Piombo nel sangue degli indigeni peruviani

Uno studio ha rilevato alti livelli di piombo nelle popolazioni indigene dell'Amazzonia peruviana che vivono vicino alle aree in cui avviene l'estrazione del petrolio.

Il piombo è un metallo tossico e il suo uso diffuso ha portato a un significativo inquinamento ambientale e problemi di salute pubblica in molte parti del mondo. Ciò ha portato l'OMS a includerlo in un elenco di dieci sostanze chimiche che causano gravi problemi di salute. (1) Tuttavia, l'avvelenamento da piombo continua a colpire molti gruppi di popolazione.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Environment International, (2) è stata guidata dalla dottoressa Cristina O'Callaghan-Gordo, (3) professoressa e ricercatrice in Scienze della salute presso l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e il Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione “la Caixa” e l'Istituto Nazionale di Salute del Perù.

«L'ipotesi principale è che il metallo li raggiunga attraverso la loro dieta nelle zone con il più grave inquinamento ambientale, poiché la popolazione caccia e pesca per il cibo, e studi precedenti hanno dimostrato che il piombo è presente negli animali di questa regione. D'altra parte invece, in luoghi con livelli più bassi di inquinamento ambientale, la via più probabile è l'esposizione professionale, come entrare in contatto diretto con il petrolio a causa della partecipazione a lavori di pulizia dopo fuoriuscite di petrolio», ha spiegato Cristina O'Callaghan-Gordo.

Più l'estrazione è ravvicinata e intensa, più alti sono i livelli di piombo

Lo studio ha incluso 1.047 persone, di cui 309 (31%) erano bambini sotto i 12 anni. La popolazione studiata vive in quattro bacini fluviali nell'Amazzonia peruviana, una remota regione non industrializzata.

Il lavoro si è svolto tra maggio e giugno 2016 e ha previsto interviste faccia a faccia per raccogliere dati sui fattori di rischio e sullo stile di vita dei partecipanti, nonché esami del sangue. La ricerca ha anche tenuto conto della distanza tra il luogo in cui viveva la popolazione e l'impianto di estrazione del petrolio. I più alti livelli di piombo nel sangue sono stati trovati tra i partecipanti del bacino del fiume Corrientes, che rappresenta la maggior parte dell'attività di estrazione del petrolio nella regione.

Lo studio ha anche riscontrato livelli più elevati di piombo nel sangue di persone che vivono a meno di un'ora di cammino da un impianto petrolifero. I valori osservati in questo studio sono il doppio di quelli riportati per i bambini in Europa tra il 1999 e il 2007, quando in Europa si usava ancora la benzina con piombo (che in alcuni paesi è proseguita fino al 2005).

I risultati hanno mostrato alti livelli di piombo, soprattutto tra i maschi. «Questo è abbastanza comune, poiché gli uomini tendono a essere coinvolti più spesso in attività che li espongono al piombo, come la pulizia delle fuoriuscite», ha detto la professoressa O'Callaghan-Gordo.

Problemi di salute

Questo studio è il risultato di un accordo raggiunto tra le federazioni delle popolazioni indigene dei bacini fluviali interessati e il governo peruviano, volto a rispondere alle loro preoccupazioni sui potenziali effetti sulla salute. «Questo studio è nato su richiesta delle comunità indigene, che da decenni chiedono al governo di fare qualcosa in questo senso», ha affermato la ricercatrice.

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, le alterazioni del sistema nervoso, ematologico, gastrointestinale, cardiovascolare e renale sono associate all'esposizione al piombo sia negli adulti che nei bambini.

«Livelli di piombo come quelli che abbiamo trovato in Perù hanno effetti sulla salute. In effetti, qualsiasi quantità di questo metallo nel sangue ha conseguenze per la salute. Gli effetti più noti sono problemi neurologici e di sviluppo neurologico nei bambini», ha avvertito Cristina O'Callaghan-Gordo.

Lo studio ha ricevuto fondi dall'Istituto Nazionale di Salute del Perù e si avvale della collaborazione delle federazioni indigene FEDIQUEP, ACODECOSPAT, FECONACOR e OPIKAFPE, che fanno parte dei Popoli Indigeni Amazzonici Uniti in Difesa dei loro Territori (PUINAMUDT). La ricerca è stata condotta anche in collaborazione con il Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos in Perù, l'Università di Cambridge, l'Universitat Central de Catalunya-Universitat de Vic, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals dell'Universitat Autònoma de Barcelona e l'e-Tech International dagli Stati Uniti.

Descrizione foto: Fuoriuscita di petrolio dalla struttura di San Jacinto, comunità indigena Doce de Octubre nel bacino del fiume Tigre, Loreto, Perù. - Credit: Jean Pierre, OPIKAFPE.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: High blood lead levels found in indigenous peoples in Peruvian Amazonia