Lombrichi ghiotti di microplastiche

I lombrichi preferiscono alcuni tipi di microplastiche ma le digeriscono in modo diverso. Non si conoscono gli effetti collaterali della loro digestione.

Le microplastiche (MP) nel suolo possono essere ingerite dagli animali terrestri. Mentre l'applicazione delle bioplastiche è in aumento, le caratteristiche di ingestione ed escrezione dei bio-MP da parte degli animali terrestri sono poco conosciute rispetto ai fossili-MP.

I lombrichi sono uno spettacolo gradito per giardinieri e agricoltori perché gli invertebrati che si dimenano riciclano i nutrienti dal suolo, rendendoli più accessibili alle piante. Mentre i vermi scavano, consumano quasi tutto sul loro cammino, compreso l'inquinamento microscopico della plastica. Ora, i ricercatori che hanno riferito in Environmental Science & Technology di ACS hanno osservato che i lombrichi in realtà preferiscono il suolo con alcuni tipi di microplastiche ma digeriscono i polimeri in modo diverso, il che il team suggerisce potrebbe avere un impatto sulla salute degli animali e sull'ecosistema.

Il suolo sta diventando sempre più contaminato da frammenti di plastica – in particolare microplastiche larghe meno di 5 mm – che si sono staccati da rifiuti di plastica più grandi o sono stati rilasciati direttamente dai prodotti come piccole particelle. In precedenza, i ricercatori hanno dimostrato che i lombrichi ingeriscono queste particelle sintetiche, rompendole anche in pezzi più piccoli. Ma durante il processo di digestione, gli animali potrebbero essere potenzialmente danneggiati dalle stesse microplastiche o dalle sostanze tossiche che trasportano.

Attualmente, le aziende stanno producendo alternative alla plastica a base di petrolio che sono derivate dalle piante e sono biodegradabili. Proprio come la plastica tradizionale, anche queste “bioplastiche” possono frammentarsi in particelle microscopiche, ma ci sono informazioni limitate sul fatto che anche i lombrichi ingeriranno e decomporranno questi materiali. Così, digestione ed escrezione in vitro delle particelle.

Collocando i lombrichi in camere con diversi tipi di plastica in determinate posizioni del suolo, i ricercatori hanno scoperto che i lombrichi preferivano terreni con particelle di acido polilattico (PLA) a base biologica o particelle di polietilene tereftalato (PET) derivate dal petrolio, ma evitavano attivamente alcuni semi-plastica sintetica. Quando l'acido lattico e l'acido tereftalico, monomeri dall'odore acre che compongono rispettivamente il PLA e il PET, sono stati addizionati nel terreno, anche i vermi sono stati attratti, suggerendo che gli animali sono stati attirati dagli odori come potenziali segnali di cibo.

In un altro esperimento, i ricercatori hanno messo i lombrichi nel terreno mescolati con microscopiche particelle di PLA o PET. L'analisi delle escrezioni delle creature ha mostrato che il loro sistema digerente ha scomposto il PLA in frammenti molto più piccoli rispetto a quanto osservato con la plastica PET. Gli animali hanno anche espulso il PLA molto più lentamente. I ricercatori affermano che i risultati mostrano che i lombrichi possono promuovere la rottura delle bioplastiche, come il PLA, nel suolo. Aggiungono che sono necessari ulteriori studi per determinare in che modo la lenta escrezione dei frammenti di PLA influisce sulla salute di questi animali e se i vermi sono un'opzione per rimuovere la plastica degradabile dall'ambiente.

