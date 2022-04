Liquirizia per terapie contro il cancro

La liquirizia è più di una caramella che la gente gradisce o meno, ma può svolgere un ruolo nella prevenzione o nel trattamento di alcuni tipi di cancro.

Secondo uno studio effettuato dai ricercatori dell'Università dell'Illinois di Chicago, pubblicato su Pharmacological Research, (1) la liquirizia è più di una caramella che la gente ama o odia: può svolgere un ruolo nella prevenzione o nel trattamento di alcuni tipi di cancro.

Il dottor Gnanasekar Munirathinam, (2) professore associato nel dipartimento di scienze biomediche del College of Medicine di Rockford, e il suo team di ricerca stanno studiando sostanze derivate dalla pianta di liquirizia Glycyrrhiza glabra (3) con l'intento di determinare se potrebbero essere utilizzate per prevenire o fermare la crescita del cancro alla prostata.

Una revisione della ricerca sulle intuizioni molecolari di una sostanza derivata dalla liquirizia chiamata glicirrizina, un glicoside saponinico tri-terpenoide, per la prevenzione o il trattamento del cancro condotta dal dottor Munirathinam e da studenti ricercatori suggerisce che ulteriori ricerche potrebbero portare a agenti specifici per uso clinico.

«Quando compariamo la ricerca con i nostri dati, sembra che la glicirrizina e il suo derivato acido glicirretinico abbiano un grande potenziale come agenti antinfiammatori e antitumorali», ha detto Munirathinam. «Sono necessarie ulteriori ricerche su come queste sostanze potrebbero essere utilizzate al meglio per sviluppare terapie, ma questa sembra essere un'area promettente della ricerca sul cancro».

Tutti dovrebbero uscire e mangiare un mucchio di liquirizia? Probabilmente no, perché può influenzare la pressione sanguigna, interagire con alcuni farmaci e causare gravi effetti avversi, inclusa la morte, se usato in modo eccessivo. Un dolcetto occasionale di caramelle alla liquirizia o tè può essere un'opzione migliore fino a quando ulteriori studi non mostreranno come sfruttare al meglio i benefici della pianta.

«Sono stati condotti pochissimi studi clinici sull'uomo», ha detto Munirathinam. «Ci auguriamo che la nostra ricerca sulle cellule del cancro alla prostata faccia avanzare la scienza al punto in cui le terapie possono essere tradotte per aiutare a prevenire o addirittura curare la prostata e altri tipi di cancro».

Rockford Rifika Jain, Mohamed Ali Hussein, Preksha Shahagadkar, Shannon Pierce e Chad Martens, studenti del College of Medicine Rockford Rifika Jain, sono i coautori della revisione, che è stata in parte supportata dal National Institutes of Health (R0CA227218) e Brovember Inc.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Researchers look to licorice for promising cancer treatments