Un clima caldo diminuisce la diversità microbica

Il riscaldamento e le riduzioni dell'umidità del suolo plasmano la biodiversità microbica diminuendo i batteri, funghi e protisti.

Il cambiamento climatico antropogenico minaccia il funzionamento dell'ecosistema. La biodiversità del suolo è essenziale per mantenere la salute dei sistemi terrestri, ma il modo in cui i cambiamenti climatici influiscono sulla ricchezza e l'abbondanza delle comunità microbiche del suolo rimane irrisolto.

I ricercatori dell'Università dell'Oklahoma hanno scoperto che il riscaldamento climatico sta diminuendo la diversità microbica, che è essenziale per la salute del suolo. Guidato dal dottor Jizhong Zhou, (1) Ph.D., direttore dell'Institute for Environmental Genomics (2) presso OU, il team di ricerca ha condotto un esperimento durato otto anni che ha permesso di scoprire come il riscaldamento climatico ha svolto un ruolo predominante nel plasmare la biodiversità microbica, con effetti negativi significativi. I loro risultati sono pubblicati su Nature Microbiology. (3)

«Il cambiamento climatico è uno dei principali motori della perdita di biodiversità da scala locale a scala globale, che potrebbe alterare ulteriormente il funzionamento e i servizi dell'ecosistema», ha affermato il dottor Zhou. «Nonostante l'importanza fondamentale della biodiversità del suolo sotterraneo nel mantenimento delle funzioni dell'ecosistema, il modo in cui i cambiamenti climatici potrebbero influenzare la ricchezza e l'abbondante distribuzione delle comunità microbiche del suolo (batteri, funghi, protisti) era irrisolto».

Utilizzando un sito sperimentale multifattoriale a lungo termine presso OU, i ricercatori dell'Istituto di genomica ambientale dell'università hanno esaminato i cambiamenti delle comunità microbiche del suolo in risposta al riscaldamento sperimentale, alle precipitazioni alterate e al clipping (rimozione annuale della biomassa) sul suolo dei prati batterici, fungini e biodiversità del protistano dal 2009.

«I nostri risultati mostrano prove esplicite che il riscaldamento climatico a lungo termine riduce la biodiversità microbica in un ambiente sul campo», ha affermato il dottor Zhou. «Inoltre, questo è il primo studio che documenta le risposte differenziali di microbi sia sporigeni che non sporigeni al riscaldamento climatico, e questo è il primo studio che documenta il ruolo predominante del riscaldamento nella regolazione della biodiversità microbica.

«I nostri risultati hanno importanti implicazioni per la previsione delle conseguenze ecologiche dei cambiamenti climatici e per la gestione dell'ecosistema», ha aggiunto lo scienziato. «Inoltre, poiché gli effetti del riscaldamento climatico sulla biodiversità sono principalmente la riduzione dell'umidità, si prevede che la perdita di biodiversità indotta dal riscaldamento potrebbe essere più grave nelle zone aride, ecosistemi aridi, semi-aridi e secchi-subumidi che coprono il 41% della terra in tutto il mondo».

Zhou afferma che una migliore comprensione dei futuri cambiamenti delle precipitazioni indotti dal riscaldamento potrebbe essere importante per mitigare la diminuzione della biodiversità indotta dal riscaldamento.

La ricerca è supportata dai finanziamenti del Department of Energy’s Office of Science, DE-SC0004601 and DE-SC0010715. Il dottor Zhou è anche professore di George Lynn Cross Research Professor presso il Dodge Family College of Arts and Sciences e professore a contratto presso il Gallogly College of Engineering at the University of Oklahoma.

Riferimenti:

(1) Jizhong Zhou

(2) Institute for Environmental Genomics

(3) Reduction of microbial diversity in grassland soil is driven by long-term climate warming

Descrizione foto: I ricercatori dell'Institute for Environmental Genomics dell'Università dell'Oklahoma stanno studiando la diversità delle piante e prelevando campioni per l'analisi della diversità microbica. I ricercatori dell'Institute for Environmental Genomics utilizzano un riscaldatore per simulare il riscaldamento climatico in un sito sperimentale multifattoriale a lungo termine presso l'Università dell'Oklahoma. - Credit: Institute for Environmental Genomics, University of Oklahoma.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: OU Research Finds that a Warming Climate Decreases Microbial Diversity