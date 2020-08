Nuova terapia per la leucemia mieloide acuta

Uno studio ha dimostrato che i fattori prodotti dalle cellule di supporto del midollo osseo hanno permesso alle cellule di leucemia di sopravvivere al trattamento con quizartinib, un tipo di TKI. Quando quizartinib è stato combinato con un altro TKI chiamato dasatinib, le vie di sopravvivenza alternative sono state interrotte, portando a una morte delle cellule leucemiche più efficace.

Le tirosin chinasi (1) sono enzimi proteici che hanno molte funzioni all'interno delle cellule, tra cui la segnalazione, la crescita e la divisione cellulare. A volte questi enzimi possono essere iperattivi, il che aiuta le cellule tumorali a sopravvivere e moltiplicarsi. Un inibitore della tirosin chinasi (TKI) è un farmaco somministrato a determinati pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) per bloccare le azioni delle tirosin chinasi iperattive, con l'obiettivo finale di fermare o rallentare la crescita delle cellule tumorali.

In uno studio pubblicato sulla rivista Leukemia, (2) l'autrice principale Ami B. Patel, MD, (3) ricercatore dell'Huntsman Cancer Institute (HCI) e assistente professore nella Divisione di ematologia e neoplasie ematologiche presso l'Università dello Utah (U di U), ha dimostrato che i fattori prodotti da le cellule di supporto del midollo osseo hanno permesso alle cellule leucemiche di sopravvivere al trattamento con quizartinib, un tipo di TKI. Quando quizartinib è stato combinato con un altro TKI chiamato dasatinib, le vie di sopravvivenza alternative sono state interrotte, portando a una morte delle cellule leucemiche più efficace. Patel e colleghi ritengono che questo studio aiuti a delineare un potenziale nuovo approccio terapeutico nei pazienti con leucemia mieloide acuta che hanno una mutazione in un gene chiamato FLT3.

L'AML (acute myeloid leukemia) è un tipo di cancro del sangue che colpisce i globuli bianchi nel corpo. Circa il 30% di tutti i pazienti con LMA presenta una mutazione in una tirosin chinasi chiamata FLT3. Questa proteina si trova sulla superficie delle cellule del sangue e si lega a una molecola specifica chiamata FL all'esterno della cellula. Normalmente, il legame di FL attiva il recettore FLT3 e provoca la crescita cellulare. Tuttavia, quando si verificano mutazioni in FLT3, i segnali di crescita vengono inviati alle cellule leucemiche anche quando FL non è presente. Quizartinib è un tipo di inibitore FLT3 sviluppato per pazienti con LMA con mutazioni FLT3.

I pazienti con leucemia mieloide acuta rispondono bene al quizartinib inizialmente, ma di solito la loro malattia ricompare subito dopo il trattamento. «È sorprendente vedere come piccole molecole inibitrici abbiano trasformato la cura del cancro per così tanti pazienti affetti da leucemia», ha detto la dottoressa Patel. «Tuttavia, la realtà che fa riflettere è che anche i farmaci nuovi ed eccitanti spesso funzionano solo per controllare la leucemia per un periodo di tempo limitato prima che il paziente sviluppi resistenza ai farmaci e ricadute».

Usando campioni di sangue e midollo donati da pazienti con LMA all'HCI (Huntsman Cancer Institute), Patel ha scoperto che i fattori prodotti dalle cellule di supporto del midollo osseo vengono assorbiti dalle cellule leucemiche, attivando percorsi di sopravvivenza che proteggono le cellule leucemiche dall'essere uccise da quizartinib. Una delle vie di segnalazione attivate nelle cellule leucemiche era la via STAT5.

Ami B. Patel ha anche scoperto che questi fattori del midollo osseo accelerano la produzione di energia nelle cellule leucemiche, consentendo la sopravvivenza delle cellule tumorali. Il trattamento delle cellule leucemiche con una combinazione di quizartinib e dasatinib ha superato gli effetti protettivi delle cellule di supporto del midollo osseo in questo studio di laboratorio e ha ucciso le cellule leucemiche in modo più efficace rispetto al quizartinib da solo.

Ella intende utilizzare questi risultati per supportare studi futuri sulla resistenza ai TKI in un altro tipo di leucemia chiamata leucemia mielomonocitica cronica. Collettivamente, le intuizioni di questi studi verranno utilizzate per sviluppare studi clinici per migliorare le opzioni di trattamento per i pazienti affetti da leucemia.

Questo studio è stato sostenuto dal National Institutes of Health, incluso il National Cancer Institute (NCI) P30 CA042014, R21 CA20593601, R01 CA178397, l'American Society of Hematology Research Training Award for Fellows, la V Foundation for Cancer Research, borsa di studio per la ricerca traslazionale T2017-008 e Huntsman Cancer Foundation.

Riferimenti:

(1) Recettori tirosin chinasici

(2) Dasatinib overcomes stroma-based resistance to the FLT3 inhibitor quizartinib using multiple mechanisms

(3) Ami B. Patel

Descrizione foto: In uno studio pubblicato sulla rivista Leukemia, l'autrice principale Ami B. Patel, MD, ricercatore dell'Huntsman Cancer Institute e assistente professore nella Divisione di ematologia e neoplasie ematologiche presso l'Università dello Utah, ha dimostrato che i fattori prodotti dalle cellule di supporto del midollo osseo hanno permesso alle cellule di leucemia di sopravvivere al trattamento con quizartinib, un tipo di TKI. Quando quizartinib è stato combinato con un altro TKI chiamato dasatinib, le vie di sopravvivenza alternative sono state interrotte, portando a una morte delle cellule leucemiche più efficace. - Credit: Huntsman Cancer Institute.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Huntsman Cancer Institute Research Illuminates Potential New Treatment Approach in Acute Myeloid Leukemia