Le nanoplastiche sono correlate al Parkinson

Le nanoplastiche interagiscono con una particolare proteina che si trova naturalmente nel cervello, creando cambiamenti legati al morbo di Parkinson e ad alcuni tipi di demenza

In uno studio condotto da Duke e apparso su Science Advances (1), i ricercatori riferiscono che i risultati creano le basi per una nuova area di indagine, alimentata dall’impatto tempestivo dei fattori ambientali sulla biologia umana.

Il dottor Andrew Bradley West, Ph.D. (2), ricercatore principale e professore presso il Department of Pharmacology and Cancer Biology (3) presso la Duke University School of Medicine (4), dice: «La malattia di Parkinson è stata definita il disturbo neurologico in più rapida crescita nel mondo. Numerosi dati suggeriscono che i fattori ambientali potrebbero svolgere un ruolo importante nella malattia di Parkinson, ma tali fattori per la maggior parte non sono stati identificati».

È stato dimostrato che la plastica smaltita in modo improprio si rompe in pezzi molto piccoli e si accumula nell’acqua e nelle scorte di cibo e, in un recente studio, è stata trovata nel sangue della maggior parte degli adulti.

«Il nostro studio suggerisce che l'emergere di micro e nanoplastiche nell'ambiente potrebbe rappresentare una nuova sfida alle tossine rispetto al rischio e alla progressione della malattia di Parkinson», ha affermato West. «Ciò è particolarmente preoccupante dato il previsto aumento delle concentrazioni di questi contaminanti nelle nostre riserve idriche e alimentari».

Il dottor West e colleghi della Duke’s Nicholas School del Environment (5) e del Department of Chemistry (6) presso il Trinity College of Arts and Sciences (7) hanno scoperto che le nanoparticelle di polistirene plastico, tipicamente presenti in articoli monouso come bicchieri e posate usa e getta, attirano l'accumulo della proteina conosciuta come alfa-sinucleina. West ha affermato che i risultati più sorprendenti dello studio sono gli stretti legami formati tra la plastica e la proteina all'interno dell'area del neurone dove questi accumuli si riuniscono, il lisosoma.

I ricercatori hanno affermato che gli accumuli di plastica-proteine si sono verificati in tre diversi modelli eseguiti nello studio: provette, neuroni in coltura e modelli murini del morbo di Parkinson. West ha affermato che rimangono delle domande su come tali interazioni potrebbero verificarsi all’interno degli esseri umani e se il tipo di plastica potrebbe avere un ruolo.

Il dottor Andrew Bradley West spiega: «Mentre i contaminanti microplastici e nanoplastici vengono attentamente valutati per il loro potenziale impatto sul cancro e sulle malattie autoimmuni, la natura sorprendente delle interazioni che potremmo osservare nei nostri modelli suggerisce la necessità di valutare l’aumento dei contaminanti nanoplastici sul rischio e sulla progressione della malattia di Parkinson e della demenza. La tecnologia necessaria per monitorare le nanoplastiche è ancora nelle prime fasi possibili e non è ancora pronta a rispondere a tutte le domande che abbiamo. Ma si spera che gli sforzi in questo settore aumenteranno rapidamente, poiché vedremo cosa possono fare queste particelle nei nostri modelli. Se sappiamo a cosa prestare attenzione, possiamo adottare le misure necessarie per proteggerci, senza compromettere tutti i benefici che otteniamo ogni giorno dalla plastica».

Lo studio è stato finanziato in parte dalla Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research e dall'iniziativa Aligning Science Across Parkinson's (ASAP-020527). Oltre a West, gli autori dello studio includono Zhiyong Liu, Arpine Sokratian, Addison M. Duda, Enquan Xu, Christina Stanhope, Amber Fu, Samuel Strader, Huizhong Li, Yuan Yuan, Benjamin G. Bobay, Joana Sipe, Ketty Bai, Iben Lundgaard , Na Liu, Belinda Hernandez, Catherine Bowes Rickman e Sara E. Miller.

Riferimenti:

(1) Anionic nanoplastic contaminants promote Parkinson’s disease–associated a-synuclein aggregation

(2) Andrew Bradley West

(3) Duke Department of Pharmacology and Cancer Biology

(4) Duke University School of Medicine

(5) Nicholas School of the Environment | Duke University

(6) Department of Chemistry

(7) Trinity College of Arts and Sciences

Descrizione foto: Nanoparticelle di plastica (verdi), visibili al microscopio, che si mescolano con aggregati proteici (rossi) nei lisosomi neuronali (blu). Tipicamente, le concentrazioni degli aggregati proteici sono così piccole che non sarebbero vitali a questo livello. - Credit: Duke Health.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Nanoplastics promote conditions for Parkinson’s across various lab models