Nuovo modello per prevedere il ritiro dell'isola barriera

Il ritiro delle isole della barriera costiera accelererà del 50 per cento entro un secolo, anche se il livello del mare continua a salire al ritmo attuale.

Le isole barriera proteggono la costa da tempeste, mareggiate, onde e inondazioni. Possono fungere da cuscinetto tra l'oceano e la proprietà sulla spiaggia. Con l'innalzamento del livello del mare, le isole barriera si ritirano o si avvicinano alla costa, il che diminuisce il cuscinetto e la protezione. Nuove informazioni mostrano che il ritiro delle isole della barriera costiera accelererà del 50 per cento entro un secolo, anche se il livello del mare continua a salire al ritmo attuale.

«Questi risultati possono essere applicati in tutto il mondo, ma possono essere particolarmente significativi negli Stati Uniti, dove vengono costruite case molto vicino alla spiaggia. È risaputo che le isole barriera si ritirano con l'innalzamento del livello del mare, ma non è chiaro come», ha affermato il dottor Giulio Mariotti, (1) Professore Associato del Department of Oceanography and Coastal Sciences della LSU e del Center for Computation and Technology. Mariotti è l'autore principale dell'articolo pubblicato Nature Geoscience. (2)

Il professor Mariotti e il coautore Christopher Hein (3) del Virginia Institute of Marine Science hanno notato che l'innalzamento del livello del mare è aumentato drasticamente nel 1900, ma la ritirata dell'isola barriera non è aumentata così tanto. Mariotti ha studiato questo fenomeno e ha sviluppato un modello al computer che è il primo a mostrare una relazione più sfumata tra l'innalzamento del livello del mare e il ritiro dell'isola barriera rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo modello mostra un ritardo tra l'innalzamento del livello del mare e il ritiro dell'isola barriera, sfidando così l'assunto comune che le isole barriera rispondano istantaneamente all'innalzamento del livello del mare.

Egli afferma: «Uno dei motivi per cui i modelli precedenti non vedevano il ritardo era perché presumevano che la geometria dell'intero tratto costiero – dalla piattaforma continentale inferiore al confine montano, comprese le barriere subaeree, le insenature e i canali di marea – fosse congelata. Tuttavia, la geometria può cambiare e questo è ciò che consente questo effetto di ritardo».

Il modello prevede che nei prossimi 100 anni, il tasso di ritiro dell'isola barriera aumenterà del 50%. Inoltre, se il tasso di innalzamento del livello del mare aumenta, la ritirata dell'isola barriera potrebbe aumentare ancora di più. È importante notare che queste previsioni non tengono conto della forza e della frequenza delle tempeste, che possono anche esacerbare la ritirata dell'isola barriera.

Mariotti ha utilizzato le Virginia Barrier Islands, una catena di isole disabitate al largo della costa sud-orientale della penisola di Delmarva, per sviluppare il modello.

Il dottor Christopher Hein osserva che «poiché queste isole sono quasi del tutto sottosviluppate, sono tra le più dinamiche al mondo. Questo studio mostra che oggi vediamo che là fuori c'è solo un accenno di ciò che verrà, dati i crescenti tassi di innalzamento del livello del mare; e ciò che è probabilmente in serbo per le isole sviluppate a livello globale in assenza di un nutrimento e un indurimento delle spiagge in continua accelerazione».

Mariotti osserva inoltre che le isole barriera variano e sebbene questo modello preveda un aumento della ritirata, altre isole barriera in tutto il mondo potrebbero ritirarsi più velocemente, più lentamente o addirittura allontanarsi dalla riva.

«Una delle parti più originali di questo modello è che può eseguire simulazioni per migliaia di anni, ma può anche fornire approfondimenti su decenni, il che è più interessante per la gestione. Allo stesso tempo, posso anche eseguire simulazioni nel corso di secoli e millenni, il che consente di confrontare i risultati con i dati geologici», conclude Mariotti.

Riferimenti:

(1) Giulio Mariotti

(2) Lag in response of coastal barrier-island retreat to sea-level rise

(3) Christopher Hein

Descrizione foto: Gli scienziati mostrano che il ritiro delle isole della barriera costiera come Cobb Island, che è una delle Virginia Barrier Islands, accelererà del 50 per cento entro un secolo, anche se il livello del mare continua a salire al ritmo attuale. - Credit: Gordon Campbell, At Altitude Gallery.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Protecting Our Coastline