L'impatto dei condizionatori d'aria in Brasile

Il raffreddamento degli ambienti rappresenta già il 14% della domanda di elettricità residenziale in Brasile e si prevede che aumenterà ulteriormente a causa dei cambiamenti climatici.

Pochissimi studi indagano la relazione tra cambiamento climatico, esigenze di raffreddamento e domanda di elettricità. In un nuovo studio su Energy and Buildings, (1) un team di ricercatori dell'Universidade Federal do Rio de Janeiro e CMCC Ca’Foscari (2) - un programma congiunto dell'Università Ca'Foscari di Venezia e della Fondazione CMCC - studia le varie dinamiche climatiche in Brasile nel corso del periodo 1970 - 2010. Questa relazione storica consente di proiettare la domanda di energia risultante per i servizi di raffreddamento in tre scenari di riscaldamento: + 1,5°C, + 2°C, + 4°C.

Lo studio mostra che i giorni di utilizzo medi delle apparecchiature di climatizzazione aumenterebbero di oltre il 100% in Brasile, in uno scenario di riscaldamento di 4°C. Ciò avrebbe un impatto sostanziale sulla necessità di raffreddamento degli ambienti e, di conseguenza, sul consumo energetico associato. Ma anche nel caso di scenari futuri di riscaldamento più ottimistici, il consumo di energia e le conseguenti emissioni aumenteranno. A causa delle esigenze di raffreddamento, le emissioni medie di CO 2 , oggi di 0,62 Mt all'anno, dovrebbero aumentare nei tre scenari di riscaldamento rispettivamente del 70% (+ 1,5°C), del 99% (+ 2°C) e del 190% (+4°C).

La dottoressa Enrica De Cian dell'Euro-Mediterranean Center on Climate Change, professoressa del Ca’ Foscari University of Venice (Dipartimento di economia), coautrice dello studio e ricercatrice principale del progetto ERC Starting Grant project ENERGYA – Energy use for Adaptation, (3) asserisce: «Per definire le esigenze di comfort termico ambientale passate e future utilizziamo i Cooling Degree Days (CDDwb) a bulbo umido, una misura della temperatura che tiene conto dell'umidità dell'aria. Il Brasile è un paese molto particolare in quanto varia ampiamente in termini di condizioni climatiche e densità di popolazione. Il nostro studio mostra che la crescita della temperatura più elevata avverrà nella regione settentrionale, caratterizzata da una bassa densità di popolazione. Pertanto, non si tradurrà in un consumo energetico rilevante, fatta eccezione per la città di Manaus, la settima città più grande del Brasile, che si trova nella regione settentrionale del Paese, al centro della foresta pluviale amazzonica».

Il Nord è già saturo, con una media di 328 giorni all'anno di utilizzo dell'aria condizionata. Al contrario nella regione sud, un aumento della temperatura di 4°C gonfierà il consumo di energia di quasi 5 volte.

La domanda totale di energia per il raffreddamento degli ambienti nel paese può aumentare costantemente a causa del solo effetto reddito, come è stato osservato nel primo decennio di questo secolo. «Oltre alla temperatura e alla densità di popolazione, il reddito di una regione è cruciale per dare forma alla domanda di energia» spiega il dottor Malcolm Mistry, (4) ricercatore presso CMCC Ca'Foscari. «I fattori socio-economici sono importanti anche per valutare le tendenze dei tassi di proprietà e dei tipi di unità di condizionamento d'aria in uso, poiché in molte famiglie brasiliane c'è un problema nel raggiungere il comfort termico a causa dei vincoli di bilancio».

Considerando solo l'aumento della popolazione e del reddito, il tasso di proprietà degli apparecchi di raffreddamento degli ambienti in Brasile può raggiungere 96 unità di condizionamento d'aria ogni 100 famiglie nel 2035, rispetto a una media attuale di 40 unità, aumentando la domanda di energia del 125%.

L'efficienza energetica può potenzialmente ridurre questa crescita del consumo energetico osservato per tutti gli scenari di riscaldamento. Le potenziali emissioni di carbonio evitate dai risparmi energetici grazie alle misure di efficienza dipendono dal mix di combustibili del settore energetico. In Brasile, concludono gli autori, è possibile un miglioramento del 59% dell'efficienza, ma richiederebbe politiche di efficienza energetica molto più aggressive di quelle attualmente in atto.

Descrizione foto: Gradi di raffreddamento annuali a bulbo umido Giorni CDDwb (° C-giorni) nella linea di base e negli scenari specifici del livello di riscaldamento. - Credit: CMCC Foundation.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Brazil: air conditioning equipment days of use will double without climate action