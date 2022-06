Conservazione dei pesci della barriera corallina

I pesci della barriera corallina che le persone trovano più belli tendono ad essere la priorità più bassa per il sostegno della conservazione.

I pesci della barriera corallina sono strettamente collegati a molte popolazioni umane, ma i loro contributi alla società sono per lo più considerati attraverso i loro valori economici ed ecologici. I valori culturali e intrinseci dei pesci di barriera per il pubblico possono essere fattori critici per gli investimenti e il successo nella conservazione, ma rimangono difficili da quantificare. Il valore estetico rappresenta uno dei mezzi più immediati e diretti con cui le società umane interagiscono con la biodiversità e può essere valutato dalle specie agli ecosistemi.

Qual è il rapporto tra la percezione della bellezza da parte delle persone e le esigenze di conservazione degli animali?

Secondo uno studio di apprendimento automatico di Nicolas Mouquet (1) dell'Università di Montpellier, in Francia, e colleghi, pubblicato dalla rivista PLOS Biology, (2) i pesci della barriera corallina che le persone trovano più belli tendono ad essere la priorità più bassa per il sostegno della conservazione.

I ricercatori hanno chiesto a 13.000 membri del pubblico di valutare l'attrattiva estetica di 481 fotografie di pesci della barriera con pinne raggiate in un sondaggio online e hanno utilizzato questi dati per addestrare una rete neurale convolutiva. Hanno quindi utilizzato la rete neurale addestrata per generare previsioni per ulteriori 4.400 fotografie con 2.417 delle specie di pesci di barriera più incontrate.

Combinando le valutazioni del pubblico con le previsioni della rete neurale, hanno scoperto che le specie di pesci luminosi e colorati con corpi più rotondi tendevano a essere classificate come le più belle. Tuttavia, le specie classificate come più attraenti tendevano ad essere meno distintive in termini di tratti ecologici e storia evolutiva. Inoltre, le specie elencate nella Lista Rossa IUCN come “Minacciate” o il cui stato di conservazione non è stato ancora valutato avevano in media un valore estetico inferiore rispetto alle specie classificate come “Least Concern”. Anche le specie poco attraenti erano di maggiore interesse commerciale, mentre il valore estetico non era correlato all'importanza di una specie per la pesca di sussistenza.

Le nostre preferenze innate per la forma e il colore sono probabilmente una conseguenza del modo in cui il cervello umano elabora i colori e i modelli, affermano gli autori, ma le discrepanze tra valore estetico, funzione ecologica e vulnerabilità all'estinzione possono significare che le specie più bisognose di sostegno pubblico sono meno propensi a riceverlo. La particolarità ecologica ed evolutiva dei pesci poco attraenti li rende importanti per il funzionamento dell'intera barriera corallina e la loro perdita potrebbe avere un impatto sproporzionato su questi ecosistemi ad alta biodiversità.

Mouquet aggiunge: «Il nostro studio fornisce, per la prima volta, il valore estetico di 2.417 specie di pesci di barriera. Abbiamo scoperto che i pesci meno belli sono le specie più distinte dal punto di vista ecologico ed evolutivo e quelle riconosciute come minacciate. Il nostro studio mette in evidenza probabili importanti discrepanze tra il potenziale sostegno pubblico per la conservazione e le specie che più necessitano di tale sostegno».

Descrizione foto: Il pesce mandarino, Synchiropus Gorgeousus, è tra le specie ittiche di barriera con i più alti valori estetici. - Credit: Rick D. Stuart Smith (CC-BY 4.0).

