Sostanze chimiche trovate nelle orche assassine in via di estinzione

Una sostanza chimica utilizzata nella produzione di carta igienica è stata trovate nei corpi di orche nella British Columbia (la provincia più occidentale del Canada), comprese le orche assassine (Orcinus orca) residenti nel sud in via di estinzione

Secondo uno studio, pubblicato su Environmental Science & Technology (1), Gli scienziati dell'Institute for the Ocean and Fisheries dell'UBC, del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione della Columbia Britannica e della Fisheries and Oceans Canada hanno analizzato campioni di tessuto di sei orche assassine residenti nel sud e sei balene di Bigg’s arenate lungo la costa della British Columbia dal 2006 al 2018. Hanno scoperto che gli inquinanti chimici sono prevalenti nelle orche assassine, con una sostanza chimica che si trova spesso nella carta igienica, una delle più diffuse nei campioni studiati, che rappresenta il 46% degli inquinanti totali identificati.

Chiamato '4-nonylphenol' (4NP), il composto è elencato come sostanza tossica in Canada e può interagire con il sistema nervoso e influenzare la funzione cognitiva, affermano gli autori. «Questa ricerca è un campanello d'allarme. I residenti del sud sono una popolazione in via di estinzione e potrebbe essere che i contaminanti stiano contribuendo al declino della loro popolazione. Non vediamo l'ora di proteggere questa specie», ha affermato il coautore dottor Juan José Alava (2), ricercatore principale dell'unità di ricerca sull'inquinamento oceanico presso l'Institute for the Oceans and Fisheries (IOF).

Il composto 4NP è spesso utilizzato nella lavorazione della cellulosa e della carta, così come nei saponi, nei detergenti e nella lavorazione dei tessuti. Può fuoriuscire nell'oceano attraverso impianti di trattamento delle acque reflue e deflussi industriali, dove viene ingerito da organismi più piccoli e risale la catena alimentare per raggiungere i principali predatori come le orche assassine. È noto come ‘contaminant of emerging concern’ o CEC, che sono inquinanti presenti nell'ambiente non ben studiati e quindi regolamentati. «Si sa molto poco sia della prevalenza che delle implicazioni per la salute del 4NP poiché è stato studiato in pochi mammiferi marini. Questo studio è il primo a trovare 4NP nelle orche assassine», ha detto il primo autore, il dottoressa Kiah Lee (3), che ha intrapreso la ricerca come studente universitario presso l'University of British Columbia.

«Questa indagine è un altro esempio di un approccio che tiene conto della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, utilizzando le orche assassine come caso di studio per comprendere meglio i potenziali impatti di questi e altri composti sulla salute degli animali e dell'ecosistema», ha affermato il co-autore Dottor Stephen Raverty, professore a contratto IOF e patologo veterinario presso il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione della British Columbia.

“Chimici per sempre”

Poco più della metà degli inquinanti individuati dai ricercatori appartiene a un gruppo di composti noti come “forever chemicals” perché durano a lungo nell'ambiente. Sono ampiamente utilizzati nei materiali per l'imballaggio alimentare, nei tessuti antimacchia e idrorepellenti, nelle pentole e negli estintori. Molti sono elencati come nuovi inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants - POPs). Si tratta di sostanze tossiche rilasciate nell'ambiente attraverso attività umane che incidono negativamente sulla salute dell'uomo e degli animali. Molti sono vietati in Canada.

L'inquinante più comune di questo gruppo trovato dai ricercatori è stato l'acido carbossilico 7:3-fluorotelomero, o 7:3 FTCA. Attualmente non ci sono restrizioni alla produzione e all'uso dell'FTCA 7:3, ma una delle sue potenziali sostanze chimiche madri è inclusa in un elenco di sostanze tossiche proposte per essere riconosciute come nuovi POPs dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nell'ambito di un accordo internazionale, la Convenzione di Stoccolma sulla POPs.

«Questo composto non è mai stato trovato prima in BC ed è stato trovato nelle orche assassine, che sono i migliori predatori. Ciò significa che i contaminanti si stanno facendo strada attraverso il sistema alimentare», afferma il dottor Juan José Alava.

Trasferimento madre-feto

I ricercatori sono stati anche i primi a esaminare il trasferimento di sostanze inquinanti dalla madre al feto in una coppia residente nel sud. Hanno scoperto che tutti gli inquinanti identificati sono stati trasferiti nell'utero e il 95% di 4NP (4-nonylphenol) trasferito dalla madre al feto.

I governi possono aiutare a proteggere i residenti meridionali e altre forme di vita marina arrestando la produzione delle sostanze chimiche preoccupanti, tra cui il 4NP e i POPs (Persistent Organic Pollutants) emergenti come 7:3 FTCA, nonché identificando e affrontando potenziali fonti di inquinamento marino in British Columbia e in tutto il Canada.

Non sono solo le orche assassine ad essere colpite, ha affermato il dottor Alava. «Siamo mammiferi, mangiamo anche il salmone del Pacifico, quindi dobbiamo pensare a come questo potrebbe influire sulla nostra salute e su altri frutti di mare che consumiamo».

Questa ricerca è stata supportata da finanziamenti fatti dalle seguenti istituzioni: Department of Fisheries, UBC Student Undergraduate Research Experience, Nippon Foundation.

Riferimenti:

(1) Emerging Contaminants and New POPs (PFAS and HBCDD) in Endangered Southern Resident and Bigg’s (Transient) Killer Whales (Orcinus orca): In Utero Maternal Transfer and Pollution Management Implications

(2) Juan José Alava

(3) Kiah Lee

Descrizione foto: Orche assassine residenti nel sud che nuotano. - Credit: Paul Cottrell, Department of Fisheries and Oceans (DFO) in Canada.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Toxic toilet paper and long-lasting chemicals found in endangered killer whales