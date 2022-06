Mari del mondo pieni di petrolio

Un team di scienziati statunitensi e cinesi che mappano l'inquinamento da petrolio negli oceani della Terra ha scoperto che oltre il 90% delle chiazze di petrolio croniche provengono da fonti umane, una percentuale molto più alta di quanto stimato in precedenza.

La loro ricerca, pubblicata su Science, (1) è un importante aggiornamento rispetto a precedenti indagini sull'inquinamento da idrocarburi marini, i quali stimavano che circa la metà provenisse da fonti umane e metà da fonti naturali.

«La cosa interessante di questi risultati è la frequenza con cui abbiamo rilevato queste chiazze di petrolio galleggianti: da piccoli rilasci, da navi, da oleodotti, da fonti naturali come infiltrazioni nei fondali oceanici e poi anche da aree in cui l'industria o le popolazioni producono deflusso che contiene olio galleggiante», ha affermato il dottor Ian MacDonald, (2) professore presso il Department of Earth, Ocean and Atmospheric Science presso la Florida State University e coautore dell'articolo.

Le chiazze di petrolio sono strati microscopici di petrolio sulla superficie dell'oceano. Enormi fuoriuscite di petrolio possono causarli, ma sono anche ampiamente e continuamente prodotti dalle attività umane e da fonti naturali.

Queste chiazze di petrolio di breve durata vengono continuamente spostate dal vento e dalle correnti, mentre le onde le spezzano, rendendo le indagini difficili. Per localizzarle e analizzarle, il team di ricerca ha utilizzato l'intelligenza artificiale per esaminare più di 560.000 immagini radar satellitari raccolte tra il 2014 e il 2019. Ciò ha consentito loro di determinare la posizione, l'estensione e le probabili fonti di inquinamento cronico da petrolio.

Anche una minuscola quantità di petrolio può avere un grande impatto sul plancton che costituisce la base del sistema alimentare oceanico. Altri animali marini, come balene e tartarughe marine, vengono danneggiati quando entrano in contatto con l'olio mentre salgono per respirare.

«La tecnologia satellitare offre un modo per monitorare meglio l'inquinamento da petrolio degli oceani, specialmente nelle acque dove la sorveglianza umana è difficile», ha affermato il dottor Yongxue Liu, (3) professore presso la School of Geographic and Oceanographic Science dell'Università di Nanchino e autore corrispondente. «Un quadro globale può aiutare a focalizzare la regolamentazione e l'applicazione per ridurre l'inquinamento da petrolio».

L'efficacia delle immagini satellitari offre una potenziale soluzione. I ricercatori hanno trovato la maggior parte delle chiazze di petrolio vicino alle coste. Circa la metà delle chiazze di petrolio si trovava entro 25 miglia dalla costa e il 90% entro 100 miglia. I ricercatori hanno trovato relativamente meno chiazze di petrolio nel Golfo del Messico rispetto ad altre parti del mondo, suggerendo che la regolamentazione e l'applicazione del governo, nonché la conformità degli operatori delle piattaforme petrolifere nelle acque degli Stati Uniti, riducono le perdite.

«Se potessimo prendere queste lezioni e applicarle in luoghi a livello globale, dove abbiamo visto alte concentrazioni di chiazze di petrolio, potremmo migliorare la situazione», ha detto MacDonald.

Il professor Yanzhu Dong dell'Università di Nanchino è stato l'autore principale dello studio. Altri coautori includevano Yingcheng Lu dell'Università di Nanchino e Chuanmin Hu dell'Università della Florida meridionale. Questo lavoro è stato sostenuto dal programma chiave di ricerca e sviluppo della Cina.

Descrizione foto: La piattaforma Taylor Energy, a circa 10 miglia al largo della costa della Louisiana, è stata distrutta dall'uragano Ivan nel 2004 e ha iniziato a perdere petrolio immediatamente. Le chiazze di petrolio, come questa immagine del 2013, sono state comunemente osservate sul sito fino all'installazione di un sistema di contenimento nel 2019. - Credit: Per gentile concessione di Ian MacDonald.

