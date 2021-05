Una corretta alimentazione favorisce la salute generale e proteggere il cervello e farlo funzionare al meglio fino a età avanzata.

Un programma alimentare per proteggere il cervello e rafforzare la memoria

Quello che mangi ogni giorno può danneggiare la tua memoria?

Sai quali cibi possono proteggere il tuo cervello?

Certamente sai bene che una corretta alimentazione favorisce la salute generale, ma probabilmente nessuno ti ha mai detto che alcuni cibi - i super cibi - possono proteggere il tuo cervello e farlo funzionare al meglio fino a età avanzata.

Il dottor Barnard, ricercatore impegnato nel campo della medicina preventiva, ha raccolto in questo libro i risultati degli studi più recenti e ideato un programma rivoluzionario in 3 passi che può rafforzare la tua memoria e proteggere il tuo cervello dalle malattie che possono colpirlo.

L'autore ti insegnerà quali cibi privilegiare nella tua dieta e quali invece eliminare; ti descriverà esercizi, fisici e mentali, e altre semplici scelte che rinforzano la memoria.

Leggendo questo libro, non solo imparerai come migliorare il funzionamento del tuo cervello e garantirti una memoria d'acciaio, ma anche come mantenerlo in salute, riducendo il rischio di diventare una delle molte vittime della demenza di Alzheimer, dell'ictus cerebrale e di altre condizioni che possono interferire con la tua vita di relazione.

Imparerai a conoscere:

I migliori cibi per far funzionare il cervello.

I pericoli derivanti dall'assunzione dei cibi animali.

I danni causati dall'assunzione eccessiva di metalli (come il ferro, lo zinco e il rame) e come evitarli.

Un programma alimentare completo, con menu settimanali, ricette e consigli di cucina.

La nutrizione è un tema controverso. Come conseguenza, persone diverse interpretano le stesse cose in modi differenti.

Anche nel campo della ricerca su cibo e cervello, persino gli scienziati possono avere opinioni personali. C'è chi preferisce aspettare prima di consigliare dei cambi nella dieta, sostenendo la necessità di ulteriori studi prima di poter prendere posizioni conclusive. Altri, compreso l'autore, ritengono che l'attesa sia un lusso che non possiamo permetterci.

Se stai programmando la tua cena di stasera, sei a un bivio pericoloso, e per scegliere devi basarti sulle migliori informazioni a tua disposizione. Come vedrai, tali informazioni sono efficaci e molto semplici da mettere in pratica.





Super Cibi per la Mente — Libro

Autore: Neal D. Barnard