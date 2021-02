Vita marina compromessa dal riscaldamento globale

Una ricerca evidenzia che il riscaldamento globale sta provocando un effetto diretto e drammatico sugli ambienti marini di tutto il nostro pianeta.

Man mano che le ondate di calore dovute al clima diventano più frequenti e intense, aumenta l'urgenza di capire come stanno rispondendo le specie termicamente sensibili. Eventi di riscaldamento acuti che durano da giorni a mesi possono suscitare risposte di acclimatazione per migliorare le prestazioni e la sopravvivenza. Tuttavia, il coordinamento delle risposte di acclimatazione rimane in gran parte sconosciuto per la maggior parte delle specie stenotermiche.

La dottoressa Lauren E. Nadler, Ph.D. (1) una assistente professoressa presso la Nova Southeastern University (NSU ) Halmos College of Arts and Sciences, afferma: «Più immediatamente urgente del futuro cambiamento climatico è la crescente frequenza e gravità delle 'ondate di calore sottomarine' estreme che stiamo già vedendo in tutto il mondo oggi. Questo fenomeno è ciò che volevamo simulare e capire».

La dottoressa Nadler è un coautore di un nuovo studio su questo argomento, che puoi trovare pubblicato online su eLife Science Journal. (2)

Per documentare ulteriormente come l'aumento delle temperature nei nostri oceani stia influenzando la vita marina, la Nadler e un team di ricercatori hanno raccolto due pesci comuni - il pesce cardinale a cinque fasce e il fuciliere dalla coda gialla - dalla Grande barriera corallina settentrionale in Australia. Quindi, in condizioni di laboratorio controllate, il team ha gradualmente aumentato le temperature di 3,0° C al di sopra delle temperature medie estive dell'area. Ma non bisogna preoccuparsi, essi non hanno bollito il pesce, piuttosto hanno aumentato le temperature in modo da poter misurare realisticamente come ogni specie ha risposto a queste condizioni più calde per un periodo di cinque settimane.

I ricercatori sottolineano che queste ondate di calore sottomarine possono causare aumenti fino a 5° C rispetto alle temperature medie stagionali nel corso di pochi giorni e possono durare per diverse settimane. Questo aumento della temperatura può portare a rapidi cambiamenti fisiologici in questi pesci di barriera, che potrebbero avere effetti a lungo termine sulla sopravvivenza.

Il dottor Jacob Johansen, Ph.D., (3) un coautore dello studio che è un assistente professore di ricerca presso l'Istituto di biologia marina delle Hawaii dell'Università delle Hawaii a Manoa, sostiene: «Abbiamo scoperto che il fuciliere rispondeva rapidamente allo stress termico, con cambiamenti quasi immediati rilevati nella forma e nella struttura delle branchie e nei parametri del sangue, tuttavia, il pesce cardinale ha mostrato una risposta ritardata ed era molto meno in grado di adattarsi alle temperature elevate. Ancora più importante, abbiamo identificato sette parametri in entrambe le specie che possono essere utili come biomarcatori per valutare quanto velocemente e in che misura i pesci della barriera corallina possono far fronte all'aumento delle temperature. I nostri risultati migliorano notevolmente la nostra attuale comprensione delle risposte fisiologiche alle minacce e ai disturbi termici in corso, comprese le specie più a rischio».

Il team di ricerca sottolinea che lo studio è tempestivo, dato il rapido declino delle barriere coralline tropicali in tutto il mondo, inclusi i ripetuti eventi di sbiancamento e mortalità dei coralli di massa sulla Grande Barriera Corallina nel 2016, 2017 e 2020, tutti causati dalle ondate di caldo estivo. La dottoressa Lauren E. Nadler ha indicato che i “vincitori e vinti” del cambiamento climatico saranno alla fine determinati dalla capacità di compensare lo stress termico sia nel breve termine di giorni, settimane e mesi, come in risposta alle ondate di calore come abbiamo dimostrato, sia nel lungo periodo termine di anni, decenni e secoli.

La dottoressa Jodie Rummer, Ph.D., (4) professoressa associata presso l'ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies della James Cook University e coautore dello studio, ha dichiarato: «I nostri risultati sono immensamente utili per gli scienziati ma anche per i manager, i pianificatori della conservazione e i responsabili politici incaricati di proteggere importanti ecosistemi, come le barriere coralline, così come le comunità che fanno affidamento sulle barriere coralline per cibo, cultura, lavoro e mezzi di sussistenza. Collettivamente, dobbiamo essere in grado di prevedere quali specie sopravviveranno e quali saranno le più vulnerabili ai cambiamenti climatici in modo da poter agire, poiché le decisioni che prendiamo oggi determineranno come saranno le barriere coralline domani».

Descrizione foto: Pesce cardinale a cinque fasce e il pesce fuciliere. - Credit: Victor Huertas & Jodie Rummer.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: NSU Researcher Part of Team Studying Impact of Rising Sea Temperatures on Marine Life