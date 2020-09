Un cartone potrebbe diventare un tablet

Essi sperano che la loro nuova tecnologia possa aiutare a trasformare i fogli di carta da un taccuino in un'interfaccia di lettore musicale e rendere interattivo il packaging alimentare.

Il dottor Ramses Martinez, (1) assistente professore alla Purdue's School of Industrial Engineering e alla Weldon School of Biomedical Engineering del Purdue's College of Engineering, sostiene: «Questa è la prima volta che viene dimostrato un dispositivo elettronico cartaceo autoalimentato. Abbiamo sviluppato un metodo per rendere la carta repellente all'acqua, all'olio e alla polvere rivestendola con molecole altamente fluorurate. Questo rivestimento onnifobico ci consente di stampare più strati di circuiti su carta senza che l'inchiostro si sporchi da uno strato a quello successivo».

Il professor Martinez ha affermato che questa innovazione, descritta da Science Direct, (2) facilita la fabbricazione di sensori di pressione verticale che non richiedono alcuna batteria esterna, poiché raccolgono l'energia dal loro contatto con l'utente.

Questa tecnologia è compatibile con i processi di stampa convenzionali su larga scala e potrebbe essere facilmente implementata per convertire rapidamente imballaggi in cartone o carta convenzionali in imballaggi intelligenti o un'interfaccia uomo-macchina intelligente.

«Immagino che questa tecnologia faciliti l'interazione dell'utente con l'imballaggio degli alimenti, per verificare se il cibo è sicuro per essere consumato, o per consentire agli utenti di firmare il pacco che arriva a casa trascinando il dito sulla scatola per identificarsi correttamente come proprietario del pacchetto», spiega Martinez. «Inoltre, il nostro gruppo ha dimostrato che semplici fogli di carta di un notebook possono essere trasformati in interfacce di lettori musicali per consentire agli utenti di scegliere i brani, riprodurli e modificarne il volume».

