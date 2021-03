Riflessioni sulla Green Energy

Molte persone credono che l’energia “verde” ( Green Energy ) alternativa presto sostituirà la maggior parte o tutte le fonti energetiche di idrocarburi, ma questa convinzione non è realistica.

Poiché l’attività economica globale dipende in ultima analisi da una continua abbondanza di energia a prezzi accessibili, ne consegue che tutto il denaro preso in prestito a fronte di entrate future viene effettivamente preso in prestito per future forniture di energia a prezzi accessibili.

Tutte le fonti di energia “rinnovabili” sono circa il 3% di tutta l’energia consumata, con l’energia idroelettrica che fornisce un’altra piccola percentuale.

Ci sono inevitabili venti contrari a questa affascinante fantasia …

REALITY CHECK

Tutta l’energia “rinnovabile” è in realtà energia “sostituibile”, sottolinea l’analista Nate Hagens. Ogni 15-25 anni (o meno) gran parte o tutti i sistemi e le strutture di energia alternativa devono essere sostituiti, e solo una piccola parte dell’estrazione, della produzione e del trasporto necessari può essere eseguita con l’elettricità “rinnovabile” che queste fonti generano. Praticamente tutto il lavoro pesante di questi processi richiede idrocarburi e soprattutto petrolio.

L’energia eolica e solare “rinnovabile” è intermittente e quindi richiede cambiamenti nel comportamento (niente asciugatrici o forni elettrici usati dopo il tramonto, ecc.) O accumulo di batterie su una scala non pratica in termini di materiali richiesti.

Anche le batterie rientrano nella categoria delle “sostituibili” e non durano molto a lungo. La percentuale di batterie agli ioni di litio che vengono riciclate a livello globale è prossima allo zero, quindi tutte le batterie finiscono in discariche costose e tossiche.

Le tecnologie delle batterie sono limitate dalla fisica dell’accumulo di energia e dei materiali. Spostare tecnologie esotiche stravaganti dal laboratorio alle scale di produzione globali non è banale.

Le risorse materiali ed energetiche necessarie per costruire fonti di energia alternativa che sostituiscono l’energia degli idrocarburi e sostituiscono tutta l’energia alternativa che si e` consumata o ha raggiunto la fine della sua vita superano le riserve economiche di materiali ed energia disponibili sul pianeta.



I costi esternalizzati dell’energia alternativa non sono inclusi nel costo. Nessuno aggiunge al prezzo delle batterie al litio l’immenso costo del danno ambientale causato dalle miniere di litio. Una volta inclusi i costi esterni completi, il costo non è più conveniente come sostengono i promotori.

Nessuna delle cosiddette energie “verdi” “sostituibili” ha effettivamente sostituito gli idrocarburi; tutto ciò che l’alt-energy ha fatto è aumentare il consumo totale di energia. Questo è quello che viene chiamato il paradosso di Jevons: ogni aumento dell’efficienza o della produzione di energia aumenta solo il consumo.

Ecco un esempio del mondo reale: costruire un’altra superstrada non riduce effettivamente la congestione nella vecchia superstrada; incoraggia semplicemente le persone a guidare di più, quindi entrambe le autostrade sono presto congestionate.

Tutto il reddito futuro è un reclamo sull’energia futura

Mettendo da parte le impraticabilità di sostituire la maggior parte o tutti gli idrocarburi con energia “sostituibile”, il vero problema è che tutto il servizio del debito/rimborso è in definitiva finanziato dall’energia futura.

A prima vista, il reddito futuro viene utilizzato per ripagare il denaro preso in prestito, ma tutto il reddito futuro non è altro che un diritto all’energia futura.

Il “denaro” senza accesso a energia a prezzi accessibili non ha valore.

Immagina di essere sbarcato nel deserto del Sahara con uno zaino d’oro e banconote da 100 dollari. Sei ricco in termini di “denaro”, ma se non ci sono acqua, cibo e trasporti da acquistare con i tuoi soldi, morirai.

Il punto è che il “denaro” è prezioso solo se gli elementi essenziali della vita sono disponibili a prezzi accessibili.

In questo momento il salario medio a tempo pieno negli Stati Uniti è di circa $ 19/ora e il costo medio di un gallone di benzina è di $ 2,25. Quindi solo 7 minuti di lavoro (ante imposte) compreranno un gallone di benzina.

