Come l'uomo ha portato il cambiamento alle Figi

Un nuovo studio descrive in dettaglio un esempio di come una comune specie di api autoctone sia fiorita sin dai primi insediamenti da parte dell'uomo alle Figi.

C'è un dibattito sostanziale sui ruoli relativi dei cambiamenti climatici e delle attività umane sulla biodiversità e sulle demografie delle specie durante l'Olocene. In alcuni casi, questi due fattori possono essere risolti utilizzando dati fossili, ma per molti taxa tali dati non sono disponibili. È diventato comune inferire demografie storiche dei taxa, ma le metodologie sono per lo più recenti e le loro carenze spesso inesplorate.

Dopo secoli di impatto umano sugli ecosistemi del mondo, un nuovo studio della Flinders University descrive in dettaglio un esempio di come una comune specie di api autoctone sia fiorita sin dai primi spazi di terra da parte dell'uomo alle Figi (Fiji).

In un nuovo articolo in Molecular Ecology, (1) la ricerca guidata dalla Flinders University esplora un legame tra l'espansione di Homalictus fijiensis, un'ape comune nelle pianure delle Figi, che ha aumentato la sua diffusione sull'isola principale Viti Levu insieme all'avanzamento del disboscamento e all'introduzione di nuove piante ed erbe infestanti nell'ambiente.

Il dottor James Dorey, (2) autore principale della Flinders University, afferma: «La ricerca precedente collegava l'espansione della popolazione relativamente recente al riscaldamento climatico, ma il nostro studio rivela una risposta interessante e positiva da una specie endemica alle modifiche umane al paesaggio che hanno avuto inizio intorno al 1000 a.C. Questa specie è un impollinatore super-generalista (impollina molte specie di piante) e ama nidificare in terreni aperti e sgomberati, quindi uno dei più importanti impollinatori di api nelle Figi sembra aver beneficiato dell'arrivo dell'uomo e del successivo disboscamento della terra nelle Figi».

Lo studio ha esaminato i cambiamenti nelle popolazioni di api native nelle Figi utilizzando analisi filogenetiche del DNA mitocondriale e genomico. Mostrano che le popolazioni di api nelle Figi si sono espanse enormemente, a partire da circa 3000 anni fa e accelerando da circa 2000 anni fa.

Rispetto all'isola principale, James Dorey afferma che non è stato riscontrato alcun cambiamento corrispondente nella dimensione della popolazione di api per un'altra isola principale, Kadavu, dove le popolazioni umane e le attività agricole sono state storicamente molto basse.

Il dottor Michael Schwarz, (3) professore associato, afferma: «Questo è troppo recente per essere spiegato da un clima di riscaldamento dall'ultimo massimo glaciale che si è concluso circa 18.000 anni fa. Invece, sosteniamo che l'espansione della popolazione di api delle Figi coincide meglio con la prima occupazione delle isole del Pacifico da parte del misterioso popolo Lapita, e questa espansione ha accelerato con la crescente presenza dei successivi polinesiani nelle isole Figi che hanno modificato il paesaggio con le loro pratiche agricole».

La ricerca è un esempio di come si possano dedurre gli impatti delle prime dispersioni umane anche quando i reperti fossili non sono disponibili e quando il cambiamento climatico è un fattore di complicazione.

Un possibile aspetto negativo degli impollinatori super-generalisti, come l'endemica ape halictina delle Figi Homalictus fijiensis, è che potrebbero incoraggiare l'espansione delle erbe infestanti introdotte e delle specie di colture esotiche, esacerbando altri cambiamenti dell'ecosistema a lungo termine.

«Inoltre, queste tecniche di ricerca potrebbero essere applicate a molte altre specie animali. Ad esempio, i cambiamenti nelle dimensioni delle popolazioni di mammiferi, come canguri, vombati e koala, potrebbero essere esplorati osservando i loro parassiti di zecche e pidocchi che potrebbero avere dei migliori 'segnali genetici' di come le popolazioni sono andate nelle ultime migliaia di anni o più», aggiunge il professore associato Schwarz, (4) il quale afferma che studi genetici di popolazione ad alta risoluzione come questo sono un buon modo per discriminare tra eventi più vecchi e “naturali” dovuti al cambiamento del clima e quelli derivanti dalla dispersione e dalla colonizzazione umana precoce. Una domanda persistente negli studi sugli ecosistemi negli ultimi 60.000 anni circa riguarda i ruoli relativi dei cambiamenti climatici e delle modificazioni umane dell'ambiente. Ad esempio, c'è un continuo dibattito sull'estinzione della megafauna in Australia - è stata dovuta all'uomo, cambiamento climatico o entrambi? Questo tipo di domande può essere affrontato se ci sono reperti fossili molto buoni, ma per quanto riguarda gli ecosistemi in cui i reperti fossili sono molto poveri».

Il nuovo documento è il risultato di quasi un decennio di studi scientifici sulla biodiversità delle Fiji da parte di scienziati e studenti biologici del SA Museum e della Flinders University.

Il ricercatore del SA Museum in World Cultures, il dottor Stephen Zagala, (5) afferma che il nuovo studio fornisce affascinanti spunti su come gli ecosistemi attuali sono stati assemblati durante le varie fasi della migrazione e degli insediamenti umani.

«I primi esploratori e naturalisti europei non sapevano che le vaste dispersioni umane stavano già trasformando le ecologie delle isole del Pacifico da millenni», dice. «Questo studio aggiunge dettagli importanti a un'immagine emergente del Pacifico come un paesaggio altamente coltivato».

Descrizione foto: Homalictus fijiensis, un'ape comune nelle pianure delle Figi. - Credit: James Dorey, Flinders University.

