Legame tra inquinamento e disturbi neuropsichiatrici

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'University of Chicago Medical Center suggerisce un legame significativo tra l'esposizione all'inquinamento ambientale e un aumento della prevalenza dei disturbi neuropsichiatrici.

Sulla base dell'analisi di grandi serie di dati sulle popolazioni degli Stati Uniti e della Danimarca, lo studio, pubblicato su PLoS Biology, (1) ha riscontrato una scarsa qualità dell'aria associata all'aumento dei tassi di disturbo bipolare e depressione maggiore in entrambi i paesi.

Il dottor Atif Ali Khan, PhD, (2) biologo computazionale e il primo autore del nuovo studio, ha asserito: «I nostri studi negli Stati Uniti e in Danimarca dimostrano che vivere in aree inquinate, in particolare nella prima infanzia, è predittivo di disturbi mentali. Queste malattie neurologiche e psichiatriche - così costose in termini sia finanziari sia sociali - sembrano legate all'ambiente fisico, in particolare alla qualità dell'aria.»

Il dottor Atif Ali Khan e il dottor Andrey Rzhetsky, PhD, (3) UChicago Edna K. Papazian professore di medicina e genetica umana e autore senior del documento, hanno utilizzato un database di assicurazioni sanitarie statunitensi di 151 milioni di persone con 11 anni di ricoveri ambulatoriali per malattie neuropsichiatriche. Hanno confrontato la geoincidenza dei reclami con le misurazioni di 87 potenziali inquinanti atmosferici da parte dell'United States Environmental Protection Agency (EPA). Le contee con la peggiore qualità dell'aria avevano un aumento del 27% nel disturbo bipolare e un aumento del 6% nella depressione maggiore rispetto a quelle con la migliore qualità dell'aria. Il team ha anche trovato una forte associazione tra terreno inquinato e un aumentato rischio di disturbo della personalità.

Poiché queste correlazioni sembravano insolitamente forti, il team ha cercato di convalidare i risultati applicando la metodologia sui dati provenienti da un altro paese. La Danimarca monitora gli indicatori di qualità ambientale su aree molto più piccole (poco più di un quarto di miglio) rispetto all'EPA. Il team dell'University of Chicago Medical Center ha collaborato con i ricercatori danesi Aarhus per analizzare i registri delle cure nazionali danesi con i dati di 1,4 milioni di persone nate in Danimarca tra il 1979 e il 2002. I ricercatori hanno esaminato l'incidenza della malattia neuropsichiatrica negli adulti danesi che vivevano in aree con scarsa qualità ambientale fino al loro decimo compleanno.

Le associazioni che il team ha trovato, in particolare per il disturbo bipolare, rispecchiavano quelle negli Stati Uniti: un aumento del 29% per quelli nelle contee con la peggiore qualità dell'aria. Utilizzando questi dati danesi più specifici, il team ha scoperto che le esposizioni della prima infanzia erano ancora più fortemente correlate a una maggiore depressione (un aumento del 50%); con schizofrenia (un aumento del 148 percento); e con disturbi della personalità (un aumento del 162%) rispetto agli individui che sono cresciuti in aree con la massima qualità dell'aria.

Gli studiosi sospettano da tempo che fattori genetici e neurochimici interagiscano a diversi livelli per influenzare l'insorgenza, la gravità e la progressione di queste malattie. Finora, gli scienziati hanno trovato solo modeste associazioni tra singole varianti genetiche e malattie neuropsichiatriche: per i polimorfismi più comuni, l'aumento del rischio di malattia è piccolo, forse inferiore al 10 percento. Questo fatto ha portato il dottor Andrey Rzhetsky, che studia le radici genetiche di un'ampia varietà di malattie neuropsichiatriche da oltre due decenni, alla ricerca di altri fattori molecolari che potrebbero innescare o contribuire al meccanismo della malattia.

Atif Ali Khan, Andrey Rzhetsky e il team hanno lavorato al progetto per oltre due anni, migliorando i loro modelli con ulteriori analisi matematiche e fonti di dati. Tuttavia, i loro risultati non sono privi di controversie: altri ricercatori del settore hanno notato che questa sostanziale correlazione non conferma ancora che l'inquinamento scateni effettivamente le malattie. Il precedente lavoro del dottor Rzhetsky sulla correlazione tra qualità dell'aria e asma - che utilizzava una metodologia simile - non incontrava alcuna resistenza da parte delle riviste o della più ampia comunità scientifica. Il dottor Andrey Rzhetsky aggiunge che negli esperimenti su animali esposti all'inquinamento, gli animali mostrano segni di compromissione cognitiva e sintomi comportamentali simili alla depressione.

Sebbene lo studio non abbia affrontato la questione di come l'inquinamento atmosferico possa innescare effetti neurali, un ampio corpus di studi sperimentali su modelli animali suggerisce che le sostanze chimiche inquinanti influenzano i percorsi neuroinfiammatori e gettano le basi per successivi problemi di sviluppo neurologico, molti dei quali si verificano alla fine dell'infanzia da bambini diventano adulti.

Lo studio, “Environmental pollution is associated with increased risk of psychiatric disorders in US and Denmark” è stato sostenuto da Liz e Kent Dauten, dal National Institutes of Health, NordForsk e dal programma DARPA Big Mechanism. Altri autori includono Oleguer Plana-Ripoll, Sussie Antonsen, Jørgen Brandt, Camilla Geels e Carsten Bøcker Pedersen dell'Università di Aarhus, Hannah Landecker dell'Università della California Los Angeles e Patrick Sullivan dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study supports link between pollution and neuropsychiatric disorders