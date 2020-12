Querce del mondo minacciate di estinzione

Secondo i dati compilati in un nuovo rapporto per la Conservazione della Natura (IUCN), circa il 31% delle specie di querce del mondo è minacciato di estinzione.

Un nuovo rapporto del The Morton Arboretum e dal Global Tree Specialist Group dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), The Red List of Oaks 2020, (1) attesta che circa il 31% delle specie di querce del mondo è minacciato di estinzione. Il documento descrive per la prima volta le distribuzioni, le tendenze demografiche e le minacce che devono affrontare le 430 specie di querce stimate nel mondo e serviranno come tabella di marcia per l'azione di conservazione.

Secondo i ricercatori di Arboretum, si stima che il 41% delle 430 specie di querce del mondo siano di interesse per la conservazione. Quasi un terzo (31%) è considerato minacciato di estinzione. Questa percentuale di specie minacciate è superiore ai livelli di minaccia per i mammiferi (26%) e gli uccelli (14%). Il rapporto indica che i paesi con il maggior numero di specie di quercia minacciate sono il Messico (32 specie), la Cina (36 specie), il Vietnam (20 specie) e gli Stati Uniti (16 specie).

La dottoressa Murphy Westwood, Ph.D., (2) Direttore della Global Tree Conservation presso l'Arboretum, dice: «Mentre stavamo valutando il rischio di estinzione di queste centinaia di specie negli ultimi anni, è diventato chiaro quanto sia disastrosa la situazione per le querce. Abbiamo finalmente un quadro completo dello stato delle querce nel mondo, in modo che gli ambientalisti di tutto il mondo possano intraprendere azioni informate per salvare le querce dall'estinzione».

L'analisi dei modelli globali di minaccia per le querce rivela che i parassiti invasivi, le malattie e il cambiamento climatico sono le principali minacce per le querce negli Stati Uniti, mentre la deforestazione per l'agricoltura e l'urbanizzazione sono i principali motori del cambiamento nel sud-est asiatico. Il rapporto chiede sforzi di conservazione concertati e rafforzamento delle capacità nei centri globali di diversità per le querce in Messico e nel sud-est asiatico.

A tal fine, l'Arboretum and Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ha anche istituito il Global Conservation Consortium for Oak (GCCO), (3) collaborando con giardini botanici, arboreti, università e agenzie governative in tutto il mondo per creare una rete di esperti e istituzioni da proteggere querce minacciate a livello globale. Il Consorzio utilizzerà i risultati per dare priorità e guidare gli sforzi di conservazione in natura e nelle collezioni botaniche viventi, come i boschi di conservazione delle querce minacciate che si stanno stabilendo nell'arboreto.

Il dottor Paul Smith, segretario generale della BGCI, ha affermato: «Nel Regno Unito più di 2.300 specie di uccelli, muschi, funghi, insetti, licheni e mammiferi utilizzano querce autoctone per cibo e riparo, e lo stesso varrà per le 113 specie di querce ora minacciate di estinzione. La perdita di una sola di queste specie di alberi ha conseguenze catastrofiche per centinaia di altre specie».

La Lista rossa delle querce 2020 è il culmine di cinque anni di ricerca e consultazione con più di 100 esperti di tutto il mondo per valutare il rischio di estinzione delle specie di querce del mondo. Questa iniziativa rappresenta il contributo di The Morton Arboretum e dei suoi collaboratori al raggiungimento di uno dei 16 obiettivi della Global Strategy for Plant Conservation: (4) avere una valutazione dello stato di conservazione di tutte le specie vegetali conosciute entro la fine del 2020.

«La valutazione completa di tutte le specie di querce è un risultato importante», ha affermato Craig Hilton-Taylor, (5) capo dell'unità della Lista Rossa IUCN. «Avere queste informazioni su un gruppo di alberi così importante dal punto di vista ecologico ed economico è vitale per informare gli sforzi di conservazione».

Informazioni su The Morton Arboretum Il Morton Arboretum è un museo degli alberi all'aperto riconosciuto a livello internazionale e un centro di ricerca sugli alberi a Lisle, Illinois. I suoi 1.700 acri includono 16 miglia di sentieri escursionistici, un giardino per bambini, mostre educative, un centro visitatori e collezioni di alberi e piante speciali. L'organizzazione no profit 501(c)(3) serve 1,2 milioni di visitatori ogni anno. (6) Informazioni su IUCN SSC Global Tree Specialist Group Il Global Tree Specialist Group (GTSG) IUCN SSC fa parte della rete scientifica della IUCN Species Survival Commission (SSC) di oltre 9.000 esperti volontari che stanno lavorando insieme per raggiungere la visione di “Un mondo giusto che valorizza e conserva la natura attraverso un'azione positiva per ridurre la perdita di diversità della vita sulla terra”. Il GTSG, con oltre 100 membri, promuove e implementa la lista rossa globale per gli alberi e agisce in veste di consulente sulle questioni di conservazione degli alberi, in particolare attraverso la campagna globale sugli alberi. (7) Informazioni su Botanic Gardens Conservation International (BGCI) Botanic Gardens Conservation International (BGCI) è la più grande rete mondiale di conservazione delle piante, che comprende più di 600 giardini botanici in oltre 100 paesi. È stata fondata nel 1987, è un ente di beneficenza registrato con uffici nel Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Cina e Kenya e fornisce il segretariato all'IUCN SSC Global Tree Specialist Group. BGCI e IUCN SSC GTSG guidano il Global Tree Assessment, un'ambiziosa iniziativa per valutare il rischio di estinzione per tutte le specie arboree del mondo per la Lista Rossa IUCN delle specie minacciate. (8)

Descrizione foto: Ghiande di Quercus bambusifolia, una quercia in via di estinzione che si trova in Cina e Vietnam. - Credit: The Morton Arboretum.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Researchers estimate nearly one-third of oaks are threatened with extinction