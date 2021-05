Le dinamiche di migrazione dei rondoni

I ricercatori hanno monitorato le strategie, le dinamiche di migrazione stagionale e le velocità di migrazione complessive dei rondoni.

I rondoni sono noti per essere tra i piccoli uccelli che migrano più velocemente. Quando non si riproducono, i rondoni comuni rimangono nell'aria per la maggior parte del tempo, fino a 10 mesi all'anno. Gli scienziati avevano pensato che essi potevano percorrere in media circa 500 chilometri al giorno. Ora, nuove prove riportate sulla rivista iScience (1) mostrano che si tratta di una stima prudente.

Secondo i nuovi dati di tracciamento, i rondoni comuni percorrono la media di 570 chilometri in un giorno, ma sono in grado di andare molto più lontano e più velocemente. La distanza massima registrata nello studio è stata di oltre 830 chilometri al giorno per nove giorni.

«Abbiamo scoperto che i rondoni comuni che si riproducono nella parte più settentrionale dell'area riproduttiva europea eseguono le migrazioni più velocemente rispetto ai rondoni monitorati finora, superando le previsioni», afferma la dottoressa Susanne Åkesson (@susanne_akesson) (2) dell'Università di Lund in Svezia. «I rondoni sembrano raggiungere queste alte velocità su distanze sostanziali - in media circa 8.000 chilometri solo andata - in primavera utilizzando una strategia di migrazione mista, con rifornimento allo scalo e una strategia fly-and-forage, il che significa che alimentano e riforniscono un po' ogni giorno».

La dottoressa Susanne Åkesson e i suoi colleghi hanno utilizzato una tecnologia di tracciamento in miniatura basata sulla geolocalizzazione mediante la luce per monitorare i rondoni riproduttori adulti da uno dei luoghi di riproduzione più settentrionali d'Europa. Poiché gli uccelli sono fedeli ai loro siti di riproduzione, il team della Åkesson è riuscito a ricollocalizzare molti dei siti dopo una stagione di migrazione. Come previsto, i dati di tracciamento hanno supportato le aspettative dei ricercatori secondo le quali i rondoni da riproduzione del nord riescono raggiungere velocità di migrazione complessive eccezionalmente elevate. Ma erano sorpresi di quanto velocemente potessero viaggiare questi uccelli.

I rondoni gestiscono queste imprese utilizzando una strategia che funziona per le specie che possono facilmente trovare cibo lungo la strada invece di caricarsi prima di un lungo viaggio. I rondoni basano la loro dieta principalmente sugli insetti volanti.

Secondo la dottoressa Susanne Åkesson «La strategia ridurrà sostanzialmente sforzi per il trasporto poiché non sarà necessario trasportare così tanto cibo, il che aumenterà la velocità di migrazione. Ma i rondoni hanno anche un altro trucco: sembrano programmare le loro partenze per la migrazione in modo tale che i venti siano favorevoli per il prossimo periodo di volo. Ciò significa che non reagiscono direttamente ai venti locali, ma a ciò che si aspettano di trovare lungo il percorso nei prossimi giorni».

Non è chiaro come i rondoni possano prevedere il vento e prendere decisioni basate su di esso, ma la dottoressa Åkesson suggerisce che è possibile che facciano affidamento sulla pressione dell'aria associata ai sistemi meteorologici di passaggio. Comunque lo facciano, questa strategia di partenza selettiva significa che i rondoni possono ottenere un supporto extra del 20% dai venti in coda in primavera rispetto all'autunno. Ottengono il massimo vantaggio in termini di velocità per l'attraversamento del Sahara e del Mar Mediterraneo.

Secondo la dottoressa Åkesson, «La velocità relativa ai rondoni comuni non è eccezionale (circa 10 metri al secondo) rispetto ad altri uccelli migranti. Ma questi adattamenti strategici contribuiscono alle elevate velocità di migrazione complessive. Inoltre, il loro uso selettivo dei venti favorevoli promuove velocità di migrazione ancora più elevate, il che potrebbe spiegare come raggiungono la velocità massima prevista durante la migrazione primaverile».

I ricercatori fanno notare che lo stile di vita dei rondoni e la dipendenza dagli insetti possono metterli a rischio a causa dell'uso di pesticidi da parte dell'uomo. Anche il cambiamento climatico e il cambiamento delle condizioni meteorologiche o del vento potrebbero avere impatti sconosciuti su questi volatori estremi.

La ricercatrice dice che continueranno a studiare e seguire i rondoni in diverse parti del mondo. Sperano anche di saperne di più sugli adattamenti fisiologici che consentono uno stile di vita altamente mobile dei rondoni.

Questo lavoro è stato sostenuto dalla Fondazione Carl Trygger, dal Consiglio svedese della ricerca e dal Centro per la ricerca sul movimento degli animali (CAnMove), finanziato da una sovvenzione Linnaeus del Consiglio svedese della ricerca e dell'Università di Lund.

Descrizione foto: Il rondone è un piccolo uccello migratore della famiglia degli Apodidi. - Credit: Aron Hejdström, CAnMove.

