La Neuroscienza ti permette di scoprire te stesso

Con la Neuroscienza puoi ascoltare il linguaggio delle tue emozioni che ti permette di decifrare le tue sensazioni.

Questo libro ha la capacità di facilitare il lettore nell'analisi delle proprie emozioni e sensazioni.

Gli stati d'animo sono il linguaggio dell'interiorità.

Ascoltandoli è possibile decifrare messaggi preziosi che nessuno dovrebbe mai ignorare.

Ma come riuscirci con successo?

Grazie ai preziosi insegnamenti di questa straordinaria tecnica tutti noi possiamo analizzare le nostre emozioni e sensazioni in maniera facile e immediata.

Il Linguaggio delle tue Emozioni è alla portata di tutti. In particolare è consigliato a chi ha il vizio di distrarsi con attività di qualsiasi tipo pur di non pensare a un problema o inquietudine di fondo. Dietro a vizi come il fumo, il mangiare in eccesso e altre dipendenze si nasconde il bisogno di qualcosa di più importante: la pace interiore, la creare di relazioni amorevoli e durature, il successo nel raggiungere i propri obiettivi.

Il dottor René Martina ha oltre 30 anni di esperienza come psicologo e ipnoterapeuta avvalendosi in particolare dell’utilizzo della medicina alternativa. Grande conferenziere, ha lavorato in diversi paesi aiutando centinaia di persone a riconquistare la salute e la felicità.

René Martina è anche il fratello di Roy Martina, autore di bestseller quali L’anello mancante del Segreto, e autore della prefazione di questo sbalorditivo volume. Con Il Linguaggio delle tue Emozioni René dimostra di avere le carte in regola per bissare il successo del famosissimo fratello.

Indice

Prefazione del dottor Roy Martina

Premessa

Introduzione

A cosa servono i sentimenti

Percezione è proiezione

Il lato oscuro

La genetica: la nostra eredità

Regola numero 1: la legge di causa ed effetto

Regola numero 2: che cos'è importante nella tua vita?

Regola numero 3: i bisogni basali

Regola numero 4: prenditi la responsabilità

Esercizio

Le distrazioni

Esercizio

I trigger

Perché lo stress ci fa ammalare

Esercizio

I valori

Esercizio

Emozioni e risposte fisiche

Esercizio

La mente subconscia

Emozioni nell'infanzia

Il ruolo della madre

La malattia

L'importanza del focus

La scala delle emozioni

Come superare l'ostacolo

Esercizio

Esercizio

Esercizio

F.A.Q.: domande frequenti

Ringraziamenti.





