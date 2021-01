Attraverso il punto di vista dell’indagine psicologica i lettori possono costruire un quadro certo sugli effetti della meditazione grazie alla Neuroscienza.

Scopri Te Stesso con la neuroscienza è un titolo inusuale che può avvicinare molte persone alla meditazione.

L’apparente leggerezza è però del tutto funzionale ad accompagnare le solide basi scientifiche.

Attraverso il punto di vista dell’indagine psicologica i lettori possono infatti costruire un quadro certo sugli effetti della meditazione.

L’autore Ulrich Ott è laureato in psicologia ed ha intrapreso lo studio scientifico della meditazione per sfatare alcuni miti ed affermare con forza le basi di validità delle varie tecniche, analizzate sia dal punto di vista pratico che teorico.

Attraverso ricerche approfondite sugli stati alterati di coscienza Ott ha evidenziato in che modo la meditazione modifica la struttura del cervello e, di conseguenza, perché può avere effetti concreti sulla coscienza e non solo.

Il libro prende in esame tutte le componenti della meditazione, dalla posizione alla respirazione, il modo di sentire ed esplorare se stessi nell’introspezione, gli esercizi per migliorarla in base alle proprie esigenze.

Un libro molto ben argomentato, concreto, semplice da capire. Un’ottima introduzione alla meditazione per tutti.

Prefazione

Introduzione

PRIMA PARTE - La via del Sé

Postura

Respirare

Sentire

Pensare

Essere

Ulteriori indicazioni

SECONDA PARTE - Approfondimento scientifico