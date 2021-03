Le proprietà antipertensive del tè verde e nero

Secondo un nuovo studio i composti del tè verde e nero rilassano i vasi sanguigni attivando le proteine dei canali ionici nella parete dei vasi sanguigni.

La scoperta aiuta a spiegare le proprietà antipertensive del tè e potrebbe portare alla progettazione di nuovi farmaci per abbassare la pressione sanguigna.

Pubblicato in Cellular Physiology and Biochemistry, (1) la scoperta è stata fatta dal laboratorio di Geoffrey Winston Abbott, PhD, (2) professore presso il Dipartimento di Fisiologia e Biofisica presso la UCI School of Medicine. Kaitlyn Redford, una studentessa laureata presso l'Abbott Lab, è stata la prima autrice dello studio intitolato “L'attivazione del canale del potassio KCNQ5 è alla base della vasodilatazione da parte del tè” (KCNQ5 potassium channel activation underlies vasodilation by tea).

I risultati della ricerca hanno rivelato che due composti flavonoidi di tipo catechina (epicatechina gallato ed epigallocatechina-3-gallato) presenti nel tè, attivano ciascuno un tipo specifico di proteina del canale ionico denominata KCNQ5, che consente agli ioni di potassio di diffondersi fuori dalle cellule per ridurre le cellule eccitabilità. Poiché KCNQ5 si trova nella muscolatura liscia che riveste i vasi sanguigni, è stato anche previsto che la sua attivazione da parte delle catechine del tè rilassi i vasi sanguigni - una previsione confermata dai collaboratori dell'Università di Copenaghen.

«Abbiamo scoperto, utilizzando studi di modellazione al computer e mutagenesi, che catechine specifiche si legano al piede del sensore di tensione, ovvero alla parte di KCNQ5 consentendo al canale di aprirsi in risposta all'eccitazione cellulare. Questo legame permette al canale di aprirsi molto più facilmente e prima nel processo di eccitazione cellulare», ha spiegato il dottor Abbott.

Poiché fino a un terzo della popolazione adulta mondiale soffre di ipertensione e questa condizione è considerata il fattore di rischio modificabile numero uno per le malattie cardiovascolari globali e la mortalità prematura, i nuovi approcci al trattamento dell'ipertensione hanno un enorme potenziale per migliorare la salute pubblica globale. Studi precedenti hanno dimostrato che il consumo di tè verde o nero può ridurre la pressione sanguigna di una quantità piccola ma consistente, e in precedenza si era scoperto che le catechine contribuiscono a questa proprietà. L'identificazione di KCNQ5 come nuovo bersaglio per le proprietà ipertensive delle catechine del tè può facilitare l'ottimizzazione della chimica medicinale per una maggiore potenza o efficacia.

Oltre al suo ruolo nel controllo del tono vascolare, KCNQ5 è espresso in varie parti del cervello, dove regola l'attività elettrica e la segnalazione tra i neuroni. Esistono varianti del gene KCNQ5 patogeno che compromettono la sua funzione di canale e così facendo causano encefalopatia epilettica, un disturbo dello sviluppo che è gravemente debilitante e causa frequenti convulsioni. Poiché le catechine possono attraversare la barriera emato-encefalica, la scoperta della loro capacità di attivare KCNQ5 potrebbe suggerire un meccanismo futuro per riparare i canali KCNQ5 rotti per migliorare i disturbi dell'eccitabilità cerebrale derivanti dalla loro disfunzione.

Il tè viene prodotto e consumato da più di 4.000 anni e attualmente in tutto il mondo vengono bevute oltre 2 miliardi di tazze di tè, seconda solo all'acqua in termini di volume consumato dalle persone a livello globale. I tre tè con caffeina comunemente consumati (tè verde, oolong chiamato anche tè blu e tè nero) sono tutti prodotti dalle foglie della specie sempreverde Camellia sinensis, le differenze derivanti dai diversi gradi di fermentazione durante la produzione del tè.

Il tè nero viene comunemente mescolato con il latte prima di essere consumato in paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti. I ricercatori del presente studio hanno scoperto che quando il tè nero veniva applicato direttamente alle cellule contenenti il canale KCNQ5, l'aggiunta di latte impediva i benefici effetti di attivazione del KCNQ5 del tè. Tuttavia, secondo Abbott, «Non crediamo che questo significhi che è necessario evitare il latte quando si beve il tè per sfruttare le proprietà benefiche del tè. Siamo fiduciosi che l'ambiente nello stomaco umano separerà le catechine dalle proteine e altre molecole nel latte che altrimenti bloccherebbero gli effetti benefici delle catechine».

Questa ipotesi è confermata da altri studi che mostrano i benefici antipertensivi del tè indipendentemente dal consumo congiunto di latte. Il team ha anche scoperto, utilizzando la spettrometria di massa, che il riscaldamento del tè verde a 35 gradi Celsius altera la sua composizione chimica in un modo che lo rende più efficace nell'attivare KCNQ5.

«Indipendentemente dal fatto che il tè venga consumato freddo o caldo, questa temperatura viene raggiunta dopo aver bevuto il tè, poiché la temperatura del corpo umano è di circa 37 gradi Celsius», ha spiegato il dottor Abbott. «Così, semplicemente bevendo il tè, attiviamo le sue proprietà benefiche e antipertensive».

Questo studio è stato sostenuto in parte dal National Institutes of Health, National Institute of General Medical Sciences, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Lundbeck Foundation e Danmarks Frie Forskningsfond. Informazioni sulla UCI School of Medicine (3) Ogni anno, la UCI School of Medicine forma più di 400 studenti di medicina e quasi 150 studenti di dottorato e master. Più di 700 residenti e borsisti sono formati presso l'UCI Medical Center e le istituzioni affiliate. La Scuola di Medicina offre un MD; un doppio programma di formazione per medico scienziato MD / PhD; e dottorati di ricerca e master in anatomia e neurobiologia, scienze biomediche, consulenza genetica, epidemiologia, scienze della salute ambientale, patologia, farmacologia, fisiologia e biofisica e scienze traslazionali. Gli studenti di medicina possono anche conseguire un MD / MBA, un MD / master in sanità pubblica o un MD / master attraverso uno dei tre programmi mission-based: Health Education to Advance Leaders in Integrative Medicine (HEAL-IM), Leadership Education to Advance Diversity-African, Black and Caribbean (LEAD-ABC) e il Program in Medical Education for the Latino Community (PRIME-LC). La UCI School of Medicine è accreditata dal Comitato di collegamento per l'accreditamento medico e si colloca tra le prime 50 a livello nazionale per la ricerca.

Riferimenti:

(1) KCNQ5 Potassium Channel Activation Underlies Vasodilation by Tea

(2) Geoffrey Winston Abbott

(3) UCI School of Medicine

Descrizione foto: Modello strutturale che mostra il flavonoide del tè epicatechina gallato (blu / rosso) che si lega alla base del sensore di tensione (verde) di KCNQ5, un tipo di canale del potassio presente nei vasi sanguigni umani. - Credit: Geoff Abbott, UCI School of Medicine.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New discovery explains antihypertensive properties of green and black tea