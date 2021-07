Nuovo tipo di illusione visiva

Una nuova classe di illusioni, sviluppata da un artista visivo e da un ricercatore di psicologia, sottolinea la natura altamente costruttiva della percezione visiva.

L'illusione, che i creatori etichettano come “Scintillating Starburst”, evoca raggi illusori che sembrano luccicare o scintillare, come uno starburst. Composte da diversi poligoni stellari concentrici, le immagini spingono gli spettatori a vedere raggi luminosi e fugaci emanati dal centro che in realtà non sono presenti.

«La ricerca illustra come il cervello 'collega i punti' per creare una realtà soggettiva in ciò che vediamo, evidenziando la natura costruttiva della percezione», spiega il dottor Pascal Wallisch, (1) professore associato clinico presso il Dipartimento di Psicologia e Centro per la scienza dei dati della New York University e autore senior del documento, che appare sulla rivista i-Perception. (2)

«Lo studio delle illusioni può essere utile per comprendere l'elaborazione visiva perché ci consentono di distinguere la semplice sensazione delle proprietà dell'oggetto fisico dall'esperienza percettiva», aggiunge il primo autore Michael Karlovich, fondatore e CEO di Recursia Studios, una società di produzione multidisciplinare di arte e moda.

Gli autori riconoscono che gli effetti visivi di questa illusione sono superficialmente simili a una serie di effetti precedentemente descritti di altre illusioni basate sulla griglia. Tuttavia, il loro Scintillating Starburst, a differenza delle illusioni visive conosciute, evoca una serie di effetti appena scoperti, tra cui linee illusorie fugaci che collegano diagonalmente i punti di intersezione dei poligoni delle stelle.

Per capire meglio come elaboriamo questa classe di illusione, i ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti con più di 100 partecipanti, che hanno visto 162 diverse versioni dello Scintillating Starburst, che variavano per forma, complessità e luminosità.

Ai partecipanti alla ricerca è stata quindi posta una serie di domande su ciò che hanno visto, ad esempio “Non vedo linee, raggi o raggi luminosi”, “Forse vedo linee, raggi o raggi luminosi, ma sono a malapena evidente” e “Vedo linee, raggi o raggi luminosi, ma sono sottili e deboli”.

Gli autori hanno scoperto che la confluenza di diversi fattori, tra cui contrasto, larghezza della linea e numero di vertici, è importante.

«In particolare, un gran numero di punti di intersezione prominenti porta a raggi più forti e più vividi, poiché ci sono più segnali per indicare le linee implicite», osserva il dottor Wallisch.

Così, questa ricerca illustra come il cervello “collega i puntini” per creare la propria realtà soggettiva, anche a livello percettivo, evidenziando la natura costruttiva della percezione.

Descrizione foto: Questo stimolo è costituito da diverse coppie concentriche di poligoni stellari in scala. La maggior parte degli osservatori percepisce raggi, raggi o linee fugaci provenienti dal centro che sembrano essere più luminosi dello sfondo. - Credit: Courtesy of Michael Karlovich, Recursia LLC.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: A New Kind of Visual Illusion Uncovers How Our Brains Connect the Dots