Chiodi di garofano per il mal di denti

L’olio essenziale di chiodi di garofano è un famoso rimedio naturale utilizzato come efficace trattamento lenitivo per curare il mal di denti.

Il tuo dolore ai denti scomparirà all’istante: questo è il miglior rimedio naturale per il mal di denti!

La maggior parte delle persone utilizza farmaci convenzionali quando soffre di mal di denti. La maggior parte di questi prodotti però contiene benzocaina, un anestetico che può causare reazioni allergiche e altri effetti collaterali. Molti studi dimostrano che il dolore provocato dal mal di denti può essere alleviato con l'olio di chiodi di garofano.

L’olio essenziale di chiodi di garofano è un famoso rimedio naturale utilizzato come efficace trattamento per il mal di denti. Molte persone da ogni parte del mondo lo utilizzano da secoli per trattare il dolore orale. L’olio essenziale di chiodi di garofano, quando applicato localmente, funziona come anestetizzante, paralizzando efficacemente la zona interessata.

I normali topici anestetizzanti paralizzano e attutiscono temporaneamente le terminazioni nervose causando la perdita di sensibilità nella zona afflitta. Uno studio del 2006 pubblicato sul Journal of Dentistry ha spiegato che l’olio di chiodi di garofano funziona allo stesso modo della benzocaina nell’aiutare a far passare il dolore cronico del mal di denti.

Il suo componente chimico principale, l’eugenolo, lo rende un olio essenziale molto stimolante che può promuovere la salute cardiovascolare e benefici nella circolazione sanguigna. I chiodi di garofano sono potenti antiossidanti che aiutano a distruggere i radicali liberi e rafforzare il sistema immunitario.

I chiodi di garofano sono una delle più alte fonti di manganese, minerale di vitale importanza per il nostro metabolismo; contribuisce alla formazione di enzimi e promuove la resistenza ossea.

Metodo contro il mal di denti utilizzando l’olio essenziale di chiodi di garofano:

Mescola 2 gocce di olio di chiodi di garofano con mezzo cucchiaino circa di olio di cocco.

Immergi un batuffolo di cotone nella miscela e mettilo sopra il dente o la zona dolorante.

Una volta passato il dolore, rimuovi il batuffolo di cotone ed eventuali scarti.

Non utilizzare questo metodo durante la notte mentre sei a letto, poiché ovviamente può essere un pericolo di soffocamento.

È inoltre possibile utilizzare i chiodi di garofano interi: metti un paio di chiodi di garofano nei pressi della zona interessata per diversi minuti, fino a quando, masticandoli con il dente dolorante, questi si ammorbidiscono.

Tieni presente che molti oli essenziali presenti sul mercato non sono al 100% puri e terapeutici, essi potrebbero contenere al loro interno estensori tossici. Prima di acquistarne uno consigliamo di informarti sugli ingredienti.

Fonte: panecirco.com