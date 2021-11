Uccelli ghiotti di tartufi

Due specie di uccelli comuni della Patagonia consumano abitualmente diversi funghi micorrizici, compresi molti tartufi, disperdendo le loro spore.

Ricercatori dell'University of Florida hanno scoperto che due specie di uccelli comuni che vivono in Patagonia consumano regolarmente il tartufo e disperdono le sue spore attraverso le loro feci.

Il dottor Matthew Smith, (1) autore senior dello studio pubblicato su Current Biology (2) e professore associato nell'UF/IFAS plant pathology department, dice: «I tartufi sono essenzialmente funghi che crescono sottoterra. A differenza dei normali funghi, che rilasciano le loro spore nell'aria, il tartufo dipende dagli animali che li consumano per diffondere le loro spore».

«In precedenza, si presumeva che solo i mammiferi consumavano e disperdevano le spore del tartufo, quindi il nostro studio è il primo a documentare che degli uccelli riescono a fare anche questo», ha asserito il dottor Marcos Vinicius Caiafa Sepulveda, (3) primo autore dello studio, che recentemente ha ricevuto un dottorato in Patologia vegetale (Plant pathology) dall'UF/IFAS College of Agricultural and Life Sciences.

Il termine “tartufo” comprende centinaia di specie di funghi sotterranei, solo alcuni dei quali sono i tartufi associati alla cucina di fascia alta. Anche se i tartufi non culinari non possono attirare gli umani, ciascuno di questi tartufi si è evoluto per attirare animali diversi che possono aiutare nella sua diffusione.

Secondo il dottor Smith, «La diffusione delle spore del tartufo è una parte importante di un ecosistema forestale sano poiché molte specie dell'albero hanno una relazione simbiotica con il tartufo, che colonizza le radici degli alberi».

«Questi funghi formano Micorriza (mycorrhizas), (4) una relazione con cui il fungo aiuta la pianta a prendere nutrienti in cambio di zuccheri dalla pianta», ha spiegato il dottor Caiafa, che ora è un ricercatore post-dottorato presso l'University of California, Riverside.

Le specie di uccelli che hanno studiato - il chucao tapaculo (5) e il black-throated huet-huet (6) - non solo mangiano il tartufo ma sembrano cercarli specificamente. In passato questi uccelli erano noti per mangiare invertebrati, semi e frutti, ma il loro consumo di funghi non è stato precedentemente documentato, hanno detto i ricercatori.

Il dottor Matthew Smith spiega: «Le domande sugli uccelli e i tartufi sono emerse durante un precedente progetto di ricerca in Patagonia. (7) Mentre lavoravamo nella foresta, rastrellando il terreno e scavando il tartufo, notavamo che questi uccelli continuavano a seguirci setacciando le aree in cui avevamo scavato il terreno. A un certo punto trovammo un tartufo bucherellato da un becco. Marcos vide pure un uccello mangiare un tartufo proprio di fronte a lui. Tutto ciò ci ha portato a chiedere se fossero proprio questi uccelli a cercare il tartufo».

Per confermare questa ipotesi, il team di ricerca ha raccolto gli escrementi del chucao tapaculo e del black-throated huet-huet testati per il DNA del tartufo. Hanno trovato il DNA del tartufo nel 42% delle feci del chucao tapaculo e nel 38% delle feci del black-throated huet-huet. Inoltre, mediante la microscopia fluorescente, i ricercatori hanno scoperto che le spore nelle feci erano vitali, suggerendo che gli uccelli stanno diffondendo il tartufo in nuove aree.

La dottoressa Michelle A. Jusino, (8) uno dei coautori dello studio, ex ricercatrice post-dottorato nel laboratorio di Smith, biologa di ricerca presso l'U.S. Forest Service Northern Research Station’s Center for Forest Mycology Research, spiega: «L'analisi della dieta basata sul DNA è interessante perché fornisce nuove intuizioni per le interazioni tra organismi che altrimenti sarebbero difficili da osservare direttamente. E, poiché il campionamento delle feci non ha un impatto negativo sulle specie bersaglio, penso che questi metodi siano inestimabili per studiare e proteggere sia le specie comuni che rare in futuro».

Gli autori dello studio pensano che alcuni tartufi in Patagonia hanno delle particolarità che li rendono attrattivi per quegli uccelli.

Lo studio è stato sostenuto da una concessione nazionale di Explorer Geographic e una sovvenzione dalla National Science Foundation.

Descrizione foto: Marcos Vinicius Caiafa Sepulveda / Tartufi in Patagonia - Credit: Matthew E. Smith.

