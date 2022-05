Mappata la posizione dei coralli viventi

Gli scienziati mappano i coralli viventi per la prima volta prima e dopo l'ondata di caldo marino: scoperti vincitori e vinti.

Mentre il mondo percepisce l'aumento delle temperature oceaniche, c'è pure un incremento del fenomeno di sbiancamento dei coralli. Quando i coralli sbiadiscono, diventano più vulnerabili ad altri fattori di stress come l'inquinamento dell'acqua. Tuttavia, molte barriere coralline ospitano coralli che persistono nonostante il riscaldamento degli oceani. Svelare la complessa questione dello sbiancamento dei coralli e il suo impatto sulla loro sopravvivenza o morte può essere la chiave per la conservazione delle barriere coralline, ecosistemi su cui più di mezzo miliardo (1) di persone in tutto il mondo fanno affidamento per cibo, lavoro, attività ricreative e protezione della costa.

Per la prima volta, gli scienziati hanno mappato la posizione dei coralli viventi prima e dopo una grande ondata di caldo marino. Nel nuovo studio, la ricerca mostra dove i coralli sopravvivono nonostante l'aumento delle temperature oceaniche causato dai cambiamenti climatici. Lo studio rileva inoltre che lo sviluppo costiero e l'inquinamento delle acque influiscono negativamente sulle barriere coralline.

Nello studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences USA, (2) gli scienziati dell'Arizona State University con il Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory (3) rivelano che diversi coralli e ambienti influenzano la probabilità della loro sopravvivenza quando la temperatura dell'oceano aumenta. I risultati dimostrano anche che le tecnologie avanzate di telerilevamento offrono l'opportunità di aumentare il monitoraggio della barriera corallina come mai prima d'ora.

Dalla sua casa alle Hawaii, i ricercatori dell'ASU con il Center for Global Discovery and Conservation Science (4) hanno preso il volo sul Global Airborne Observatory (GAO). (5) L'aereo è dotato di spettrometri avanzati che mappano gli ecosistemi sia sulla terraferma che sotto la superficie dell'oceano. Con queste mappe, i ricercatori possono valutare i cambiamenti negli ecosistemi costieri nel tempo.

Secondo il dottor Greg Asner, (6) autore principale dello studio e direttore dell'ASU Center for Global Discovery and Conservation Science, «La ripetizione della mappatura dei coralli con il GAO ha rivelato come le barriere coralline delle Hawaii hanno risposto all'evento di sbiancamento di massa del 2019. Abbiamo scoperto 'vincitori' e 'perdenti' di corallo. E questi coralli vincitori sono associati a un'acqua più pulita e a un minore sviluppo costiero nonostante le elevate temperature dell'acqua».

Quando le isole hawaiane hanno affrontato un evento di sbiancamento di massa nel 2019, il GAO ha mappato la copertura di coralli vivi lungo otto isole prima dell'arrivo dell'ondata di caldo marino. Con questi dati, i ricercatori hanno identificato più di 10 potenziali rifugi di coralli, habitat che potrebbero offrire un rifugio sicuro per i coralli che affrontano il cambiamento climatico. Tra i potenziali rifugi, c'era fino al 40% in meno di mortalità dei coralli rispetto alle barriere coralline vicine, nonostante lo stress termico simile.

I risultati hanno anche indicato che le barriere coralline vicino a coste fortemente sviluppate sono più suscettibili alla mortalità durante le ondate di calore. Quando lo sviluppo si verifica sulla terraferma, la quantità di inquinamento che entra nell'ecosistema della barriera corallina aumenta, creando un ambiente sfavorevole per le barriere coralline che già lottano per sopravvivere al riscaldamento dell'acqua.

Per il dottor Brian Neilson, (7) coautore dello studio e capo della Divisione delle risorse acquatiche delle Hawaii, «Questo studio supporta l'Holomua Marine 30x30 Initiative delle Hawaii. (8) Questa iniziativa identifica le aree colpite dalle ondate di calore oceaniche, ma anche le aree di rifugio. Questi risultati possono essere incorporati in piani di gestione per aiutare a costruire una rete resiliente di regioni della barriera corallina e sostenere le barriere coralline delle Hawaii e le comunità che dipendono da esse in futuro».

L'Holomua Marine 30x30 Initiative mira a stabilire aree di gestione marina nel 30% delle acque costiere delle Hawaii. Le barriere coralline alle Hawaii sono parte integrante della vita sulle isole, legate alla cultura e ai mezzi di sussistenza. Capire quali coralli stanno sopravvivendo è la chiave per ottenere una conservazione mirata ed efficace.

«Gli approcci precedenti non sono riusciti a fornire interventi attuabili che potrebbero migliorare la sopravvivenza dei coralli durante le ondate di calore o per individuare luoghi di resistenza alle ondate di calore, noti come coral refugia, per una protezione rapida», ha affermato il dottor Asner, che è anche direttore del Global Airborne Observatory. «I nostri risultati evidenziano il nuovo ruolo che la mortalità dei coralli e il monitoraggio della sopravvivenza possono svolgere per una conservazione mirata che protegga più coralli nel nostro clima che cambia».

Il Center for Global Discovery and Conservation Science dell'ASU ha collaborato a questo studio con la Hawaii Division of Aquatic Resources e il Pacific Islands Fisheries Science Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. Il programma Lenfest Ocean di Pew Charitable Trusts ha sostenuto questo studio. Il Center for Global Discovery and Conservation Science dell'Arizona State University (ASU-GDCS) genera scoperte e risultati scientifici innovativi che vanno a vantaggio diretto della conservazione ambientale, della gestione delle risorse e degli sforzi politici. Il centro gestisce l'Allen Coral Atlas e il Global Airborne Observatory tra un numero diversificato di progetti e laboratori e ha sede presso il campus ASU di Tempe ea Hilo, nelle Hawaii. Il centro fa parte del Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory, la prima istituzione globale al mondo dedicata all'empowerment del nostro pianeta e dei suoi abitanti in modo che tutti possano prosperare. Si basa sulla profonda esperienza dell'ASU e sfrutta un'ampia rete globale di partner per uno scambio continuo e ad ampio raggio in tutti i domini della conoscenza per affrontare le complesse sfide sociali, economiche e scientifiche generate dalle minacce attuali e future del degrado ambientale. ASU, classificata n. 1 negli Stati Uniti e n. 2 a livello globale dalla classifica Times Higher Education Impact Rankings e n. 1 dalla classifica Cool Schools del Sierra Clubper l'università più sostenibile, autorizza il Global Futures Laboratory ad affrontare questioni critiche relative al futuro del pianeta Terra.

Descrizione foto: Bassi livelli di sbiancamento dei coralli alle Hawaii, 2015. - Credit: Greg Asner, Center for Global Discovery and Conservation Science.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Scientists map living corals for first time before, after marine heat wave