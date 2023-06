Uno studio suggerisce che la malattia dei coralli è triplicata negli ultimi 25 anni. Tre quarti saranno probabilmente malati entro il prossimo secolo

La mortale malattia dei coralli si sta diffondendo con l'aumentare delle temperature globali ed è probabile che diventi endemica delle barriere coralline di tutto il mondo entro il prossimo secolo.

Lo studio, pubblicato oggi su Ecology Letters (1), mostra quanto la salute dei coralli risentirà del cambiamento climatico, che minaccia di spazzare via interi habitat della barriera corallina e devastare le comunità costiere.

Per la meta-analisi, i ricercatori dell'University of New South Wales (UNSW) Sydney (2) hanno analizzato 108 studi sulla salute dei coralli in cui le barriere coralline sono state esaminate per i sintomi della malattia. Hanno quindi collegato le indagini sulla malattia ai record della temperatura della superficie marina dell'oceano per capire come il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento degli oceani, abbia influenzato la prevalenza della malattia dei coralli in tutto il mondo e hanno eseguito modelli per prevedere la malattia in scenari di riscaldamento futuri.

Hanno scoperto che la malattia dei coralli è aumentata con le temperature oceaniche nel tempo, triplicando negli ultimi 25 anni al 9,92% a livello globale. La loro modellazione prevede anche che la prevalenza della malattia possa aumentare fino al 76,8% nel 2100 se le temperature continuano a salire sulla stessa traiettoria, lo scenario peggiore più prudente.

La dottoressa Samantha Burke (3), autrice principale dello studio e dottoranda presso la School of Biological, Earth & Environmental Sciences (4), afferma che i risultati evidenziano gli impatti devastanti dell'aumento delle temperature sulle barriere coralline e il disperato bisogno di un'azione rapida per mitigare il cambiamento climatico.

«La malattia dei coralli è una grave causa di mortalità dei coralli a livello globale e declino della barriera corallina, e la nostra modellazione prevede che continuerà solo a peggiorare, anche se le temperature degli oceani rimarranno invariate», afferma la signora Burke.

Lo studio suggerisce anche che la malattia dei coralli potrebbe peggiorare maggiormente nell'Oceano Pacifico che nell'Oceano Atlantico o nell'Oceano Indiano sulla base dei dati attuali.

«Oceani particolari sono più a rischio, ma è difficile per noi sapere se ciò sia dovuto esclusivamente al riscaldamento delle temperature oceaniche o combinato con i molti altri fattori di stress che i coralli devono affrontare», afferma la signora Burke. «Ma ciò che è chiaro è che la prevalenza della malattia dei coralli sta aumentando in tutto il mondo e senza un'azione urgente per affrontare il riscaldamento delle temperature, più coralli si ammaleranno».

Un ecosistema sull'orlo del collasso

Le barriere coralline svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino, sostenendo circa un quarto dei pesci del mondo. Sono anche vitali per le comunità costiere che fanno affidamento sulla barriera corallina per la pesca e il turismo, nonché per la protezione che forniscono dalle tempeste e dall'erosione costiera.

«Sono i costruttori di habitat. Senza corallo, non esiste un ambiente di barriera corallina e nessuna industria costiera», afferma la signora Burke.

La malattia del corallo si verifica quando il sistema immunitario del corallo è compromesso, di solito dopo essere stato infettato da un agente patogeno, come batteri o funghi, che causa la malattia nell'animale. È diverso dallo sbiancamento dei coralli, che avviene quando i coralli diventano bianchi sotto stress espellendo le alghe zooxantelle che vivono all'interno dei loro tessuti responsabili della colorazione.

«Alcune malattie agiscono più rapidamente di altre, ma la maggior parte dei coralli che si ammalano finiscono per morire a causa di ciò», afferma la signora Burke. «Poiché le barriere coralline impiegano molto tempo per stabilirsi, il corallo potrebbe non riprendersi e intere sezioni della barriera corallina potrebbero andare perdute».

I coralli sono organismi sensibili e richiedono una gamma precisa di condizioni ambientali per sopravvivere, tra cui la temperatura dell'acqua, la salinità e la qualità. Vivere al di fuori di questo intervallo normale può rendere i coralli “stressati”, meno in grado di crescere, riprodursi e infine sopravvivere.

Sebbene agenti patogeni infettivi come batteri e funghi alla fine causino malattie, i coralli stressati sono più vulnerabili alle infezioni. L'aumento della temperatura dell'acqua può anche aumentare la virulenza o il tasso di crescita degli organismi che causano malattie.

«Mentre l'oceano si riscalda, aumenta lo stress dei coralli che può diminuire la loro risposta immunitaria», dice la signora Burke. «L'aumento delle temperature può anche creare condizioni più favorevoli per l'agente patogeno che causa la malattia».

Molte malattie che colpiscono i coralli sono conosciute dal loro aspetto, come la malattia della banda nera o quella della banda gialla. Ma gli scienziati devono ancora identificare molti dei patogeni che causano patologie.

«È ancora relativamente sconosciuto se i microbi associati al corallo malato siano la causa o un sintomo della malattia. Tuttavia, il corallo risulta malato e il tessuto sta morendo», dice la signora Burke. «Non è chiaro se i funghi o i batteri presenti abbiano causato la malattia o si siano semplicemente nutriti del tessuto morente, quindi i ricercatori devono studiarlo ulteriormente».

La dottoressa Samantha Burke conclude asserendo: «nuove future ricerche sulle malattie dei coralli aiuteranno anche gli scienziati a sviluppare interventi efficaci contro le malattie e a dimostrare la complessità delle minacce che gli ecosistemi delle barriere coralline stanno affrontando». «La soluzione alla malattia dei coralli è probabilmente complessa e necessita di azioni su larga e piccola scala. Non possiamo semplicemente aspettare e sperare in una pallottola d'argento come un antibiotico universale. Data la posta in gioco, dobbiamo fare molti passi avanti per sviluppare strategie di mitigazione efficaci e affrontare l'aumento delle temperature sarebbe un ottimo punto di partenza».

Riferimenti:

(1) The impact of rising temperatures on the prevalence of coral diseases and its predictability: A global meta-analysis

(2) University of New South Wales (UNSW)

(3) Samantha Burke

(4) School of Biological, Earth & Environmental Sciences

Descrizione foto: Il riscaldamento delle temperature oceaniche è collegato a un aumento della prevalenza delle malattie dei coralli. - Credit: Man Lim Ho.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Coral disease tripled in 25 years. Three-quarters will likely be diseased by next century