Ma cosa succede se l’inflazione aumenta il costo del petrolio ma i salari continuano a ristagnare? Cosa succede all’economia se ci vuole un’ora di lavoro per comprare un gallone di benzina invece di 7 minuti?

I costi nascosti dell’energia alternativa

L’economia sostiene che i sostituti più economici sembreranno sostituire ciò che è costoso, quindi l’elettricità a basso costo sostituirà il petrolio costoso, o il trasporto passerà al gas naturale a buon mercato, ecc.

Ma queste transizioni proposte non sono gratuite.

Il costo della sostituzione di 100 milioni di veicoli con motore a combustione interna (ICE) non è banale, così come la costruzione dell’infrastruttura energetica “sostituibile” necessaria per alimentare tutti questi veicoli.

I veri costi dell’energia “sostituibile” sono stati elusi non contando i costi esterni o i costi di sostituzione; i costi dell’intero ciclo di vita dell’energia “sostituibile” sono molto più alti di quanto affermano i promotori.

Ci sono anche vincoli di fornitura che non sono inclusi. Ad esempio, tutta la plastica del mondo è ancora derivata dal petrolio, non dall’elettricità. (Nota che ogni veicolo elettrico contiene centinaia di libbre di plastica.)

L’energia in qualsiasi forma non è magicamente flessibile. Così come non possiamo trasformare l’elettricità in carburante per aerei, non possiamo trasformare un barile di petrolio in solo gasolio. Il carbone può essere trasformato in combustibile liquido ma il processo non è banale.

Tutto ciò per dire che il costo dell’energia in ore di lavoro probabilmente aumenterà, forse più di quanto l’economia globale possa permettersi.

Possono anche esserci vincoli di offerta, situazioni in cui l’energia che le persone vogliono e di cui hanno bisogno non è disponibile in quantità sufficienti per soddisfare la domanda a qualsiasi prezzo.

Poiché “il software mangia il mondo” e l’automazione sostituisce il costoso lavoro umano, è anche probabile che l’erosione del potere d’acquisto del lavoro che è stata una tendenza per 20 anni continuerà e accelererà.

L’analista Gail Tverberg ha svolto un ottimo lavoro spiegando che non è solo la disponibilità di energia che conta, ma anche la convenienza di quell’energia per i consumatori.

Le banche centrali non possono stampare energia

Ancora una volta, il “denaro” non è altro che una pretesa sull’energia futura, perché l’energia è il fondamento dell’economia globale. Senza energia, siamo tutti bloccati nel deserto e tutti i nostri “soldi” sono inutili perché non possono più comprare ciò di cui abbiamo bisogno per vivere.

Le banche centrali possono stampare quantità infinite di valuta ma non possono stampare energia, quindi tutto ciò che le banche centrali possono fare è aggiungere zeri alla valuta. Non possono rendere l’energia più accessibile o garantire che una giornata di lavoro comprerà più di una frazione dell’energia che la manodopera può acquistare oggi.

Il sistema finanziario globale ha giocato un gioco in cui il “denaro” viene stampato o preso in prestito, sulla base della teoria che l’energia sarà più abbondante e più accessibile in futuro. Se questa teoria si rivelasse errata, il “denaro” utilizzato in futuro per ripagare i debiti contratti oggi avrà un valore vicino allo zero.

La domanda è: quanta energia, acqua e cibo acquisteranno in futuro il “denaro” creato dal nulla?

Se il prestatore può acquistare solo un piccolo frammento di energia, acqua e cibo che il “denaro” avrebbe potuto acquistare nel momento in cui il “denaro” è stato preso in prestito, allora non importa quanti zeri avrà il “denaro” . Ciò che conta è quanto potere d’acquisto di elementi essenziali trattiene dal “denaro”.

Prendere in prestito trilioni di dollari di euro, yen e yuan ogni anno espande i crediti sull’energia futura a un tasso che supera di gran lunga l’espansione effettiva dell’energia in qualsiasi forma.

Questo ha creato l’illusione che si possa sempre creare denaro dal nulla e manterrà magicamente il suo attuale potere d’acquisto per quantità sempre maggiori di energia, cibo e acqua.

La monumentale asimmetria tra il tasso sbalorditivo di espansione del “denaro” – pretese sull’energia futura – e l’offerta stagnante di energia significa che questa illusione è solo temporanea.

Fonte: neovitruvian I miti dell’energia verde / Articolo originale: The Myths Of Green Energy