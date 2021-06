Alcolici ai giovani generano introiti miliardari

Secondo una approfondita indagine, negli Usa i giovani minorenni hanno consumato 17,5 miliardi di dollari, o l'8,6%, delle bevande alcoliche vendute nel 2016.

I prodotti di tre società di alcolici - AB Inbev, MillerCoors e Diageo - hanno rappresentato quasi la metà del consumo giovanile, secondo un nuovo studio pubblicato nel Journal of Studies on Alcohol and Drugs. (1)

I dati raccolti in uno studio fondamentale sul consumo di alcol giovanile per marca hanno permesso agli autori di calcolare la prima stima in quasi 20 anni del valore monetario del consumo di alcol giovanile. E per la prima volta, sono stati in grado di attribuire quei ricavi a società specifiche.

«L'industria dell'alcol ha detto che non vuole dei minori bevitori, ma quando abbiamo contato le bevande, era chiaro che stavano guadagnando miliardi di dollari da queste vendite», ha detto la co-autrice, la dottoressa Pamela J. Trangenstein, Ph. D., (2) assistente professore di comportamento sanitario presso la Gillings School of Global Public Health dell'Università del North Carolina. «C'è una chiara disconnessione quando un'industria sostiene la prevenzione ma poi guadagna miliardi di dollari dal fallimento della prevenzione».

L'alcol è la droga numero uno utilizzata tra le persone di età compresa tra 12 e 20 anni. Sebbene il consumo da parte dei minorenni sia diminuito negli ultimi anni, l'alcol è ancora responsabile di circa 3.500 decessi all'anno tra le persone di età inferiore ai 21 anni, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

«I nostri studi precedenti hanno ripetutamente dimostrato che i giovani sono esposti e influenzati dal marketing dell'alcol», ha affermato il coautore, il dottor David H. Jernigan, Ph.D., (3) professore alla Boston University e coautore dello studio. «Se le aziende di alcolici sono veramente impegnate a prevenire il consumo di alcol da parte dei giovani, dovrebbero essere disposte a mettere questi ricavi in un'agenzia indipendente in grado di affrontare il problema del consumo di alcol da parte dei minorenni senza un conflitto di interessi».

L'Istituto di Medicina e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'organo consultivo scientifico del Congresso, hanno formulato questa raccomandazione nel loro rapporto del 2003 sul consumo di alcol da parte dei minorenni. Nel 2006, il Congresso ha approvato all'unanimità la prima legislazione dedicata esclusivamente alla riduzione del consumo di alcol da parte dei minorenni. Mentre quella legislazione autorizzava la spesa di 18 milioni di dollari, il Congresso non ha mai speso l'intero importo. In effetti, il Congresso ha recentemente reso permanente l'agevolazione fiscale fornita alle società di alcolici nei tagli fiscali del 2017.

«Le coalizioni comunitarie in North Carolina e in tutto il paese chiedono costantemente dollari per sostenere il loro lavoro sul consumo di alcolici da parte dei minorenni», ha detto Pamela J. Trangenstein. «Il nostro studio identifica una chiara fonte per quel finanziamento tanto necessario. Le famiglie e le comunità stanno pagando il prezzo, mentre le grandi aziende di alcolici stanno raccogliendo tutti i benefici».

Riferimenti:

(1) Company-Specific Revenues From Underage Drinking

(2) Pamela J. Trangenstein

(3) David H. Jernigan

Descrizione foto: Alcoolismo minorile. - Credit: Rutgers Center of Alcohol & Substance Use Studies.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Alcohol companies earned billions from underage drinking in 2016