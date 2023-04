Misurare le impronte ecologiche umane

Per ottenere un quadro migliore degli impatti umani su un sistema ecologico non correttamente interconnesso, i ricercatori stanno esaminando una misurazione delle impronte che inizia dal sole

L'appropriazione umana della produzione primaria netta (HANPP) è stata sviluppata nel 21° secolo come indicatore ecologico che può sostituire l'impronta ecologica grazie alla sua specificità spaziale, alla misurazione precisa dell'intensità dell'uso del suolo e al potenziale di essere legato al commercio di prodotti a base di biomassa, consentendo così un'analisi basata sui consumi.

Questo pianeta di 8 miliardi di persone sta scontrandosi con i suoi limiti ecologici e i ricercatori stanno cercando di quantificare l'effetto dell'attività umana su queste risorse limitate. Alcuni registrano la quantità di carbonio che contribuisce all'atmosfera, altri misurano il consumo idrico diretto e indiretto o tengono sotto controllo la quantità di terra richiesta dalle nostre abitudini alimentari.

Ognuna di queste “impronte” offre una stima degli impatti che gli individui e le istituzioni hanno sul resto del mondo e sono utili, ma sono imperfette, secondo il geografo Chris Lant (1), del Quinney College of Natural Resources, perché la maggior parte delle scale delle impronte riporta solo un pezzo del tutto. Lant e un team di ricercatori stanno lavorando per mettere a punto un modo migliore per misurare l'intero sistema nella ricerca pubblicata su Ecological Indicators. (2)

«Il semplice calcolo di un'impronta disincarnata per un singolo aspetto di un sistema interconnesso offre un'immagine imperfetta del costo di un qualsiasi prodotto», ha affermato il dottor Lant.

«Il sistema umano cibo-energia-acqua è interconnesso, ma la maggior parte dei collegamenti nella rete non sono né globali né locali: l'azione risiede nel commercio quotidiano tra contee e stati che fanno affidamento sugli ecosistemi reciproci», ha detto Chris Lant.

Per catturare un quadro migliore degli impatti umani in questo sistema, è necessaria una misurazione che inizi alla fonte: il sole. Una metrica emergente chiamata “Human Appropriation of Net Primary Production” (HANNP) promette di essere un modo più olistico per stimare con precisione gli impatti delle azioni umane sui sistemi terrestri, secondo Lant e coautori.

Il calcolo inizia con un conteggio della biomassa totale che un pezzo di terra può produrre in un periodo di tempo definito, chiamato Produzione Primaria Netta (Net Primary Production - NPP). Attraverso le immagini satellitari, i ricercatori possono quantificare la quantità di materia vegetale prodotta attraverso la fotosintesi, che offre una stima per la crescita totale delle piante (e infine degli animali) che un pezzo di terra contribuisce al mondo. Le foreste alte o le zone umide hanno un alto NPP. Le praterie o i campi coltivati del Nebraska hanno una NPP media, mentre i paesaggi aridi di roccia rossa dello Utah meridionale hanno una NPP bassa.

Gli esseri umani rivendicano già una buona parte della biomassa vegetale totale prodotta dal sole. La metrica HANPP confronta la biomassa totale con ciò che gli esseri umani si sono appropriati per il proprio uso: mais, soia, erba medica, legno, cipolle, cotone, piante da pascolo, mele, caffè, riso, prodotti di carta, burro di arachidi, zucchero, quinoa e altro che gli esseri umani reclamano dal sistema per il cibo, i mangimi per il bestiame, le fibre e i biocarburanti. (Negli Stati Uniti, la più bassa di queste quattro categorie è il cibo diretto al 16%).

Le persone tendono ad essere piuttosto brave a tenere registri della produzione agricola e della resa agricola, quindi sebbene calcolare HANPP richieda un'elevata quantità di dati, è più di un semplice calcolo teorico. Ha anche grandi vantaggi rispetto ad altre impronte ecologiche.

«HANPP è misurato rispetto alla capacità ecologica, non solo alla superficie terrestre», ha affermato Lant. «Quindi è facile vedere che un miglio quadrato di deserto del Gobi non equivale a un miglio quadrato di foresta pluviale brasiliana. Inoltre, quasi tutta l'acqua che consumiamo e i nutrienti che applichiamo vengono utilizzati per coltivare le cose che raccogliamo. HANPP rappresenta molte delle connessioni nel sistema, in particolare tra le città consumatrici e la produzione di beni nelle terre rurali».

Le città dipendono dalle zone rurali per tutto, dai mirtilli ai biocarburanti. Questa connessione non è sempre ovvia nelle metriche dell'impronta ecologica. La terra rurale sta, in effetti, esportando acqua, sostanze nutritive ed energia per far funzionare le città, ha affermato Lant. HANPP illustra la forza di tale connessione attraverso la linea di produzione e consumo - catene di approvvigionamento - e documenta come le città spostano le impronte ecologiche per atterrare al di fuori dei loro confini.

La metrica consente inoltre ai ricercatori di vedere quanta parte del totale delle centrali nucleari che gli esseri umani stanno lasciando per il funzionamento dei sistemi naturali, ad esempio per sostenere la biodiversità, ha affermato Lant. In alcuni luoghi molto intensamente raccolti, quel numero può essere vicino allo zero.

Secondo Lant, «La fotosintesi sul pianeta produce 55-60 miliardi di tonnellate di carbonio ogni anno... è un totale difficile da capire, ma quando l'uso umano sale verso la metà di questo totale, la natura inizia a scomparire. La nuova ricerca spinge in avanti la metrica HANPP e la perfeziona. Il team ha determinato come calcolare l'HANPP fino al livello di 30 metri, monitorando le tendenze su come viene prodotta la biomassa e per cosa viene utilizzata», conclude il ricercatore.

Descrizione foto: Ogni giorno il sole splende, l'energia raggiunge la superficie terrestre per essere elaborata da piante, alberi, batteri e altri esseri viventi e immagazzinata come biomassa. Questo può essere misurato come mostrato in questa infografica. - Credit: Lael Gilbert.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Counting the Cost of Sunshine: Finding a Better Metric to Measure Human Ecological Footprints