Prugne tutti i giorni per la salute delle ossa

Uno studio condotto su persone in postmenopausa suggerisce che mangiare ogni giorno prugne ricche di nutrienti può essere benefico per la salute delle ossa.

Si stima che circa 13,6 milioni di persone negli Stati Uniti di età superiore ai 50 anni svilupperanno l'osteoporosi, una perdita di forza ossea causata dalla ridotta densità minerale delle ossa, entro il 2030. L'osteoporosi aumenta il rischio di fratture, specialmente negli anziani. Le persone in menopausa hanno livelli più bassi di estrogeni, che innescano un aumento dell'infiammazione nel corpo, che può anche contribuire alla perdita di massa ossea.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che gli estratti di polifenoli, composti vegetali che agiscono come antiossidanti e riducono l'infiammazione, nelle prugne promuovono livelli più bassi di stress ossidativo e infiammazione in un tipo di cellula ossea chiamata osteoclasti.

In un nuovo studio, pubblicato su American Physiological Society (APS) (1) i ricercatori del programma di fisiologia integrativa e biomedica e dei dipartimenti di scienze nutrizionali e kinesiologia della Pennsylvania State University hanno esplorato gli effetti delle prugne sulla salute delle ossa dopo la menopausa.

Le donne in postmenopausa con un punteggio di densità minerale ossea definito basso, un marker di osteoporosi, sono state divise in tre gruppi:

Un gruppo ha mangiato 50 grammi (g) di prugne (circa sei prugne) al giorno per 12 mesi.

Un secondo gruppo ha mangiato 100 g di prugne (circa 12 prugne) al giorno per 12 mesi.

Un gruppo di controllo non ha mangiato prugne.

Il team di ricerca ha esaminato i campioni di sangue prelevati da tutti i volontari prima e dopo lo studio e ha riscontrato riduzioni significative dei marcatori infiammatori in entrambi i gruppi che mangiavano prugne rispetto al gruppo di controllo.

«I nostri risultati suggeriscono che il consumo da sei a 12 prugne al giorno può ridurre i mediatori pro-infiammatori che possono contribuire alla perdita ossea nelle donne in postmenopausa. Pertanto, le prugne potrebbero essere un promettente intervento nutrizionale per prevenire l'aumento dei mediatori dell'infiammazione spesso osservato come parte del processo di invecchiamento», ha affermato la dottoressa Janhavi Damani, SM, (2) prima autrice dello studio.

Informazioni sull'Experimental Biology 2022 Experimental Biology è l'incontro annuale di cinque società che esplora le ultime ricerche in fisiologia, anatomia, biochimica e biologia molecolare, patologia investigativa e farmacologia. Con la missione di condividere i più recenti concetti scientifici e risultati della ricerca che modellano i progressi clinici, l'incontro offre un'opportunità senza precedenti di scambio globale tra scienziati che rappresentano dozzine di aree scientifiche, dal laboratorio alla ricerca traslazionale fino alla ricerca clinica. (3) Informazioni sull'American Physiological Society Questa istituzione è un'ampia area di indagine scientifica che si concentra su come le molecole, le cellule, i tessuti e gli organi funzionano nella salute e nella malattia. L'American Physiological Society collega una comunità globale e multidisciplinare di oltre 10.000 scienziati ed educatori biomedici come parte della sua missione di promuovere la scoperta scientifica, comprendere la vita e migliorare la salute. La Società promuove la collaborazione e mette in luce le scoperte scientifiche attraverso le sue 16 riviste accademiche e la programmazione che supporta ricercatori ed educatori nel loro lavoro. (4)

Riferimenti:

(1) A Prune—Or Six—a Day May Keep Inflammation at Bay

(2) Janhavi Damani

(3) Experimental Biology 2022

(4) American Physiological Society

Descrizione foto:

Foto sinistra: Grafico dello studio della prugna. - Credit: Janhavi J. Damani, MS; Nicole C.A. Strock, PhD; Mary Jane De Souza, PhD; Connie J. Rogers, PhD, MPH.

Foto destra: Janhavi Damani, MS, Pennsylvania State University. - Credit: Janhavi Damani.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: A Prune—Or Six—a Day May Keep Inflammation at Bay