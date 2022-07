Biodiversità degli oceani nel prossimo decennio

Un team internazionale di esperti ha prodotto un elenco di 15 questioni che ritengono possano avere un impatto significativo sulla biodiversità marina e costiera nei prossimi cinque-dieci anni.

La biodiversità degli habitat marini e costieri sta vivendo un cambiamento senza precedenti. Sebbene ci siano fattori noti di questi cambiamenti, come lo sfruttamento eccessivo, i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ci sono anche problemi emergenti relativamente sconosciuti che sono poco compresi o riconosciuti che hanno un impatto potenzialmente positivo o negativo sugli ecosistemi marini e costieri. In questa scansione inaugurale dell'orizzonte marino e costiero, si sono riuniti 30 scienziati, responsabili politici e professionisti con competenze transdisciplinari nei sistemi marini e costieri per identificare nuove questioni che potrebbero avere un impatto significativo sul funzionamento e sulla conservazione della biodiversità marina e costiera nel corso del prossimi 5–10anni.

L'estrazione di litio dalle profondità marine, la pesca eccessiva di specie di acque più profonde e gli inaspettati impatti oceanici degli incendi sulla terraferma sono tra le quindici questioni che gli esperti avvertono che dovremmo affrontare ora.

La loro tecnica di “scansione dell'orizzonte”, pubblicata su Nature Ecology and Evolution (1) si concentra sull'identificazione di problemi che attualmente non stanno ricevendo un'attenzione diffusa, ma che probabilmente diventeranno importanti nel prossimo decennio. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e incoraggiare gli investimenti nella valutazione completa di questi problemi ora, e potenzialmente guidare il cambiamento delle politiche, prima che i problemi abbiano un impatto importante sulla biodiversità.

I problemi includono l'impatto degli incendi sugli ecosistemi costieri, gli effetti dei nuovi materiali biodegradabili sull'ambiente marino e una zona “vuota” all'equatore quando le specie si allontanano da questa regione dell'oceano in fase di riscaldamento.

Il dottor James Herbert-Read, (2) ricercatore presso l'University of Cambridge’s Department of Zoology, primo autore congiunto del documento, afferma: «Gli ecosistemi marini e costieri affrontano un'ampia gamma di problemi emergenti che sono scarsamente riconosciuti o compresi, ciascuno con il potenziale per avere un impatto sulla biodiversità. Evidenziando le questioni future, indichiamo dove devono essere apportati cambiamenti oggi, sia nel monitoraggio che nelle politiche, per proteggere i nostri ambienti marini e costieri».

La scansione dell'orizzonte ha coinvolto 30 esperti di sistemi marini e costieri di 11 paesi del nord e del sud del mondo, provenienti da una varietà di background, inclusi scienziati e responsabili politici.

Molti dei problemi individuati sono legati allo sfruttamento delle risorse oceaniche. Ad esempio, le “piscine salate” di acque profonde sono ambienti marini unici che ospitano una diversità di vita e hanno alte concentrazioni di sali contenenti litio. Gli autori avvertono che la crescente domanda di litio per le batterie dei veicoli elettrici può mettere a rischio questi ambienti. Richiedono regole per garantire che la biodiversità sia valutata prima che vengano sfruttate le pozze di salamoia in acque profonde.

Sebbene la pesca eccessiva sia un problema immediato, la scansione dell'orizzonte ha guardato oltre a ciò che potrebbe accadere dopo. Gli autori ritengono che presto potrebbe esserci un passaggio alla pesca nelle acque più profonde della zona mesopelagica (una profondità di 200 m – 1.000 m), dove i pesci non sono idonei al consumo umano ma possono essere venduti come cibo agli allevamenti ittici.

La dottoressa Ann Thornton, (3) dell'University of Cambridge’s Department of Zoology, prima autrice congiunta dell'articolo, dice: «Ci sono aree in cui riteniamo che cambiamenti immediati potrebbero prevenire enormi problemi nel prossimo decennio, come la pesca eccessiva nella zona mesopelagica dell'oceano. Fermare questo non solo fermerebbe lo sfruttamento eccessivo di questi stock ittici, ma ridurrebbe l'interruzione del ciclo del carbonio nell'oceano, perché queste specie sono una pompa oceanica che rimuove il carbonio dalla nostra atmosfera».

Il rapporto evidenzia anche il potenziale impatto dei nuovi materiali biodegradabili sull'oceano. Alcuni di questi materiali sono più tossici per le specie marine rispetto alla plastica tradizionale.

Il dottor Herbert-Read ha dichiarato: «I governi stanno spingendo per l'uso di materiali biodegradabili, ma non sappiamo quale impatto potrebbero avere questi materiali sulla vita oceanica».

Gli autori avvertono inoltre che il contenuto nutrizionale del pesce sta diminuendo a causa del cambiamento climatico. Gli acidi grassi essenziali tendono a essere prodotti da specie di pesci d'acqua fredda, quindi poiché il cambiamento climatico aumenta le temperature oceaniche, la produzione di queste molecole nutrienti viene ridotta. Tali cambiamenti possono avere un impatto sia sulla vita marina che sulla salute umana.

Non tutti gli impatti previsti sono negativi. Gli autori ritengono che lo sviluppo di nuove tecnologie, come la robotica morbida e migliori sistemi di tracciamento subacqueo, consentirà agli scienziati di saperne di più sulle specie marine e sulla loro distribuzione. Questo, a sua volta, guiderà lo sviluppo di aree marine protette più efficaci. Ma avvertono anche che gli impatti di queste tecnologie sulla biodiversità devono essere valutati prima che vengano implementate su larga scala.

«La nostra identificazione precoce di questi problemi e dei loro potenziali impatti sulla biodiversità marina e costiera supporterà scienziati, ambientalisti, gestori delle risorse, responsabili politici e la comunità in generale nell'affrontare le sfide che gli ecosistemi marini devono affrontare», ha affermato Herbert-Read.

Sebbene ci siano molti problemi noti che devono affrontare la biodiversità oceanica, inclusi i cambiamenti climatici, l'acidificazione degli oceani e l'inquinamento, questo studio si è concentrato su problemi emergenti meno noti che potrebbero presto avere un impatto significativo sugli ecosistemi marini e costieri.

Questo processo di scansione dell'orizzonte è stato precedentemente utilizzato dai ricercatori del Dipartimento di Zoologia per identificare problemi che sono poi diventati importanti, ad esempio, una scansione nel 2009 ha avvertito in anticipo che le microplastiche potrebbero diventare un grave problema negli ambienti marini.

Le Nazioni Unite hanno designato il 2021-2030 come il “decennio delle Nazioni Unite per la scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”. Inoltre, la quindicesima Conferenza delle parti (COP) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica concluderà i negoziati su un quadro globale per la biodiversità alla fine del 2022. L'obiettivo è rallentare e invertire la perdita di biodiversità e stabilire obiettivi per risultati positivi entro il 2050.

Riferimenti:

(1) A global horizon scan of issues impacting marine and coastal biodiversity conservation

(2) James Herbert-Read

(3) Ann Thornton

Descrizione foto: Evidenziando le questioni future, il nuovo rapporto indica dove è necessario apportare modifiche oggi per proteggere i nostri ambienti marini e costieri. - Credit: Emma Johnston.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Experts predict top emerging impacts on ocean biodiversity over next decade