previsto sul canale neuronale del potassio KCNQ. - Credit: University of California - Irvine (UCI) School of Medicine.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano