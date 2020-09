Studiati i comportamenti degli squali martello

Un team di ricerca ha taggato i giovani squali martello al largo della costa medio-atlantica degli Stati Uniti per poi monitorarli per un massimo di 15 mesi. Gli squali erano dotati di etichette satellitari montate su pinne che riportavano i loro movimenti quasi in tempo reale tramite un collegamento satellitare.

Sono alcune delle creature più iconiche e dall'aspetto unico nei nostri oceani. Mentre alcuni possono pensare che sembrano un po' “strani”, una cosa su cui i ricercatori concordano è che si sa poco degli squali martello. Molte delle 10 specie di squali martello sono gravemente sovrasfruttate in tutto il mondo per le loro pinne e necessitano di protezione urgente per prevenire la loro estinzione.

Per saperne di più su una specie di martello in declino che è povera di dati ma che necessita di sforzi di conservazione, un team di ricercatori del Centro di ricerca sugli squali (SOSF SRC) della Nova Southeastern University (NSU) Save Our Seas Foundation Shark Research Center (SOSF SRC) (1) e del Guy Harvey Research Institute (GHRI), (2) Fisher Finder Adventures, (3) dell'Università del Rhode Island e dell'Università di Oxford (Regno Unito), ha intrapreso uno studio, pubblicato su Frontiers in Marine Science, (4) per determinare i modelli di migrazione degli squali martello lisci (Sphyrna zygaena) nell'Oceano Atlantico occidentale. Questo squalo, che può crescere fino a 4 metri, rimane una delle specie meno conosciute delle grandi specie martello a causa della difficoltà nel trovare in modo affidabile squali martello lisci per consentire studi scientifici.

Per conoscere il comportamento regolare degli squali martello, il satellite del team di ricerca ha taggato i giovani squali martello al largo della costa medio-atlantica degli Stati Uniti e poi ha seguito gli squali per un massimo di 15 mesi. Gli squali erano dotati di etichette satellitari montate su pinne che riportavano i loro movimenti quasi in tempo reale tramite un collegamento satellitare.

Guarda il fantastico video di un martello liscio

«Ottenere tracce a lungo termine è stato determinante per identificare non solo chiari schemi di viaggio stagionali, ma, soprattutto, anche i tempi e le aree in cui gli squali risiedevano tra le loro migrazioni», ha detto il Ryan Logan, Ph.D. studente presso GHRI e SOSF SRC della NSU e primo autore della ricerca. «Questo studio fornisce la prima visione ad alta risoluzione e a lungo termine dei comportamenti di movimento e degli habitat utilizzati dagli squali martello lisci - informazioni chiave per prendere di mira aree specifiche e tempi per l'azione di gestione per aiutare a ricostruire questa specie impoverita».

I ricercatori hanno scoperto che gli squali si comportavano come uccelli delle nevi, migravano tra due aree residenti stagionalmente: nelle acque costiere al largo di New York in estate e al largo della Carolina del Nord in inverno. I loro tempi di permanenza in queste due località coincidevano con due fattori ambientali: temperature più calde delle acque superficiali e aree ad alta produttività - indicative di zone prosperose di cibo.

«I dati sui movimenti ad alta risoluzione hanno mostrato che questi habitat concentrati di svernamento al largo della Carolina del Nord e di New York, rispettivamente, sono il principale luogo oceanico per questi squali e quindi aree importanti da proteggere per la sopravvivenza di questi animali in via di estinzione», ha detto il dottor Mahmood Shivji, Ph.D., (5) direttore di GHRI e SOSF SRC della NSU, che ha supervisionato lo studio.

L'identificazione di tali aree ad alta residenza fornisce obiettivi per la designazione come “luogo essenziale in cui vive il pesce” - un titolo ufficiale stabilito dal governo degli Stati Uniti, che se adottato formalmente può successivamente essere soggetto a limitazioni speciali sulla pesca o sviluppo per proteggere tali specie in declino.

