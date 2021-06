Gli scienziati hanno scoperto un modello climatico estivo all'interno e intorno all'Artico che potrebbe favorire il verificarsi di ondate di calore europee e incendi su larga scala con l'inquinamento atmosferico sulla Siberia e sul Nord America subpolare.

La valutazione a lungo termine degli incendi boschivi gravi e dell'inquinamento atmosferico associato e dei relativi modelli climatici all'interno e intorno all'Artico è essenziale per valutare lo stato di salute della vita umana.

Negli ultimi anni in estate ci sono state spesso temperature estremamente elevate in Europa, comprese ondate di calore e incendi attivi all'interno e intorno all'Artico come la Siberia e il Nord America subpolare (Alaska e Canada), che hanno causato un diffuso inquinamento atmosferico. Ad esempio, a luglio 2019, i satelliti hanno rilevato significativi incendi boschivi in Alaska. I recenti fenomeni climatici insoliti sono di immensa preoccupazione per molte persone che vivono in queste regioni.

Un team di scienziati provenienti da Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, tra cui l'assistente professore dell'Università di Hokkaido, il dottor Teppei J. Yasunari, ha rivelato le relazioni tra incendi, aerosol (inquinamento atmosferico) e modelli climatici all'interno e intorno all'Artico.

In questo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters (1) sono stati coinvolti il professor Hisashi Nakamura, l'Università di Tokyo, Giappone; Dr. Nakbin Choi e Professor Myong-In Lee, Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Ulsan, Repubblica di Corea; e il professor Yoshihiro Tachibana, Mie University, Giappone, e due scienziati del Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration (NASA), USA.

«Gli incendi provocano un vasto inquinamento atmosferico, principalmente sotto forma di particolato inalabile con un diametro di 2,5 micrometri o inferiore (PM2,5). Le nebbie artiche, durante l'inverno e la primavera, sono fenomeni tipici dovuti agli aerosol esistenti nell'Artico. Nel nostro campo scientifico, è anche noto che la deposizione di aerosol che assorbono la luce sulle superfici nevose può indurre il cosiddetto effetto di oscuramento della neve, contribuendo al suo scioglimento accelerato. Per questi motivi, le valutazioni a lungo termine del PM2.5 e degli aerosol nell'Artico e nelle vicine regioni sono necessarie», ha detto il dottor Teppei J. Yasunari.

Per le loro indagini, gli scienziati hanno utilizzato il set di dati MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, version 2 (2)) e i dati sugli incendi via satellite, (3) entrambi prodotti dalla NASA, concentrandosi sul recente periodo dal 2003 al 2017. Hanno valutato l'inquinamento atmosferico (PM2.5) nell'Artico negli ultimi 15 anni, cercando di chiarire le relazioni tra le variazioni di PM2.5 e aerosol, incendi e modelli climatici pertinenti.

«Abbiamo scoperto che 13 dei 20 mesi con il più alto PM2.5 nell'Artico durante il periodo di 15 anni erano in estate. I livelli elevati di PM2.5 erano altamente correlati con concentrazioni di aerosol di carbonio organico relativamente più elevate, il che implica incendi attivi. Abbiamo concluso che gli incendi estivi hanno contribuito a quei mesi con PM2.5 eccezionalmente alti nell'Artico. In quei mesi, gli incendi si sono probabilmente verificati in condizioni estremamente calde e secche. Questi erano dovuti a sistemi di alta pressione persistenti o sviluppati in concomitanza in Europa, Siberia e subpolare del Nord America, vale a dire Alaska e Canada», ha spiegato Yasunari.

Gli scienziati hanno chiamato questo modello climatico (circolazione atmosferica), il modello delle onde circum-artiche (CAW), come un fattore trainante per migliorare la co-occorrenza delle ondate di calore in Europa e degli incendi in Siberia e nel Nord America subpolare. In effetti, il modello simile a CAW è stato visto anche all'inizio dell'estate del 2019, che era al di fuori del periodo delle analisi MERRA-2.

Rilascio congiunto dell'Università di Hokkaido, del Centro di ricerca per la scienza e la tecnologia avanzate, dell'Università di Tokyo, dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Ulsan e della Mie University.

Riferimenti:

(1) Relationship between circum-Arctic atmospheric wave patterns and large-scale wildfires in boreal summer

(2) MERRA-2

(3) Fire Energetics and Emissions Research

Descrizione foto: Le relazioni tra CAW, ondate di calore, incendi e inquinamento. Anticicloni anomali caratterizzano la circolazione atmosferica che si sviluppa contemporaneamente nelle tre regioni remote intorno all'Artico estivo (luglio e agosto). Gli autori l'hanno chiamato il modello delle onde circum-artiche (CAW). Questi anticicloni inducono condizioni calde e secche dalla superficie alla metà della troposfera. Il CAW può guidare ondate di calore e incendi; il fumo degli incendi emette anche aerosol che aumentano il PM2,5 dentro e intorno all'Artico (Teppei J. Yasunari, et al. Environmental Research Letters. 17 maggio 2021). - Credit: Teppei J. Yasunari, et al. Environmental Research Letters. May 17, 2021.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Newly identified atmospheric circulation enhances heatwaves and wildfires around the Arctic