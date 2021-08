Perdita di habitat per il salmone del Canada

I ricercatori hanno mappato, forse per la prima volta, la vera estensione della perdita di habitat per il salmone nel fiume Fraser inferiore, uno dei più importanti canali di deposizione delle uova e allevamento per il salmone del Pacifico in British Columbia.

Secondo uno studio, pubblicato su Ecosphere, (1) il salmone ha perso l'accesso fino all'85% del suo habitat alluvionale storico: le zone umide biologicamente ricche accanto a un fiume o in un flusso che tipicamente ospitano la fauna selvatica, a causa delle dighe e delle infrastrutture simili, dicono i ricercatori presso l'UBC e la Fondazione per la conservazione degli impermeabili.

La perdita della connettività causata da barriere antropogeniche è una minaccia chiave per le specie di acqua dolce migratoria. La storia della vita anadroma dei salmonidi significa che le barriere sui flussi possono ridurre la quantità di habitat disponibili per la deposizione di uova e allevamento. Per impostare obiettivi appropriati per il restauro, è importante sapere come sono state influenzate diverse popolazioni in termini di posizione e dell'estensione dell'habitat storicamente disponibile che è stato perso o è diventato inaccessibile.

Usando barriere mappate e previste al passaggio del pesce in flussi e infrastrutture di driking, la quantità di habitat di flusso floodplain e lineare che rimane accessibile oggi è stata stimata per 14 popolazioni di salmone nel fiume Fraser inferiore, British Columbia, il fiume del Salmone più produttivo del Canada. Per posizionare queste stime all'interno di un contesto storico, l'area alluvionale è stata stimata utilizzando i record di vegetazione dal 1850 e sono stati stimati flussi persi utilizzando una rete di flusso derivata dal modello di elevazione digitale.

Per rafforzare le aree in cui è stata eseguita poca mappatura, i dati di barriera attuali sono stati utilizzati per prevedere le posizioni che potrebbero avere barriere. L'accessibilità alla floodplain era scarsa in tutta l'intera regione con solo il 15% della floodplain storica restante accessibile. L'habitat del flusso lineare è andato all'accessibilità dal 28% al 99% attraverso le popolazioni basate su barriere mappate. L'inclusione di barriere previste ha rivelato un ulteriore 33 km di habitat di flusso potenzialmente inaccessibile e la rete di flusso modellata situata a circa 1700 km di lunghezza del flusso che è stata completamente persa.

Confrontare l'accessibilità all'habitat e la densità della barriera contro lo stato valutato delle popolazioni ha rivelato approfondimenti utili per la comprensione dell'impatto delle barriere sulla deposizione delle uova e nell'allegare e guidare l'assegnazione dello sforzo di restauro. Applicazione dei metodi per affrontare i dati mancanti, come flussi persi e barriere non mappati, è essenziale per stimare l'accessibilità dell'habitat all'interno di un contesto storico.

Il dottor Riley Finn, (2) autore principale della ricerca associata al laboratorio di decisioni di conservazione nella facoltà di forestale dell'University of British Columbia (UBC), dice: «Solo circa 101 chilometri quadrati di circa 659 chilometri quadrati di pianure storiche rimangono accessibili al salmone. Questa perdita è particolarmente critica per le popolazioni di COHO e Chinook, che si affidano maggiormente su questi habitat per l'allevamento, rispetto ad altri tipi di salmone».

Il team ha anche scoperto che fino al 64 per cento dei flussi sono ora off-limits al salmone a causa di barriere in-stream come dighe, alluvioni e culverti stradali, bloccando i canali importanti di migrazione dei salmoni, che trascorrono parte della loro vita in mare ma ritornano ai loro flussi natali per riprodursi.

Secondo il dottor Finn, ci sono attualmente più di 1.200 ostacoli che impediscono il salmone di accedere a circa 2.224 chilometri di flussi.

«I risultati dello studio rivelano la grandezza della perdita di habitat di salmone nel fiume Salmons più produttivo del Canada. Il salmone Fraser è influenzato da più minacce in entrambi i loro habitat di acqua dolce e marina. Se il salmone non ha un habitat sufficiente per allevare e completare il suo ciclo di vita, allora non ci sarà più alcuna azione di gestione della conservazione che potremmo intraprendere», afferma l'autrice senior Dr. Tara Martin, (3) una professoressa di scienze della foresta e conservazione presso UBC.

Per trovare le loro valutazioni, i ricercatori hanno studiato record di vegetazione storici, vecchi geometra e mappe topografiche risalenti al 1850, così come altri record relativi al più basso fraser, una regione che attraversa 20.203 chilometri quadrati tra la speranza e la baia del confine nel delta del sud.

La dottoressa Tara Martin aggiunge: «Data la grandezza della perdita dell'habitat nella Fraser, la protezione e il restauro di queste aree su larga scala è un componente chiave negli sforzi per ripristinare le popolazioni selvagge di salmone al fraser inferiore. Usiamo questi risultati per identificare le aree prioritarie con lo scopo di rimuovere le barriere e ripristinare l'habitat di salmone per avere i maggiori benefici per il recupero del salmone».

Sebbene molta enfasi sia stata posta sul ruolo delle condizioni marine nella ripresa del salmone del Pacifico selvaggio, la magnitudine della perdita dell'habitat nel fraser non può essere ignorata e suggerisce che è un importante driver di diminuzione del salmone osservato.

Descrizione foto: Fino all'85% dell'habitat storico di salmone è stato perso nel fiume Fraser inferiore nella British Columbia. - Credit: April Bencze / Raincoast Conservation Foundation.

