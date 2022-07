Scoperta una nuova galassia fossile

La scoperta di una nuova galassia fossile potrebbe rispondere a importanti domande sulla storia dell'universo e di come si formano le galassie.

Il fossile, che è stato scoperto attraverso una ricerca visiva sistematica di immagini del sondaggio legacy utilizzando il telescopio Mayall da 4 metri, guidato dal dottor David Martinez Delgado, (1) potrebbe insegnare agli scienziati come si formano le galassie e confermare la loro comprensione della cosmologia e della materia oscura.

La dottoressa Michelle Collins, (2) un'astronoma dell'University of Surrey, nel Regno Unito e autrice principale del documento che è stato pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, (3) ha dichiarato: «Abbiamo trovato una nuova galassia estremamente debole le cui stelle si sono formate molto presto nella storia dell'Universo. Questa scoperta segna la prima volta che una galassia così debole è stata trovata intorno ad Andromeda utilizzando un'indagine astronomica che non è stata progettata specificamente per questo compito».

Chiamata “Pegasus V”, la galassia nana si trova alla periferia di Andromeda e appare solo come poche stelle sparse nascoste nel cielo.

La scoperta è stata fatta in collaborazione con NSF NOIRLab (4) e l'International Gemini Observatory. (5)

La dottoressa Emily Charles, (6) una studentessa di dottorato presso l'University of Surrey che è stata anche coinvolta nello studio, ha dichiarato: «Il problema di queste galassie estremamente deboli è che hanno pochissime stelle luminose che usiamo tipicamente per identificarle e misurarne le distanze. Grazie al Gemini’s large 8.1-metre (7) abbiamo trovato stelle vecchie e deboli che ci hanno permesso sia di misurare la distanza da Pegaso V sia di determinare che la sua popolazione stellare è estremamente antica».

Altre strutture astronomiche stanno esaminando la ricerca di galassie deboli nel prossimo futuro.

Descrizione foto: La galassia nana “Pegasus V” si trova alla periferia di Andromeda e appare solo come poche stelle sparse nascoste nel cielo. - Credit: University of Surrey.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New fossil galaxy discovery could answer important questions about the history of the universe