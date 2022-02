Le zanzare sono attirate da colori specifici

Per localizzare e raggiungere l'obiettivo, le zanzare tracciano gli odori e volano verso colori specifici, tra cui rosso, arancione, nero e ciano.

Sconfiggere la puntura delle zanzare questa primavera e in estate potrebbe dipendere dal proprio abbigliamento e dalla propria epidermide. Una nuova ricerca, pubblicata su Nature Communications, (1) condotta da scienziati dell'University of Washington indica che una specie di zanzara comune, dopo aver rilevato un gas rivelatore che espiriamo, vola verso colori specifici, tra cui rosso, arancione, nero e ciano. Le zanzare ignorano altri colori, come il verde, il viola, il blu e il bianco. I ricercatori ritengono che questi risultati aiutino a spiegare come le zanzare trovano gli ospiti, dal momento che la pelle umana, indipendentemente dalla pigmentazione generale, emette un forte “segnale” rosso-arancione ai loro occhi.

«Sembra che le zanzare utilizzino gli odori per distinguere ciò che è vicino, come un ospite che mastica», ha affermato l'autore senior Jeffrey Riffell, (2) professore di biologia all'University of Washington. «Quando sentono l'odore di composti specifici, come la CO 2 dal nostro respiro, quel profumo stimola gli occhi a cercare colori specifici e altri modelli visivi, che sono associati a un potenziale ospite, e dirigersi verso di loro».

I risultati di questo studio rivelano come l'olfatto della zanzara influenzi il modo in cui ella risponde ai segnali visivi. Sapere quali colori attirano le zanzare affamate e quali no, può aiutare a progettare repellenti, trappole e altri metodi migliori per tenere a bada questi insetti.

Secondo il dottor Jeffrey Riffell «Una delle domande più comuni che mi vengono poste è Cosa posso fare per impedire alle zanzare di pungermi? Dicevo che ci sono tre segnali principali che attirano le zanzare: il tuo respiro, il tuo sudore e la temperatura della tua pelle. In questo studio abbiamo trovato un quarto spunto: il colore rosso, che non si trova solo sui propri vestiti, ma si ritrova anche nella pelle di tutti. L'ombra della tua pelle non ha importanza, stiamo tutti emanando una forte firma rossa. Filtrare quei colori attraenti nella nostra pelle, o indossare abiti che evitano quei colori, potrebbe essere un altro modo per prevenire una puntura di zanzara».

Nei suoi esperimenti, il team ha monitorato il comportamento delle femmine di zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, (3) nel momento in cui hanno captato diversi tipi di segnali visivi e olfattivi. Come tutte le specie di zanzare, solo le femmine bevono sangue e i morsi di Aedes aegypti possono trasmettere le patologie: febbre dengue, febbre gialla, chikungunya e Zika. I ricercatori hanno monitorato le singole zanzare in camere di prova in miniatura, nelle quali hanno spruzzato odori specifici e presentato diversi tipi di schemi visivi, come un punto colorato o una gustosa mano umana.

Senza alcuno stimolo olfattivo, le zanzare ignoravano in gran parte un punto sul fondo della camera, indipendentemente dal colore. Dopo uno spruzzo di CO 2 nella camera, le zanzare hanno continuato a ignorare il punto se era di colore verde, blu o viola. Ma se il punto era rosso, arancione, nero o ciano, le zanzare volavano verso di esso.

Gli esseri umani non sentono l'odore di CO 2 , che è il gas che noi e altri animali espiriamo, ma le zanzare lo possono percepire. Ricerche precedenti del team di Jeffrey Riffell e di altri gruppi hanno mostrato che l'odore di CO 2 aumenta il livello di attività delle zanzare femmine, stimolando l'esplorazione dello spazio intorno a loro, presumibilmente alla ricerca di un ospite. Gli esperimenti sui punti colorati hanno rivelato che dopo aver annusato CO 2 , gli occhi di queste zanzare preferiscono determinate lunghezze d'onda nello spettro visivo.

È simile a ciò che potrebbe accadere quando gli esseri umani odorano qualcosa di buono.

«Immagina di essere su un marciapiede e di sentire il profumo delizioso di una torta e della cannella», ha detto Riffell. «Probabilmente è un segno che c'è una panetteria nelle vicinanze e potresti iniziare a cercarla in giro. Qui abbiamo iniziato a imparare quali elementi visivi cercano le zanzare dopo aver annusato la loro versione di una panetteria».

La maggior parte degli esseri umani ha una visione del “vero colore”: vediamo diverse lunghezze d'onda della luce come colori distinti: 650 nanometri appaiono come rossi, mentre le lunghezze d'onda di 450 nanometri sembrano blu, per esempio. I ricercatori non sanno se le zanzare percepiscono i colori allo stesso modo dei nostri occhi. Ma la maggior parte dei colori che le zanzare preferiscono dopo aver annusato la CO 2 - arancione, rosso e nero - corrispondono a lunghezze d'onda della luce più lunghe. La pelle umana, indipendentemente dalla pigmentazione, emette anche un segnale a lunghezza d'onda lunga nella gamma rosso-arancio.

Quando il team del dottor Jeffrey Riffell ha ripetuto gli esperimenti nella camera con le carte di pigmentazione della pelle umana - o la mano nuda di un ricercatore - le zanzare sono volate di nuovo verso lo stimolo visivo solo dopo che la CO 2 è stata spruzzata nella camera. Nel momento in cui i ricercatori hanno utilizzato filtri per rimuovere i segnali a lunghezza d'onda lunga, o se un ricercatore ha indossato un guanto di colore verde, le zanzare innescate con CO 2 non volavano più verso lo stimolo.

I geni determinano la preferenza di queste femmine per i colori rosso-arancio. Le zanzare con una copia mutante di un gene necessario per annusare la CO 2 non mostravano più una preferenza cromatica nella camera di prova. Un altro ceppo di zanzare mutanti, con un cambiamento legato alla vista in modo che non potessero più “vedere” lunghe lunghezze d'onda della luce, erano più daltoniche in presenza di CO 2 .

«Questi esperimenti illustrano i primi passi usati dalle zanzare per trovare gli ospiti», ha detto Riffell.

Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare in che modo altri segnali visivi e olfattivi, come le secrezioni cutanee, aiutano le zanzare a colpire potenziali ospiti a distanza ravvicinata. Anche altre specie di zanzare possono avere preferenze di colore diverse, in base alla specie ospite preferita. Ma queste nuove scoperte aggiungono un nuovo livello al controllo delle zanzare: il colore.

Co-autori principali dell'articolo sono: Diego Alonso San Alberto, ricercatore e docente presso l'UW Department of Biology, e Claire Rusch, un ex dottorando dell'UW Biology. I coautori sono: Yinpeng Zhan e Craig Montell dell'University of California, Santa Barbara, e Andrew Straw dell'University of Freiburg in Germania. La ricerca è stata finanziata dal National Institutes of Health, dall'Air Force Office of Scientific Research, dall'UW e dall'U.S. Army Research Office.

Descrizione foto: Una nuova ricerca mostra che le zanzare Aedes aegypti sono attratte da colori specifici, incluso il rosso. - Credit: Kiley Riffell.

