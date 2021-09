Costruito il primo materasso in poliuretano riciclato per dormire comodamente sugli scarti di produzione.

Nell’ambito della Milano Design Week 2021 Poliuretano è, in collaborazione con Materially, presenta la mostra WastEnders nel contesto di Materials Village Special Edition. Attraverso WastEnders si possono toccare con mano esempi di economia circolare, dove lo scarto assume nuova vita, attraverso il riciclo di materie prime o gli sfridi di lavorazione.

Nello spazio espositivo, allestito da Poliuretano è, ci saranno esempi concreti per raccontare come l’industria ha sviluppato tecnologie e processi per valorizzare questo materiale quando è a fine vita attraverso il recupero e il riciclo. In particolare Eco Foam, delle Re-Mat un nuovo materiale derivato dagli scarti di poliuretano (arredi, calzature, parti di sedili e sfridi di lavorazione) che dopo un processo di sanificazione vengono riagglomerati generando un nuovo materiale fino ad arrivare a un nuovo materasso con le stesse caratteristiche di performance e resilienza di uno “tradizionale”. Un materasso amico dell’ambiente con un costo più vantaggioso.

Anche Diadora presenta un modello di scarpe da lavoro con l’imbottitura interna realizzata in poliuretano riciclato proveniente dal recupero degli sfidi di lavorazione. La Cir Ambiente espone pannelli fonoassorbenti per l’isolamento acustico e Orsa Automotive rivestimenti per il mondo dell’auto realizzati con l’impiago di poliuretano rigenerato.

Nello stand di Poliuretano è questi esempi ruotano attorno a un cilindro trasparente riempito con gli sfridi di lavorazione di poliuretano espanso flessibile: il punto di partenza per creare tutti questi nuovi prodotti. Una scelta ecosostenibile del che punta sempre di più a un modello di economia circolare per il futuro di questo materiale per tanti versi ancora insostituibile.

Quello meccanico è uno dei due metodi per dare nuova vita al poliuretano, attraverso questo processo si possono ottenere diversi materiali adatti alla realizzazione di pannelli, di spessore e densità variabile, utilizzabili in diversi ambiti dall’automotive all’edilizia, dallo sport all’arredamento. Il secondo metodo per il riciclo è quello chimico che punta a disgregare i legami chimici presenti tra le molecole per ottenere i monomeri della materia prima.

Poliuretano è Poliuretano-è è un progetto di comunicazione che nasce, senza finalità commerciali, con l’obiettivo di promuovere le molteplici qualità del poliuretano espanso flessibile nel settore della casa e dell’arredamento. Il progetto è sostenuto dalle migliori aziende produttrici italiane e dalle principali aziende internazionali di materie prime e additivi. Sostengono il progetto Produttori: Cires, Nir, Olmo, Orsa foam, Pelma, Sip

Partners: Covestro, Evonik, BorsodChem Wanhua, Dow, Hutsmann, Repi, Shell

