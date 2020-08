Broccoli e cavoletti di Bruxelles per la salute dei vasi sanguigni

Una nuova ricerca ha dimostrato che i broccoli e i cavoletti di Bruxelles potrebbero prevenire la malattia avanzata dei vasi sanguigni.

Pubblicata sul British Journal of Nutrition, (1) la ricerca ha rilevato che un maggiore consumo di verdure crocifere, come broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavoli, è associato a malattie dei vasi sanguigni meno estese nelle donne anziane.

Utilizzando i dati di 684 donne più anziane dell'Australia occidentale reclutate nel 1998, i ricercatori della Scuola di scienze mediche e sanitarie dell'ECU (Edith Cowan University) e dell'Università dell'Australia occidentale hanno scoperto che le persone con una dieta composta da più verdure crocifere avevano una minore possibilità di avere un ampio accumulo di calcio sull'aorta, un marker chiave per la malattia strutturale dei vasi sanguigni.

La malattia dei vasi sanguigni è una condizione che colpisce le arterie e le vene e può ridurre il flusso sanguigno che circola nel corpo. Questa riduzione del flusso sanguigno può essere dovuta all'accumulo di depositi di grasso e calcio sulle pareti interne dei nostri vasi sanguigni, come l'aorta. Questo accumulo di depositi di grasso e calcio è la principale causa di infarto o ictus.

Broccoli e cavoletti di Bruxelles sono la panacea

Il ricercatore capo, la dottoressa Lauren Blekkenhorst, (2) ha affermato che c'è qualcosa di intrigante nelle verdure crocifere su cui questo studio ha fatto più luce.

Ella spiega: «Nei nostri studi precedenti, abbiamo identificato che quei soggetti con una maggiore assunzione di queste verdure avevano un rischio ridotto nel subire un evento clinico di malattia cardiovascolare, come un infarto o un ictus, ma non eravamo sicuri del perché. I nostri risultati di questo nuovo studio forniscono informazioni sui potenziali meccanismi coinvolti. Ora abbiamo scoperto che le donne anziane che consumano ogni giorno quantità maggiori di verdure crocifere hanno minori probabilità di avere calcificazioni estese sull'aorta. Un costituente particolare che si trova abbondantemente nelle verdure crocifere è la vitamina K che può essere coinvolta nell'inibizione del processo di calcificazione che si verifica nei nostri vasi sanguigni.»

Nutrirsi ogni giorno di una porzione extra di verdure

La dottoressa Blekkenhorst ha detto che le donne in questo studio che hanno consumato più di 45 grammi di verdure crocifere ogni giorno (ad esempio ¼ di tazza di broccoli al vapore o ½ tazza di cavolo crudo) avevano il 46% in meno di probabilità di avere un esteso accumulo di calcio sull'aorta rispetto a quelle che consumano giornalmente poche o nessuna verdura crocifera.

«Questo non vuol dire che le uniche verdure che dovremmo mangiare sono broccoli, cavoli e cavoletti di Bruxelles. Dovremmo nutrirci di un'ampia varietà di verdure ogni giorno per una buona salute e benessere generale,» precisa la ricercatrice.

Ella ha enfatizzato l'importanza nel far notare che il team di studio è stato molto grato a queste donne dell'Australia occidentale, senza le quali questi importanti risultati non sarebbero disponibili per gli altri. Sebbene di natura osservativa, il disegno di questo studio è fondamentale per il progresso della salute umana.

Ricerca accolta con favore dalla Heart Foundation

La direttrice della Heart Foundation, Food and Nutrition, la dottoressa Beth Meertens, ha detto che i risultati sono promettenti e la Heart Foundation vorrebbe vedere ulteriori ricerche in questo settore.

La dottoressa Beth Meertens ha asserito: «Questo studio fornisce preziose informazioni su come questo gruppo di verdure potrebbe contribuire alla salute delle nostre arterie e, in ultima analisi, del nostro cuore. Le malattie cardiache sono la principale causa di morte in Australia e una dieta povera è responsabile della maggior parte del carico di malattie cardiache, rappresentando il 65,5 per cento del carico totale delle malattie cardiache. La Heart Foundation raccomanda agli australiani di cercare di includere almeno cinque porzioni di verdura nella loro dieta quotidiana, insieme a frutta, frutti di mare, carni magre, latticini e oli sani presenti nelle noci e nei semi. Sfortunatamente, oltre il 90% degli adulti australiani non mangia questa dose giornaliera raccomandata di verdure.»

La dottoressa Lauren Blekkenhorst e l'autore senior, il professore associato Joshua Lewis, sono entrambi supportati nelle loro posizioni presso la Edith Cowan University dalla National Heart Foundation of Australia. Il team comprendeva anche ricercatori della Flinders University, dell'Università di Sydney, dell'Università del Minnesota e dell'Hinda e Arthur Marcus Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife, affiliata alla Harvard Medical School.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Broccoli and Brussels sprouts a cut above for blood vessel health