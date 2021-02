Progetto di rimboschimento globale delle foreste

Gli scienziati propongono un metodo in tre fasi per ripristinare le foreste pluviali tropicali estremamente degradate in ogni parte del mondo.

La deforestazione continua ad essere estesa ai tropici, con conseguente riduzione del contenuto di acqua del suolo. Il rimboschimento è un modo efficace per recuperare il contenuto di acqua del suolo, ma il recupero dipende dal tipo di sforzi di riforestazione che vengono implementati. La monocoltura di specie a crescita rapida è una strategia di rimboschimento comune, perché è un mezzo efficace per prevenire le frane derivanti dai frequenti tifoni e dalle forti piogge ai tropici e di facile attuazione.

Mentre i livelli di deforestazione sono diminuiti in modo significativo dall'inizio del 21° secolo, le Nazioni Unite (ONU) stimano che 10 milioni di ettari di alberi sono stati abbattuti in ciascuno degli ultimi cinque anni.

A parte il loro ruolo fondamentale nell'assorbimento di CO 2 dall'aria, le foreste svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dei delicati ecosistemi che ricoprono il nostro pianeta. (1)

Sono in corso sforzi in tutto il mondo per correggere gli errori del passato, con il piano strategico delle Nazioni Unite (2) per le foreste che stabilisce l'obiettivo di un aumento della copertura forestale globale del 3% entro il 2030.

Con il tempo essenziale, uno dei metodi più diffusi di rimboschimento nelle regioni umide e tropicali è la piantagione di una singola specie a crescita rapida (monocoltura) in una vasta area. Ciò è particolarmente importante come mezzo per prevenire rapidamente le frane in queste regioni che sono soggette a frequenti tifoni e forti piogge.

Tuttavia, una nuova ricerca pubblicata su Frontiers in Ecology and Evolution (3) da un team dell'Università di Hainan e dell'Accademia cinese delle scienze non solo ha scoperto che questa pratica potrebbe avere un effetto dannoso sul contenuto di acqua del suolo circostante, ma ha sviluppato un metodo in tre fasi per rimediare.

Per quantificare se le monocolture possono aiutare a recuperare il contenuto idrico del suolo, il team ha avviato un progetto di rimboschimento all'interno di un'area di 0,2 km2 di una foresta monsonica tropicale estremamente degradata vicino a Sanya City, Hainan. I ricercatori hanno ipotizzato che un tasso di traspirazione molto più elevato delle specie arboree a crescita rapida esaurirebbe l'acqua del suolo più delle specie dominanti a crescita lenta nella foresta pluviale tropicale secondaria adiacente durante le stagioni umide e secche, con conseguente contenuto di acqua del suolo molto inferiore.

Con lo scopo di testare questa ipotesi, il team ha confrontato i tassi di traspirazione e i tratti funzionali chiave che possono distinguere i tassi di traspirazione tra specie a crescita rapida e specie dominanti a crescita lenta sia nella stagione umida che in quella secca. Essi hanno anche quantificato se il contenuto di acqua del suolo intorno a queste specie fosse diverso.

Rapida perdita di acqua nel suolo

Il team che comprendeva gli autori corrispondenti, il dottor Chen Wang e il dottor Hui Zhang, ha ipotizzato che il tasso di traspirazione significativamente più alto - la quantità di acqua persa dalle piante per un periodo di tempo - esaurirebbe l'acqua del suolo più velocemente nella loro foresta di prova rispetto alle specie a crescita lenta trovate nella foresta pluviale adiacente.

Ciò includerebbe sia la stagione umida che quella secca, con conseguente contenuto di acqua del suolo molto inferiore. I test hanno mostrato che il tasso di traspirazione e i valori dei tratti correlati alla traspirazione erano tra 5 e 10 volte maggiori nelle specie a crescita rapida rispetto alle specie a crescita lenta nelle stagioni piovose e secche.

Il team ha anche scoperto che il contenuto di acqua del suolo che circonda le specie dominanti a crescita lenta in una foresta vicina era tra 1,5 e 3 volte maggiore rispetto alle specie a crescita rapida sia per la stagione delle piogge che per quella secca.

Rimedio in tre fasi

Nonostante questo inconveniente, la monocoltura di una specie a crescita rapida è considerata importante per prevenire le frane a seguito di frequenti tifoni e forti piogge. Per aiutare a prevenire la perdita del contenuto di acqua nel suolo, il team ha proposto un metodo in tre fasi che descrive come sia facile da implementare.

Ciò comprende:

Ricostruzione del pendio e degli strati del suolo sulla base di un riferimento di foresta tropicale indisturbata di vecchia crescita. Ricostruire gli stessi terreni della foresta monsonica tropicale a crescita antica indisturbata per piantare specie arboree a crescita rapida per ridurre al minimo gli impatti di frane e altri eventi di disturbo del suolo. Piantare specie di alberi a crescita lenta da un'area forestale indisturbata all'interno delle specie a crescita rapida significa aumentare il contenuto di acqua del suolo.



Il dottor Chen Wang, con sede ai giardini botanici della Cina meridionale a Guangzhou, in Cina, spiega che «I disturbi umani passati e attuali - come l'estrazione di minerali e la piantagione di alberi commerciali - hanno provocato alti tassi di deforestazione e degrado dell'ecosistema in tutto il mondo. Questi, a loro volta, si traducono in una grave minaccia per l'approvvigionamento globale di acqua dolce. È quindi urgente avviare e mantenere progetti di riforestazione volti a recuperare il contenuto di acqua del suolo e aumentare l'approvvigionamento di acqua dolce per la società umana».

Scrivendo nel loro articolo, gli scienziati hanno aggiunto: «Ci aspettiamo che questo semplice metodo in tre fasi possa essere un mezzo efficace per ripristinare foreste tropicali estremamente degradate in altre parti del mondo».