I dati di tracciamento hanno anche rivelato un secondo obiettivo per la conservazione. Gli squali martello trascorrevano molto tempo in inverno in una zona di gestione nota come Mid-Atlantic Shark Area (MASA), un'area già chiusa a livello federale per sette mesi all'anno (dal 1 gennaio al 31 luglio) alla pesca commerciale con palangari di fondo per proteggere un'altra specie in via di estinzione, lo squalo scuro. Tuttavia, i dati di tracciamento mostrarono che le teste di martello lisce arrivavano nel MASA all'inizio di dicembre, mentre questa zona era ancora aperta alla pesca.

«Prolungare la chiusura della zona MASA di un solo mese, a partire dal 1° dicembre di ogni anno, potrebbe ridurre ulteriormente la mortalità per pesca dei giovani martelli lisci», ha detto il dottor Mahmood Shivji. «È particolarmente gratificante vedere questa ricerca di base non solo migliorare la nostra comprensione del comportamento animale in natura, ma anche illuminare percorsi per il recupero di specie e popolazioni che sono state sfruttate eccessivamente in modo da poter provare a tornare a un ecosistema oceanico equilibrato».

Informazioni sulla Nova Southeastern University (NSU): Alla NSU, gli studenti non ricevono solo un'istruzione, ma ottengono il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per una vera carriera, contributi reali e vita reale. Un'università di ricerca dinamica e privata, NSU fornisce programmi educativi e di ricerca di alta qualità a livello universitario, laureato e professionale. Fondata nel 1964, l'università comprende 15 college, il Centro per la ricerca collaborativa, la scuola universitaria privata di grado JK-12, il Museo d'arte NSU di fama mondiale Fort Lauderdale e la Alvin Sherman Library, Research and Information Technology Center, una delle più grandi biblioteche pubbliche della Florida. Gli studenti della NSU studiano nei nostri campus a Fort Lauderdale, Fort Myers, Jacksonville, Miami, Miramar, Orlando, Palm Beach e Tampa, in Florida, nonché a San Juan, Porto Rico e online a livello globale. Con quasi 200.000 alunni in tutta la nazione e nel mondo, la portata della comunità NSU è mondiale. Classificata come “alta attività di ricerca” dalla Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, la NSU è una delle sole 50 università a livello nazionale ad aver ricevuto anche la Carnegie's Community Engagement Classification, ed è anche la più grande istituzione privata negli Stati Uniti che incontra i criteri del Dipartimento dell'Istruzione come istituzione al servizio di ispanici. (6) Informazioni sulla Save Our Seas Foundation: Fondata a Ginevra, in Svizzera, nel 2003, la Save Our Seas Foundation (SOSF) è un'organizzazione filantropica che mira a proteggere e prendersi cura degli oceani del mondo. Il suo sostegno a progetti di ricerca, conservazione e istruzione in tutto il mondo si concentra principalmente sulle specie in via di estinzione di squali, razze, pesci skates e sui loro habitat. Tre centri permanenti di ricerca e istruzione SOSF rafforzano la sua azione nelle Seychelles, in Sud Africa e negli Stati Uniti. Negli ultimi 17 anni, l'SOSF ha sostenuto circa 300 progetti in tutto il mondo, sostenendo con passione l'impegno del Fondatore di proteggere le popolazioni di squali, razze e pesci skates. La presenza è essenziale per la salute e la diversità biologica dei nostri mari. (7)

Riferimenti:

(1) Save Our Seas Foundation Shark Research Center (SOSF SRC)

(2) Guy Harvey Research Institute (GHRI)

(3) Fisher Finder Adventures

(4) Seasonal Movements and Habitat Use of Juvenile Smooth Hammerhead Sharks in the Western North Atlantic Ocean and Significance for Management

(5) Mahmood Shivji

(6) Southeastern University (NSU)

(7) Save Our Seas Foundation

Descrizione foto: Squalo martello liscio dotato di Sat-Tag. - Credit: Mark Sampson.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Tracking Hammerhead Sharks Reveals Conservation Targets to Protect a Nearly Endangered Species